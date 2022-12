Program Guide 10-22-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:51 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4779525

00:26:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:59:00 00:18:02 Michael Easton Beasts of the Bush

State Orchestra of Victoria Brett Kelly Margaret Haggart, narrator Naxos 554368

01:19:00 00:25:05 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 1 in F major Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

01:46:00 00:48:26 Franz Liszt Years of Pilgrimage "Switzerland"

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

02:36:00 00:53:02 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

03:31:00 00:18:03 Johann Sebastian Bach Partita No. 2 in C minor

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

03:51:00 01:07:08 Franz Liszt A "Faust" Symphony

Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Vinson Cole, tenor; Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

05:00:00 00:19:05 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns, Winds & Strings in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

05:21:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

05:40:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite

Les Délices Délices 2013

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

06:25:00 00:12:23 John Adams The Chairman Dances

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

06:33:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

06:40:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:52:00 00:02:26 George Gershwin Gershwin Song-book: Liza

Peter Donohoe, piano EMI 54280

06:55:00 00:02:53 Earl McCoy March "Lights Out"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:04:27 John Williams 1941: March

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:10:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

07:25:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

07:30:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

07:40:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz "Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:51:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

07:55:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

08:07:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

08:15:00 00:08:21 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:25:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:30:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

08:40:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

08:51:00 00:02:29 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

08:55:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:00:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 "Les Préludes"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

09:25:00 00:02:51 Bert Kaempfert Strangers in the Night

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen: Habanera "L'amour est un

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

09:55:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

10:03:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight!

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

10:08:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

10:17:00 00:04:32 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

10:25:00 00:04:30 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:30:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 "Prometheus"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

10:42:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

10:44:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

10:52:00 00:29:40 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

11:24:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major

Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

11:35:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on "Beautiful Blue Danube" Op 314

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

11:48:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

11:52:00 00:06:22 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:05:40 Georges Bizet The Miracle Doctor: Overture

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

12:19:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:32:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:43:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:55:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:36:02 Léo Delibes Coppélia: Act 1

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 414502

13:39:00 00:19:53 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano DeutGram 4763793

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:01:47 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:03:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

14:10:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

14:21:00 00:16:37 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

14:41:00 00:13:22 Aaron Copland Finale from Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

14:50:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

14:56:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: Ya Got Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

Bach Brahms and Mendelssohn this week in Severance Hall

15:03:00 00:17:04 Johannes Brahms Song of Destiny Op 54

San Francisco Symphony Herbert Blomstedt San Francisco Sym Chorus Decca 430281

15:24:00 00:17:12 Felix Mendelssohn Symphony No. 5, Reformation, mvmts 2, 3 and 4

Vienna Philharmonic/John Eliot Gardiner DG 459 156

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:56:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Fazil Say, piano Teldec 26202

15:58:00 00:03:47 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

16:06:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's "Widmung"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

16:13:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

16:28:00 00:04:32 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

16:35:00 00:03:56 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4779525

16:41:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

16:52:00 00:02:37 Alexander Scriabin Mazurka in G sharp minor Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

16:56:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:05:00 00:05:24 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

17:13:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia

Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

17:21:00 00:11:17 Carl Nielsen Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

17:40:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

17:47:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:52:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

17:56:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:39 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Nashville Symphony Leonard Slatkin Peng-Peng Gong, piano Naxos 570716

18:31:00 00:05:12 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

18:39:00 00:02:44 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Mother Ginger

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

18:44:00 00:11:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

18:55:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song "Die Forelle"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 "Tasso: Lament

Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

19:25:00 00:31:00 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra George Szell Rafael Druian, violin; Abraham Skernick, viola Sony 86793

19:58:00 00:01:22 Alexander Griboyedov Waltz in A flat

Lera Auerbach, piano Bis 1502

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CSU Faculty Concert -

recorded Mon 10/6: CSU Faculty Jazz Combo: Joe Miller, trumpet; John Perrine, saxophone;

Jason Smith, trombone; Rock Wehrmann, piano; Glenn Holmes, bass; Bill Ranson, drums

Joe Henderson: Step Lightly

Jackie McLean: Appointment in Ghana

Charlie Parker: Scrapple From the Apple

Wayne Shorter: Night Dreamer

Don Grolnick: Nothing Personal

Benny Golson: Along Came Betty

Thelonius Monk: Rhyth-a-ning

Hoagy Carmichael: The Nearness of You

John Coltrane: Resolution

21:54:00 00:05:37 Bill Evans Your Story

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by pianist Maria Corley

H. Leslie Adams: Etudes I - V

Albany/Troy 639

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:44 Johann Sebastian Bach Partita No. 4: Allemande

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

23:06:00 00:09:18 Johannes Brahms Blessed Are They That Mourn from "A

Boston Symphony Orchestra James Levine Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

23:18:00 00:19:04 Franz Liszt Gretchen from "A Faust Symphony"

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra DeutGram 4779525

23:39:00 00:05:53 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:44:00 00:10:43 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:56:00 00:02:03 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 82849

23:57:00 00:02:18 Antonio Vivaldi Largo from "Winter" Concerto in F minor

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790