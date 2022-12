Program Guide 12-09-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

00:46:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

01:21:00 00:43:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Peter Takács, piano Cambria 1175

02:06:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A major

Neeme Järvi Chicago Symphony Orchestra Chandos 9000

02:50:00 00:31:48 Jennifer Higdon Violin Concerto

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

03:24:00 00:32:38 Alexander Glazunov Symphony No. 5 in B flat major Op 55

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

03:58:00 00:27:09 Béla Bartók Divertimento for Strings

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

04:27:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

04:53:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

05:19:00 00:18:11 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

05:39:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:50:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

05:57:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

06:20:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

06:30:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:40:00 00:06:16 Franz Schubert Finale from Piano Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

06:51:00 00:03:13 Stuart Thompson The Holly and the Ivy

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

06:55:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

07:05:00 00:03:38 George Gershwin Nice Work If You Can Get It

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

07:10:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

07:20:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5

Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

07:23:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

07:28:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Oboe Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

07:40:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

07:46:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:51:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Simon Trpceski, piano EMI 272

07:55:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:07:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's "Eugene Onegin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

08:15:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

08:30:00 00:05:08 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79 Tapiola Sinfonietta

Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

08:40:00 00:05:24 Traditional The First Nowell

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

08:43:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:45:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

08:55:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

09:35:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

09:50:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

09:57:00 00:01:10 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Chinese Dance

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:24 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

10:05:00 00:04:15 John Rutter There is a Flower

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

10:12:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

10:20:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

10:26:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's "Rule Britannia"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:32:00 00:12:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

10:47:00 00:02:27 George Gershwin I Got Rhythm

London Symphony Orch Gregor Buhl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

10:50:00 00:20:21 Edward MacDowell Suite No. 1 for Orchestra Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

11:10:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:03:07 John Rutter Shepherd's Pipe Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:28:00 00:01:18 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Trepak

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:29:00 00:02:18 Traditional Deck the Halls Cleveland Orchestra

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:31:00 00:03:25 Lewis Redner O Little Town of Bethlehem

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:38:00 00:04:10 John Rutter Nativity Carol Cleveland Orchestra

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:42:00 00:06:40 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:48:00 00:03:01 Anonymous The Angel Gabriel (Gabriel's Message)

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

11:51:00 00:02:57 Traditional Sans Day Carol Cleveland Orchestra

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:19:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

12:29:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Sylphides"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:38:00 00:09:38 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:49:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Decca 421 527

12:57:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

13:45:00 00:14:23 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:01:58 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

14:03:00 00:01:45 Traditional My Dancing Day

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

14:08:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

14:21:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A

Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

14:39:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances

Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 76

14:52:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Toulouse Capitole Orchestra Michel Plasson DG 435 438

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:05:35 George Frideric Handel Messiah: Behold, A Virgin shall conceive

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Apollo's Singers Avie 2208

15:09:00 00:03:46 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

15:16:00 00:14:17 Ludwig van Beethoven Funeral March from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:33:00 00:07:50 Hodie: March of the Three Kings

London Symphony Orchestra and Chorus Richard Hickox Elizabeth Gale, mezzo; Robert Tear, tenor; Stephen Roberts, baritone EMI 54128

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:46 Henry J. Gauntlett Once in Royal David's City

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

16:06:00 00:03:01 Anonymous The Angel Gabriel (Gabriel's Message)

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

16:13:00 00:10:13 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E major Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

16:27:00 00:05:53 Alan Silvestri The Polar Express: Suite

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

16:32:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

16:35:00 00:04:18 Peter Warlock Bethlehem Down

Graham Ross Choir of Clare College Harm Mundi 907579

16:52:00 00:02:13 James R. Murray Away in a Manger

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

16:57:00 00:01:57 Traditional Dona Nobis Pacem

Yo-Yo Ma, cello Sony 24414

17:05:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

17:26:00 00:08:44 George Frideric Handel Messiah: The trumpet shall sound

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

17:40:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

17:48:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

17:53:00 00:02:14 Percy Grainger A Sussex Mummer's Christmas Carol

Burning River Brass BurnRiver 2004

17:57:00 00:01:57 Peter Wishart Alleluia, a new work is come on hand

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

18:27:00 00:04:28 Adolphe Adam O Holy Night

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

18:34:00 00:01:45 Traditional My Dancing Day

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

18:38:00 00:14:39 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

18:53:00 00:05:24 Traditional The First Nowell

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:22:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

19:57:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Michael Schönheit, harpsichord; Sebastian Breuninger, violin; Cornelia Grohmann, flute Decca 139230

20:23:00 00:31:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Bernard Labadie, conductor; Marc-Andre Hamelin, piano

21:04:00 00:16:00 Henri-Joseph Rigel Symphony in C minor Op 12

21:22:00 00:21:02 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major

21:43:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor

21:58:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

22:25:00 00:29:06 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Lorin Maazel, cond.

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

23:10:00 00:04:36 Joaquín Turina Silueta nocturna Op 65

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

23:17:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:26:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:37:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:47:00 00:04:15 John Rutter There is a Flower

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

23:55:00 00:03:24 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421