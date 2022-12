Program Guide 11-27-2014

Happy Thanksgiving!

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

Franz Krommer: Symphony No. 2 in D Op 40 (1803)

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 (1878)

Charles Ives: Symphony No. 2 (1902)

Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 1 in D Op 17 (1858)

Erich Wolfgang Korngold: Symphony in F-Sharp Op 40 (1952)

06:00 A FEAST FOR THE EARS: THE CLEVELAND ORCHESTRA

Franz Welser-Möst, conductor; Frank Rosenwein, oboe

Paul Hindemith: Kammermusik No. 1 Op 24/1 (1922)

Richard Strauss: Oboe Concerto in D (1945)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 (1830)

Encore: Johann Strauss Jr: Polka "Thunder and Lightning" Op 324 (1868)

08:00 A FEAST FOR THE EARS: THE CLEVELAND ORCHESTRA

Giancarlo Guerrero, conductor; William Preucil, violin

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907)

Stephen Paulus: Violin Concerto No. 3 (2012)

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1947)

Encore: Maurice Ravel: Boléro (1928)--Franz Welser-Möst

10:00 A FEAST FOR THE EARS: THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gianandrea Noseda, conductor; Massimo La Rosa, trombone

Sergei Rachmaninoff: The Isle of the Dead Op 29 (1909)

Nino Rota: Trombone Concerto (1968)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat Op 111 (1947)

Encore: Leonard Bernstein: West Side Story: Symphonic Dances (1957)—Franz Welser-Möst, conductor

12:00 A FEAST FOR THE EARS: THE CLEVELAND ORCHESTRA

Franz Welser-Möst, conductor; Bernarda Fink, mezzo-soprano; University of Miami Frost Symphonic Women’s Chorus; Miami Children’s Chorus

Gustav Mahler: Symphony No. 3 in d (1896)

Encore: Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Porgi, amor (1786)--Malin Hartelius, soprano; Franz Welser-Möst, conductor

14:00 A FEAST FOR THE EARS: THE CLEVELAND ORCHESTRA

James Gaffigan, conductor; Daniil Trifonov, piano

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 3 Prelude (1859)

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in e Op 11 (1830)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Suite (1936)

Encore: Johannes Brahms: Song of Destiny Op 54 (1871)–Cleveland Orchestra Chorus; Franz Welser-Möst, conductor

16:00 A FEAST FOR THE EARS: THE CLEVELAND ORCHESTRA

Franz Welser-Möst, conductor; Lang Lang, piano

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 2 Op 71 (1892)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat Op 23 (1875)

Encore: Franz Joseph Haydn: Symphony No. 100 in G “Military” (1794)--Franz Welser-Möst, conductor

18:00 A FEAST FOR THE EARS: THE CLEVELAND ORCHESTRA

Alan Gilbert, conductor

Maurice Ravel: Mother Goose Ballet (1911)

Gustav Mahler: Symphony No. 7 in e (1905)

20:00 A FEAST FOR THE EARS: THE CLEVELAND ORCHESTRA

Mitsuko Uchida, conductor/pianist

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 in G K 453 (1784)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings in B-Flat K 137 (1772)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 in C K 503 (1786)

Encore: Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 (1934)--Kirill Gerstein, piano; Semyon Bychkov, conductor

22:00 SYMPHONYCAST with Alison Young: Berlin Philharmonic/Simon Rattle

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Op 38 "Spring" (1841)

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c Op 68 (1876)

Bonus: Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance (1876)–Herbert von Karajan, conductor

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A Op 90 "Italian" (1833)–Klaus Tennstedt, conductor