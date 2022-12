Program Guide 10-24-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:16 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

00:37:00 00:23:48 Édouard Lalo Piano Concerto in F minor

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos David Gross, piano Signum 6600

01:02:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

01:46:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

02:23:00 00:23:05 Marc-Antoine Charpentier Te Deum

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

02:48:00 00:43:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Peter Takács, piano Cambria 1175

03:33:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

04:15:00 00:36:38 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

04:54:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:20:00 00:16:45 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutiona et Romantique Archiv 457591

05:39:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

05:52:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:09:02 Franz Schubert Twelve Waltzes

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

06:20:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

06:27:00 00:09:53 Sergei Rachmaninoff Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

06:40:00 00:05:53 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:46:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

06:51:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March "The Glory of the Yankee Navy"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:29 Emmerich Kálmán Miss Sunshine: Overture

Peter Falk WDR Symphony Cologne LaserLight 14165

07:13:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

07:23:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

07:27:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

07:40:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

07:48:00 00:04:27 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

07:54:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:57:00 00:01:50 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Van Cliburn, piano RCA 60358

08:07:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

08:15:00 00:09:04 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

08:30:00 00:10:17 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

08:44:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:52:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:09:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:42:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

09:59:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:07:00 00:01:53 Karl King March "Rough-Riders"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

10:10:00 00:07:54 Édouard Lalo Romance-Sérénade

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Juri Toschmakow, violin Signum 6600

10:19:00 00:01:47 Darius Milhaud Romance Op 78

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:22:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

10:29:00 00:13:18 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

George Szell Cleveland Orchestra CBS 38486

10:43:00 00:03:29 Sergei Prokofiev Finale from Piano Sonata No. 7 Op 83

Soyeon Lee, piano Koch Intl 7759

10:50:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat major Op 28

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

11:21:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

11:31:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

11:40:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

11:51:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

12:22:00 00:06:08 Emmerich Kálmán Countess Maritza: Csárdás "Komm, Zigány"

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

12:31:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:41:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:50:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

13:39:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: Bill O’Connell welcomes members of Les Délices

14:0014:06:00 00:04:00 Suite from Philidor MS (1705) - Marche de Savoye, 1er air des hautbois, L’Assemblée & 4eme Air

14:11:00 00:03:30 Jacques Martin Hotteterre: 2eme Sonata from Premier livre des trios: Prélude & Courante

14:19:00 00:05:00 François Chauvon: 5eme Suite: Caprice, Sicilienne & Chaconne en rondeau

14:30:00 00:09:00 Pierre Danican Philidor: VI Suite Op1: Marche en rondeau, Passepieds, Air, Fugue & Marche du Regiment de la Calotte

14:42:00 00:02:30 Robert de Visée: Suite from Livre de Guitarre: Passacaille

14:46:00 00:10:00 Lully: Le Bourgeois gentilhomme (1670): Ouverture, Marche pour la ceremonie des Turcs, 2eme air pour les Turcs, 3eme air & Chaconne des scaramouches, trivelins, et arlequin

OCTOBER CHOICE CD’S

15:01:00 00:10:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:14:00 00:05:53 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

15:23:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

15:37:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

15:47:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

15:58:00 00:04:23 Scott Joplin The Chrysanthemum

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys

Richard Dowling, piano Klavier 77035

16:12:00 00:12:52 John Alden Carpenter Krazy Kat

Calvin Simmons Los Angeles Philharmonic New World 80228

16:28:00 00:06:18 Hans Zimmer Black Hawk Down: Leave No Man Behind

London Music Works Silva 1398

16:37:00 00:02:38 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:41:00 00:07:43 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

16:52:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

16:57:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano

Richard Dowling, piano Klavier 77035

17:05:00 00:05:13 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Tölz Boys Choir; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

17:13:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

17:24:00 00:11:05 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

17:40:00 00:04:06 Daryl Runswick Gilbert and Sullivan Medley

King's Singers RCA 61885

17:46:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

17:52:00 00:02:53 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Los Angeles Philharmonic Michael Tilson Thomas Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

17:56:00 00:02:39 Leroy Anderson Promenade

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:15 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

18:31:00 00:04:37 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

18:38:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

18:47:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

18:56:00 00:02:04 Robert Schumann Widmung (Dedication) Op 25

Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 452898

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

19:22:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:07 George Gershwin Rhapsody in Blue

Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 4776352

20:21:00 00:33:19 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 241

20:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan and conductor Mariss Jansons - on how to avoid problems with orchestras: “First, I think, you should know what you really want, how this piece should sound. You should have an interpretation model and you should know the sound model. You must come prepared completely 100%, and know what you want from your musicians. When you start too much improvisation, people feel, oh, he’s not sure, you immediately lose your authority.”

Beethoven: Symphony No. 7 in A Op 92 [excerpt]--Berliner Philharmonic. Herbert von Karajan DeutGram 439003

Sibelius: Symphony No. 1 in e Op 39 [excerpt]--Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Mariss Jansons Sony 93538

Strauss: Ein Heldenleben Op 40 [excerpt] --Royal Concertgebouw Orchestra, Mariss Jansons RCO Live 04005

Stravinsky: The Firebird Suite --London Symphony Orchestra, Leopold Stokowski Decca 475150

Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk [excerpt] --London Philharmonic Orchestra, Ambrosian Opera Chorus, Mstislav Rostropovich EMI Classics 67779

Ella Fitzgerald: Stairway to the Stars Verve B0002690

Mahler: Symphony No. 1 in D [excerpt] --Royal Concertgebouw Orchestra, Leonard Bernstein DeutGram 427303

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Montel Williams, advocate for the MS community, “How You Can Become an Empowered Patient”

22:57:00 00:01:45 Frédéric Chopin Mazurka No. 28 in B major Op 41

Richard Goode, piano Nonesuch 79452

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:11:00 00:07:07 William Schuman New England Triptych: When Jesus Wept

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

23:20:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:29:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:39:00 00:04:00 Richard Strauss Wiegenlied Op 41

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:43:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:55:00 00:03:02 Gabriel Fauré Chanson de Mélisande

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Lorraine Hunt Lieberson, sop DeutGram 423089

23:56:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Siciliana from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408