Program Guide 11-05-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

00:41:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

01:22:00 00:56:55 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Act 1 Op 64

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

02:21:00 00:36:35 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Act 2 Op 64

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

03:00:00 00:35:01 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Act 3 Op 64

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

03:37:00 00:11:39 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Act 4 Op 64

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

03:51:00 00:19:40 Avner Dorman Violin Sonata No. 3 "Nigunim"

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

04:13:00 00:37:48 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49995

04:52:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

05:10:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

05:39:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:58:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major

Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

06:20:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from "Canto Olympico"

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

06:25:00 00:11:58 Felix Mendelssohn Minuet & Finale from String Symphony

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

06:36:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

06:40:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

06:53:00 00:01:50 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Polka

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

06:55:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

07:06:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra

Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

07:08:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:10:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

07:20:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:25:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:30:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

07:40:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:51:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

07:55:00 00:03:48 Thomas Tomkins A Sad Pavan for these distracted times

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

07:57:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:07:00 00:06:23 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

08:15:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

08:20:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

08:25:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F HWV 331/316

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

08:40:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

08:45:00 00:04:30 Eric Whitacre Water Night

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

08:50:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

08:55:00 00:03:25 John Williams Schindler's List: Main Theme

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

09:05:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

09:25:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming

John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

09:35:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

09:45:00 00:09:21 Ottorino Respighi St. Gregory the Great from "Church

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

09:55:00 00:03:21 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Morning Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:02:09 Frédéric Chopin Mazurka No. 5 in B flat major Op 7

Frederic Chiu, piano Harm Mundi 2908375

10:06:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

10:10:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:18:00 00:04:41 Alfredo Catalani Scherzo

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

10:25:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

10:43:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:52:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor Cleveland Orchestra

Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

11:22:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

11:32:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

11:45:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

11:56:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:18:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:25:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

12:36:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:49:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz "Path of Hesperus" Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:50 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20

Bolshoi Symphony Orchestra Alexander Lazarev Sergei Girshenko, violin Erato 45963

13:33:00 00:25:37 Ottorino Respighi Roman Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:09 François Couperin

Suite No. 6: Les barricades mystérieuses David Greilsammer, piano Sony 792969

14:03:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau

Dardanus: Tambourins Les Délices Délices 2013

14:06:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in G minor Op 9

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 550739

14:21:00 00:16:50 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:39:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:56:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: This week’s concerts at Severance Hall

15:02:00 00:06:58 Arvo Pärt Cantus in Memory of Benjamin Britten

Paavo Järvi Cincinnati Symphony CSOM 946

15:12:00 15:43:00 Edward Elgar Cello Concerto in e, Op. 85

Lynn Harrell, cello; Cleveland Orchestra/Lorin Maazel Decca 478 7779

15:32:00 17:29 John Adams Harmonielehre

City of Birmingham Symphony/Simon Rattle EMI 55051

15:52:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West

San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

16:06:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony Symphony Orchestra

Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

16:12:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

16:28:00 00:04:43 John Williams Schindler's List: Remembrances

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

16:35:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

16:41:00 00:07:25 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

16:52:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance of the Five

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:57:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Allegro from Violin Concerto Op 4

Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Antonio De Secondi, violin Naïve 30301

17:05:00 00:04:50 Antonín Dvorák Finale from Violin Sonata Op 57

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

17:12:00 00:10:18 Heinrich Marschner Grand Festive Overture Op 78

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

17:25:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

17:40:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:46:00 00:03:30 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Madrigal

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:52:00 00:02:24 Stephen Sondheim Into the Woods: Stay with Me

Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

17:56:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:10:21 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

18:22:00 00:09:12 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

New Century Chamber Orch NSS Music 10

18:34:00 00:05:19 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:42:00 00:13:31 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 55125

18:54:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Adagio from Toccata, Adagio & Fugue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

19:21:00 00:34:22 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

19:57:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from recent concerts in the Conservatory at Baldwin Wallace University

Astor Piazzolla: Verano Porteno (Buenos Aires Summer) & Otono Porteno (Buenos Aires Autumn)--Elysian Trio [Julian Ross, violin, Merry Peckham, cello, Robert Mayerovitch, piano]

Frank Ticheli: Angels in the Architecture (2009)--Symphonic Wind Ensemble, Brendan Caldwell, conductor

Charles Gounod: Petite Symphonie --Symphonic Wind Ensemble, Brendan Caldwell, conductor

Percy Granger: Irish Tune from County Derry (1918)--Symphonic Wind Ensemble, Brendan Caldwell, conductor

Clara Schumann: Piano Trio in g Op 17--Elysian Trio [Julian Ross, violin, Merry Peckham, cello, Robert Mayerovitch, piano]

21:38:00 00:20:53 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 14 in A major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by organist Lucius Weathersby

Wallace Cheatham: Fanfare & Toccata

Lucius Weathersby, organ

Albany/Troy 440

Traditional arr. Lucius Weathersby: Improvisation on the “Helston Floral Dance”

Albany/Troy 440

William Grant Still arr. Weathersby: Summerland From Three Visions

Albany/Troy 440

Kevin George: Organ Suite

Albany/Troy 440

Fela Sowande: Yoruba Lament

Albany/Troy 440

Violet George Bowers: Joie

Albany/Troy 440

Traditional arr. Uzee Brown Jr: Were you there?

Albany/Troy 440

Lucius Weathersby: Spiritual Fantasy

Albany/Troy 440

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:09:00 00:07:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

23:20:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:27:00 00:08:49 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80673

23:38:00 00:11:00 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54898

23:49:00 00:05:55 Franz Schubert Andante from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

23:57:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416