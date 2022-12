Program Guide 10-29-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

00:38:00 00:39:57 Artur Lemba Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

01:20:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

01:54:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

02:28:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 7

7 Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

03:07:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

03:45:00 00:34:21 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

04:21:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

04:55:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances Antoni Wit

Warsaw Philharmonic Naxos 572695

05:17:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major

Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

05:40:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi

Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

05:52:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

05:58:00 00:01:36 Giuseppe Verdi Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

06:07:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince &

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

06:20:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:27:00 00:02:51 Anonymous Spiritual "When the Saints Go Marching

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:30:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

06:35:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's "Liebesleid"

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

06:37:00 00:01:14 Johann David Heinichen Allegro from Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 447644

06:40:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

06:51:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

06:55:00 00:02:55 John Philip Sousa March "A Century of Progress"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

07:10:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

07:15:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

07:23:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

07:26:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:40:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:51:00 00:03:11 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Eaken Piano Trio Naxos 554099

07:55:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:58:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

08:07:00 00:06:13 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

08:15:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

08:30:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6

Cypress String Quartet Avie 2275

08:35:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

08:40:00 00:06:47 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Garrick Ohlsson, piano RCA 68931

08:45:00 00:05:17 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

08:48:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:55:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

09:27:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:35:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

09:35:00 00:03:09 Alexandre Tansman 7Foxtrot from "Sonatine Transatlantique"

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

09:45:00 00:07:19 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 89

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

09:55:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

10:00:00 00:02:58 José Luis Merlin Suite del recuerdo: Chacarera

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

10:03:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:07:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

10:16:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

10:22:00 00:04:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:29:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

10:43:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

10:50:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring Aaron Copland

Chamber Ensemble CBS 42431

11:25:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:34:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet after

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

11:46:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

11:55:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March Frederick Fennell

Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

12:11:00 00:04:29 Leonard Bernstein Candide: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

12:16:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:24:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

12:34:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:44:00 00:14:16 Frederick Loewe Brigadoon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

13:01:00 00:46:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra DeutGram 469172

13:49:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava BBC Philharmonic

Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

14:00:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

14:04:00 00:01:50 Charles Wakefield Cadman From the Land of the Sky-Blue Water

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

14:08:00 00:09:56 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 9 for Strings

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

14:21:00 00:07:26 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

14:42:00 00:13:13 Franz Liszt Fantasy on Beethoven's "The Ruins of

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

14:57:00 00:02:03 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

15:03:00 00:19:31 Hector Berlioz Les Nuits d'ete

Anne Sofie von Otter, ms; Berlin Philharmonic/James Levine DeutGram 445 823

15:25:00 00:16:11 Symphony No. 3 - mvmts a and 2

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

15:43:00 00:05:27 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

15:51:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

15:58:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:06:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

16:12:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

16:29:00 00:05:38 John Williams Dracula: Night Journeys Hollywood Bowl Orchestra

John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

16:36:00 00:01:56 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Sleigh

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

16:41:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

16:52:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

16:56:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

17:05:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria "Madamina,

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

17:13:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

17:24:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major

English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

17:40:00 00:03:50 Leonard Bernstein Candide: I am easily assimilated

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

17:45:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

17:52:00 00:02:38 Kara Karayev Seven Beauties: Slavonic Dance

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

17:56:00 00:03:12 John Philip Sousa March "The National Game"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

18:09:00 00:17:01 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

18:29:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano; Bryn Terfel, baritone Decca 13277

18:31:00 00:03:40 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Vedrai, carino

Vienna Chamber Orchestra György Fischer Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Decca 430513

18:38:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

18:46:00 00:07:25 Johann Nepomuk Hummel Fantasy on Mozart's "Il mio tesoro"

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

18:54:00 00:03:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Batti, batti, o bel

Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

19:00:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major

I Solisti Italiani Denon 78838

19:25:00 00:28:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music of the Western Reserve -

GPS Trio & “An Evening of Jazz” with Paul Ferguson & Friends

Sean Gabriel, flute; George Pope, flute; Rei Sakurai, piano

CPE Bach: Trio Sonata in B-Flat Wq. 161

Franz Doppler: La Sonnambula Op 42 “Paraphrase en souvenir de Adelina Patti”

Paul Hindemith: Kanonische Sonatine Op 31/3

Charles Koechlin: Sonata for 2 Flutes Op 75

Franz & Karl Doppler: Valse di Bravura

Evelyn Wright, vocalist; Paul Ferguson, trombone; Howie Smith, saxophone; Jack Schantz, trumpet; David Ake, pianist; Dave Morgan, bass; Jim Rupp, drums

Irving Berlin: Alexander´s Ragtime Band

Irving Berlin: Change Partners

Paul Ferguson: Encounter

Joni Mitchell: Both Sides Now

Mack Gordon & Harry Warren: The More I See You

Sammy Cahn & Jimmy Van Heusen: All the Way

Irving Berlin: Cheek to Cheek

Duke Ellington, Billy Strayhorn & Johnny Mercer: Satin Doll

Charlie Parker: Thrivin´ on a Riff

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Angela Brown. Albany/Troy 639

Undine Smith Moore, arr: Come Down Angels

Roland Hayes, arr: Round’about de Mountain

Moses Hogan, arr: He Never Said a Mumblin’ Word

Moses Hogan, arr: Ev’ry Time I Feel the Spirit

Moses Hogan, arr: Walk Together Children

Moses Hogan, arr: Deep River

Angela Brown & Tyron Cooper, arr: City Called Heaven

Angela Brown & Tyron Cooper, arr: Give Me Jesus

Evelyn Simpson-Currenton, arr: O Glory

Evelyn Simpson-Currenton, arr: Lord, How Come Me Here

Margaret Bonds, arr: Lord, I Just Can’t Keep From Cryin’

Margaret Bonds, arr: He’s got the Whole World in His Hands

Florence Price, arr: My Soul’s Been Anchored

Joseph Joubert, arr: This Little Light of Mine

23:02:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Allegretto from Piano Concerto No. 19

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:09:00 00:07:32 Ludwig van Beethoven Elegiac Song Op 118

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

23:19:00 00:07:31 Hans Pfitzner Palestrina: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:26:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

23:36:00 00:05:12 John Field Nocturne No. 16 in F major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

23:41:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:55:00 00:03:09 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Adagietto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

23:57:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137