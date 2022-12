Program Guide 12-12-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

00:32:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

00:59:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

01:43:00 00:33:56 Johann Sebastian Bach Magnificat in D major

Collegium Vocale Orchestra Philippe Herreweghe Carolyn Sampson, soprano; Ingeborg Danz, alto; Mark Padmore, tenor; Sebastian Noack, bass; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 901781

02:19:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

02:54:00 00:55:42 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

03:51:00 00:27:22 Anton Arensky Piano Quintet in D major Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

04:20:00 00:33:59 Max Bruch Symphony No. 2 in F minor Op 36

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

04:56:00 00:22:12 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

05:20:00 00:16:25 Randol Alan Bass A Feast of Carols

National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Tallis Chamber Choir Kodanja 2003

05:38:00 00:06:44 Benjamin Britten A Ceremony of Carols: Four Carols

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

05:56:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:07:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

06:17:00 00:03:57 Morten Lauridsen Lux Aeterna: O Nata Lux

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

06:20:00 00:03:20 Traditional Still, still, still

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

06:27:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

06:41:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

06:51:00 00:02:52 Conrad Kocher As With Gladness Men of Old

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

06:54:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

06:56:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:05:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

07:12:00 00:09:08 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

07:24:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 1 excerpts

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

07:40:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

07:49:00 00:03:31 Traditional Advent Hymn

Cantus Cantus 1211

07:53:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:07:00 00:06:41 Gustav Holst Choral Fantasy on Old Carols "Christmas

Bay Brass A. David Krehbiel John Fenstermaker, organ Gothic 49120

08:17:00 00:06:27 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2004

08:27:00 00:12:35 Bryan Kelly Improvisations on Christmas Carols

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

08:42:00 00:07:43 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

08:53:00 00:02:40 William Billings The Shepherd's Carol

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

09:05:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

09:25:00 00:03:28 Maurice Jarre Prancer: Theme

Michael Chertock, piano Telarc 80485

09:41:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

09:46:00 00:04:18 John Rutter What Sweeter Music?

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

09:53:00 00:02:24 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

10:00:00 00:02:21 Traditional Quittez, pasteurs

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

10:05:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:12:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:16:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

10:19:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

10:41:00 00:06:45 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Berlin Philharmonic Mariss Jansons Midori, violin Sony 730111

10:50:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

11:10:00 00:07:35 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 1 Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

11:25:00 00:03:27 Traditional The Virgin Mary had a Baby Boy

Cleveland Orchestra Clayton H. Krehbiel Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:28:00 00:03:18 Jan Pieterszoon Sweelinck Hodie Christus natus est

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus; Members of MAA 1993

11:31:00 00:03:24 John Rutter Mary's Lullaby

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:35:00 00:03:37 Howard Blake The Snowman: Walking in the Air

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:41:00 00:04:43 Johann Sebastian Bach Motet "Singet dem Herrn ein neues Lied"

Cleveland Orchestra Margaret Hillis Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:45:00 00:02:53 Lewis Redner O Little Town of Bethlehem

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:48:00 00:04:30 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds'

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:57:00 00:01:54 John Philip Sousa March "Transit of Venus"

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

12:10:00 00:04:07 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37

Richard Bonynge London Symphony Orchestra DeutGram 469376

12:16:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:25:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:34:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:46:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

13:00:00 00:55:32 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: WCLV’s Angela Mitchell welcomes members of the Cleveland Orchestra Youth Orchestra and their mentors from The Cleveland Orchestra for an hour of chamber music – from the Cleveland Orchestra: Sonja Braaten Molloy, violin, Lembi Veskimets, viola, Martha Baldwin, cello; from COYO: Ashley Zendarski, violin, Maggie Niekamp, violin, Colin Henley, viola, Maya Fields, viola; Scott Little, oboe; Peter Feher, flute; Sameer Apte, cello

14:04:00 00:04:00 J. C. Bach - from Duos for Two Violins, IV Allegro Moderato

14:12:00 00:08:00 Mozart - Oboe Quartet in F K 370 I Allegro

14:24:00 00:06:00 J. S. Bach – Suite for violoncello in E-Flat BWV 1010 I Prelude

14:36:00 00:08:00 J. S. Bach - from 15 Duets (after Two Part Inventions) BWV 772-786, No. 12 – Allegretto; No. 13 – Allegro vivace; No. 14 – Allegro moderato

14:48:00 00:10:00 Beethoven - String Quartet in c Op 18/4 – I. Allegro ma non tanto

15:00:00 00:07:24 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Yuja Wang, piano SF Sym 60

15:12:00 00:04:17 Jake Runestad Sleep, Little Baby, Sleep

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire SFM 14

15:17:00 00:06:44 Benjamin Britten A Ceremony of Carols: Four Carols

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

15:26:00 00:11:01 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

15:40:00 00:11:29 Gabriel Pierné Fantasie-Ballet in B flat major Op 6

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

15:54:00 00:01:58 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

15:58:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

16:06:00 00:03:48 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

16:12:00 00:12:12 Craig Courtney A Musicological Journey through "The

Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir Bonneville 9402

16:27:00 00:04:52 Miklós Rózsa The Golden Voyage of Sinbad: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

16:36:00 00:02:52 Traditional I Saw a Maiden

John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

16:41:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

16:53:00 00:02:12 Traditional Angels We Have Heard on High

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

16:56:00 00:03:06 John Ireland The Holy Boy

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

17:05:00 00:05:09 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

17:25:00 00:09:54 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

17:40:00 00:01:25 Traditional Patapan

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

17:44:00 00:05:00 Jean de Brébeuf The Huron Carol

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire SFM 14

17:52:00 00:03:11 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

17:55:00 00:03:22 Albert Hague You're a Mean One, Mr. Grinch

Canadian Brass Steinway 30027

18:09:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

18:33:00 00:03:30 Francis Poulenc Four Christmas Motets: O magnum

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire SFM 14

18:39:00 00:02:19 Francis Poulenc Improvisation No. 12 "Homage to

Paul Crossley, piano CBS 44921

18:44:00 00:09:54 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1

Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn; Brigitte Täubl, violin DHM 77352

18:56:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère

Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

19:02:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:02:00 00:23:57 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

20:28:00 00:27:30 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Camerata Salzburg Sir Roger Norrington Joshua Bell, violin Sony 89505

20:56:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

20:58:00 00:01:56 Traditional Sussex Carol "On Christmas Night"

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

23:02:00 00:06:08 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:08:00 00:04:17 Jake Runestad Sleep, Little Baby, Sleep

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire SFM 14

23:12:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

23:21:00 00:07:16 Charles Tomlinson Griffes Barcarolle Op 6

Carol Rosenberger, piano Delos 3172

23:28:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:40:00 00:04:13 John Rutter Candlelight Carol

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

23:44:00 00:10:07 Guillaume Lekeu Adagio for Orchestral Quartet

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:56:00 00:02:46 Samuel Scheidt O Little One Sweet

Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Côrdydd DeutGram 14914