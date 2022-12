Program Guide 11-25-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

00:38:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

01:18:00 00:19:28 Lou Harrison Seven Pastorales

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

01:39:00 00:23:24 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 2 in G minor Op 23

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

02:04:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

02:40:00 00:23:25 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2 for 2 Pianos Op 17

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

03:05:00 00:53:25 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Juliane Banse, soprano; William Preucil, violin DeutGram 463257

04:00:00 00:44:16 Sergei Taneyev Piano Quintet in G minor Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

04:46:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

05:18:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

05:37:00 00:05:55 Enrique Granados Goyescas: The Lady and the Nightingale

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

05:47:00 00:07:41 Isaac Albéniz Barcarola "Mallorca" Op 202

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

05:55:00 00:03:33 Gregorian Chant Ave maris stella

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

06:17:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Andante from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:27:00 00:10:57 Gerald Finzi Elegy "The Fall of the Leaf"

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 64721

06:41:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

06:51:00 00:03:19 Carol Barnett An American Thanksgiving: McKay

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

06:56:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:05:36 Virgil Thomson Fugue & Chorale on "Yankee Doodle"

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

07:13:00 00:07:10 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

07:23:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

07:40:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37

Byron Janis, piano EMI 56780

07:49:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

07:58:00 00:00:54 William A. Dougherty Jr March "Fight the Team Across the Field"

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

08:06:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

08:15:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

08:25:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

08:41:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

08:52:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk The Banjo Op 15

Cecile Licad, piano Naxos 559145

08:58:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

09:07:00 00:14:49 Sergei Taneyev Concert Suite: Theme & Variations Op 28

Philharmonia Orchestra Nicolai Malko David Oistrakh, violin EMI 65419

09:25:00 00:04:30 Danny Elfman The Nightmare Before Christmas:

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:33:00 00:09:43 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

09:46:00 00:05:26 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

09:54:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

09:56:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:46 Francis Poulenc "C"

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

10:04:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

10:09:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

10:18:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:24:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:30:00 00:12:44 Johannes Brahms Nänie Op 82

San Francisco Symphony Herbert Blomstedt San Francisco Sym Chorus Decca 430281

10:45:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

11:18:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

11:25:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

11:37:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

12:18:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:28:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:36:00 00:15:30 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:53:00 00:05:26 Duke Ellington Brown from "Black, Brown & Beige"

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

13:43:00 00:13:26 Nikolai Tcherepnin The Enchanted Kingdom Op 39

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

14:01:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

14:06:00 00:10:47 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

14:20:00 00:13:19 John Adams Slonimsky's Earbox

Kent Nagano Hallé Orchestra Nonesuch 79607

14:35:00 00:12:42 Robert Schumann Konzertstück in D minor Op 134

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

14:49:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:00:00 00:09:26 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

15:12:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

15:33:00 00:04:58 William Mundy Adolescentulus sum ego

Peter Phillips Tallis Scholars Gimell 454998

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

16:04:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 "Zapateado" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:10:00 00:10:20 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:27:00 00:06:29 Jacques Ibert Macbeth: Overture & Murder of Duncan

Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223287

16:34:00 00:04:16 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 1 "Malagueña" Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:41:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:51:00 00:02:09 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Heinrich Schiff, cello; Samuel Sanders, piano Decca 2334

16:55:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:05:00 00:04:43 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Cleveland Orchestra George Szell Toni Koves-Steiner, cimbalom CBS/Sony 218

17:23:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

17:42:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder spoke

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

17:49:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

17:55:00 00:02:22 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:11 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

18:31:00 00:04:39 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:38:00 00:02:33 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:43:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

18:52:00 00:06:56 Gioacchino Rossini Il viaggio a Reims: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62653

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

19:17:00 00:37:55 César Franck Symphony in D minor

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:03:00 00:53:25 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Juliane Banse, soprano; William Preucil, violin DeutGram 463257

20:57:00 00:01:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone

21:04:00 00:09:56 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in B minor

21:13:00 00:28:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major

21:42:00 00:39:25 Franz Schubert Piano Quintet in A major

22:21:00 00:19:57 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

22:41:00 00:15:00 John Williams Lincoln: Suite

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

23:07:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

23:20:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio

Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

23:27:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:36:00 00:06:58 Isaac Albéniz Córdoba from "Cantos de España" Op 232

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

23:42:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:55:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:56:00 00:03:10 Richard Dubugnon La Minute exquise

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249