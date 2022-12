Program Guide 12-17-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

00:46:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

01:20:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

02:03:00 00:31:02 Witold Lutoslawski Polish Christmas Carols

BBC Symphony Orchestra David Zinman Julia Doyle, soprano; Philharmonia Chorus RCA 11561

02:36:00 00:52:00 Dmitri Shostakovich Symphony No. 10 in E minor Op 93

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430844

03:30:00 00:27:46 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 3 in A major Op 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

04:00:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

04:29:00 00:28:00 Antonio Vivaldi Gloria in D

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Rosa Lamoreaux, soprano; Daniel Taylor, countertenor; Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

04:59:00 00:20:12 Adalbert Gyrowetz Symphony in F major Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

05:24:00 00:17:42 Johann Christoph Pez Concerto Pastorale in F major

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

05:46:00 00:05:01 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

05:52:00 00:06:28 Michel Corrette Symphonie des noëls No. 6 in A major

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:10:40 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

06:22:00 00:06:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

06:30:00 00:02:05 Traditional Joy to the World

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

06:30:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

06:40:00 00:06:43 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

06:51:00 00:02:54 Traditional A Virgin Most Pure

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

06:55:00 00:02:29 Julius Fucik March "The Merry Blacksmiths" Op 218

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

07:05:00 00:04:07 Edvard Grieg Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

07:10:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Royal Philharmonic Orchestra Charles Rosekrans Clio Gould, violin Telarc 80562

07:25:00 00:03:43 Carlos Salzedo Chanson de la Nuit

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:28:00 00:06:36 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

07:40:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

07:51:00 00:03:48 Georges Bizet Agnus Dei

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

07:55:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

08:07:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

08:15:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

08:29:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

08:35:00 00:08:06 Federico Moreno Tórroba Airs of la Mancha

David Russell, guitar Telarc 80451

08:40:00 00:06:27 Charles Gounod O Divine Redeemer

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

08:52:00 00:07:23 Nigel Hess A Christmas Overture

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Collegium 133

09:05:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:29:00 00:04:12 Thomas Newman The Shawshank Redemption: End Titles

Nic Raine Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:35:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

09:55:00 00:03:42 Pietro Mascagni Ave Maria German Radio Philharmonic

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

09:56:00 00:03:40 Anonymous E la don, don Verges Maria

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:40 Peter Hurford Sunny Bank

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

10:02:00 00:01:48 Traditional The Cherry Tree Carol

John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

10:06:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

10:15:00 00:03:43 Richard Strauss Wiegenlied Op 41

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

10:20:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

10:27:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture "Rob Roy"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

10:41:00 00:19:30 Francis Poulenc Piano Concerto

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 436546

11:03:00 00:08:09 Gregorio Allegri Miserere

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

11:14:00 00:09:33 Greg Anderson Star Wars Suite for 5 Pianos

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:52 Traditional I Saw Three Ships

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:28:00 00:01:20 Traditional Fum, fum, fum

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:29:00 00:00:52 Gregg Smith Fear Not Good Shepherds

Gareth Morrell Joela Jones, piano; Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:30:00 00:02:18 Traditional Still, still, still

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:32:00 00:06:25 Randol Alan Bass The Night Before Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Dorothy Silver, narrator; Reuben Silver, narrator MAA 2008

11:41:00 00:01:53 Mack Wilberg One December, Bright and Clear

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:43:00 00:02:17 William J. Kirkpatrick Away in a Manger

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:45:00 00:02:21 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Reed Pipes

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

11:48:00 00:02:37 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:50:00 00:03:50 Traditional O Come, O Come, Emmanuel

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:05:05 Dean Sorenson Medley "Season's Greetings"

Burning River Brass BurnRiver 2004

12:19:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:28:00 00:07:51 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

12:38:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:46:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

13:39:00 00:21:18 Christian Sinding Violin Concerto No. 1 in A major Op 45

Bournemouth Symphony Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 557266

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:03:42 Pietro Mascagni Ave Maria German Radio Philharmonic

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

14:06:00 00:03:45 William Gomez Ave Maria German Radio Philharmonic

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

14:13:00 00:11:06 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1

Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn DHM 77352

14:26:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic

Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

14:45:00 00:10:17 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

14:56:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:01:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz "Danube Maidens" Op 427

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

15:12:00 00:14:28 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

15:30:00 00:18:11 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

15:50:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

16:07:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

16:11:00 00:09:14 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

16:22:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

16:28:00 00:05:31 Charles Gounod St. Cecilia Mass: Sanctus

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

16:36:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:41:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

16:51:00 00:03:26 Traditional O Little Town of Bethlehem

James O'Donnell Westminster Cathedral Choir; Iain Simcock, organ Hyperion 66668

16:55:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:05:00 00:05:20 Traditional Quelle est cette odeur agréable?

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

17:24:00 00:08:48 Francesco Manfredini Concerto Grosso in C major Op 3

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 634

17:42:00 00:02:42 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Brindisi "Viva il

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Decca 15463

17:47:00 00:05:50 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Easter Hymn

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir; Saarbrücken Opera Chorus DeutGram 21327

17:56:00 00:02:44 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Mother Ginger

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

18:28:00 00:03:45 William Gomez Ave Maria

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

18:34:00 00:02:50 Charles Gounod Meditation after Bach "Ave Maria"

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Julie Spangler, piano FanfareCin 1

18:40:00 00:12:49 Alfred Burt A Christmas Greeting

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Philips 416287

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:58 Domenico Cimarosa Concerto for 2 Flutes in G major

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute; Jeanne Galway, flute RCA 63701

19:22:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

19:57:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Baldwin Wallace Conservatory Holiday Concert

21:40:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Jessye Norman

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:34 Vladimir Vavilov Ave Maria

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

23:07:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:20:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

23:24:00 00:05:02 Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Dominum from "Solemn Vespers of

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

23:29:00 00:06:46 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

23:38:00 00:08:09 Gregorio Allegri Miserere

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

23:46:00 00:07:54 Franz Schubert Andante from Symphony No. 7

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

23:56:00 00:03:06 John Ireland The Holy Boy La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

23:57:00 00:01:59 Anonymous The Angel Gabriel (Gabriel's Message)

Burning River Brass BurnRiver 2004