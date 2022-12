Program Guide 11-11-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

00:23:00 00:41:32 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

01:07:00 00:43:49 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A minor Op 47

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

01:53:00 00:39:02 Leos Janácek Glagolitic Mass Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Christine Brewer, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Karl Dent, tenor; Roger Roloff, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80287

02:34:00 00:18:31 Eugène d'Albert Piano Concerto No. 2 in E major Op 12

Barcelona Symphony Ronald Zollman Karl-Andreas Kolly, piano PanClas 510083

02:54:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment

City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

03:36:00 00:27:34 Jean Sibelius Symphony No. 3 in C major Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

04:05:00 00:41:53 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Rosalind Elias, mezzo-soprano; Chicago Symphony Chorus RCA 300350

04:49:00 00:32:33 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

05:24:00 00:14:32 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

05:40:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

05:55:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

06:19:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City Orpheus Chamber Orchestra

Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

06:30:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz "Where the Lemons Blossom" Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:40:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:51:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

06:55:00 00:04:03 Richard Hayman Servicemen on Parade

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

07:05:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Cross

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:10:00 00:10:07 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

07:25:00 00:02:02 George Gershwin Prelude "Novelette in Fourths"

Fazil Say, piano Teldec 26202

07:25:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

07:29:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

07:40:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

07:42:00 00:01:29 Frédéric Chopin Prelude No. 20 in C minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

07:45:00 00:05:09 Morton Gould American Ballads: Star-Spangled Overture

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

07:47:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

07:53:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major

Paul Crossley, piano CBS 44921

08:07:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

08:15:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:30:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

08:40:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

08:51:00 00:02:06 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 2 in A minor Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

08:55:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:05:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:25:00 00:06:51 Bernard Herrmann For the Fallen

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

09:35:00 00:06:53 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

09:55:00 00:05:01 Robert Jager Esprit de Corps

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

10:07:00 00:02:34 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:12:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

10:20:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:27:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:33:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

10:48:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

10:53:00 00:31:18 Deems Taylor Through the Looking Glass

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin; Raymond Davis, cello; Victoria Bogdashevskaya, piano Delos 3099

11:27:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:38:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

11:47:00 00:10:28 George Frideric Handel Coronation Anthem "The King Shall Rejoice"

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:22:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:28:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:39:00 00:08:53 Johann Strauss Jr Waltz "Danube Maidens" Op 427

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:49:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

13:40:00 00:19:28 Claude Debussy Images: Ibéria

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:01:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

14:04:00 00:02:23 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Johanna

Jenny Lin, piano Steinway 30011

14:09:00 00:11:19 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha Overture Op 30

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

14:24:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

14:39:00 00:14:52 Ernö Dohnányi Symphonic Minutes Op 36

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

14:56:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:04:24 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Sous-bois

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:07:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:17:00 00:03:26 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Gloria "Lord Nelson"

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

15:20:00 00:02:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Sanctus "Lord Nelson"

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

15:23:00 00:05:27 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis pacem

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

15:30:00 00:07:26 Bela Bartok mvt 2 String Quartet No. 6

Emerson String Quartet DG 423 657

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25

15:58:00 00:03:47 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Gavotte

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:06:00 00:03:21 Dame Ethel Smyth

The March of the Women Plymouth Festival Orchestra Philip Brunelle Eiddwen Harrhy, soprano; Plymouth Festival Chorus VirginClas 91188

16:13:00 00:11:04 Ivor Gurney War Elegy

David Lloyd-Jones BBC Symphony Orchestra BBC 371

16:28:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

16:38:00 00:01:20 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

16:41:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

16:49:00 00:03:07 Traditional The Meeting of the Waters

Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

16:57:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

17:05:00 00:04:53 Leroy Anderson Goldilocks: Overture

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

17:13:00 00:06:56 Ernest Schelling Virginia Reel from "Suite Fantastique" Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

17:22:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

17:40:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:47:00 00:03:21 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Morning Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:53:00 00:02:16 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

17:56:00 00:02:40 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:32 Ivor Gurney A Gloucestershire Rhapsody

David Parry BBC Scottish Symphony BBC 371

18:29:00 00:06:02 George Butterworth The Banks of Green Willow

Neville Dilkes English Sinfonia EMI 28379

18:38:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

18:43:00 00:10:21 George Butterworth Rhapsody "A Shropshire Lad"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

18:54:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on Rhosymèdre

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

19:23:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

19:57:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:44 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

George Szell Cleveland Orchestra TCO 92365

20:22:00 00:33:08 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

20:54:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor

21:04:00 00:09:00 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Overture

21:15:00 00:10:06 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

21:30:00 00:42:13 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

22:15:00 00:39:12 César Franck Symphony in D minor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:07:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Boston Symphony Orchestra

Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

23:14:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:22:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

23:37:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2

Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:44:00 00:03:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Fugue

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

23:47:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from "Jocelyn"

Eroica Trio EMI 56482

23:55:00 00:03:16 Heitor Villa-Lobos Song of the Black Swan

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917

23:58:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357