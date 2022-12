Program Guide 10-20-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:47 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364

00:31:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

01:05:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

01:47:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

02:18:00 01:16:27 Ludwig van Beethoven Missa Solemnis Op 123

Cleveland Orchestra George Szell Saramae Endich, soprano; Florence Kopleff, contralto; Ernst Haefliger, tenor; Ezio Flagello, bass; Cleveland Orchestra Chorus MAA 97

03:36:00 00:26:52 Igor Stravinsky L'histoire du soldat: Suite

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Members of DeutGram 471197

04:05:00 00:22:04 Carl Philipp Emanuel Bach Keyboard Concerto in D major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

04:29:00 00:21:14 Julián Orbón Tres versiones sinfónicas

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

04:52:00 00:28:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

05:22:00 00:17:45 Antonio Salieri Variations on "La Folia di Spagna"

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

05:42:00 00:05:19 François Casadesus London Sketches

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:53:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

05:57:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

06:20:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:30:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

06:40:00 00:02:21 Maurice Ravel Minuet on the Name "Haydn"

Sean Chen, piano Steinway 30029

06:45:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

06:51:00 00:03:24 Stephen Foster Old Folks at Home

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March "The Invincible Eagle"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2 Prague Chamber Orchestra

Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

07:10:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

07:20:00 00:02:01 John Novacek Cockles Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

07:26:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

07:40:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

07:51:00 00:02:38 Josquin Desprez Gaude Virgo, Mater Christi

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

07:55:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela"

New London Consort Members of l'Oiseau 436131

08:07:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

08:15:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

08:30:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

08:40:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from "On Your

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

08:51:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

08:55:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies

Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:05:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:35:00 00:03:19 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

09:55:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song "Wohin?"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

10:04:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When

Richard Glazier, piano Centaur 3347

10:08:00 00:06:47 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

10:15:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

10:20:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

10:29:00 00:12:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:44:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song "Serenade"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

10:50:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

11:20:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

11:24:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia Chandos 9354

11:29:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes

The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

11:36:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

11:46:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

11:56:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:16:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:24:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:35:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:45:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

13:38:00 00:22:29 Charles Ives Symphony No. 3 "The Camp Meeting"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439869

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:02:26 Giacomo Puccini Prelude for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:05:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

14:09:00 00:10:18 John Stanley Concerto Grosso in D major Op 2

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 638

14:21:00 00:08:16 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

14:32:00 00:04:38 Stephen Paulus Allegro from Symphony for Strings

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra New World 363

14:50:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

15:00 MONDAY MOZART

15:02:00 00:18:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 10 in C major

Lars Vogt, piano EMI 36080

15:18:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:28:00 00:13:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 25 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5258

15:51:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

16:06:00 00:03:27 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

16:12:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

16:30:00 00:06:16 Hans Zimmer Dead Man's Chest: Jack Sparrow

Nic Raine Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:41:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

16:52:00 00:03:08 Scott Joplin The Easy Winners

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

16:57:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:05:00 00:04:37 Giuseppe Verdi Aïda: Celeste Aïda

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

17:23:00 00:11:39 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 86

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

17:40:00 00:04:30 Stephen Foster Hard Times Come Again No More

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

17:46:00 00:02:32 Charles Ives Memories

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

17:52:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

17:56:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

18:31:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

18:37:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

18:42:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

18:56:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:00:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 "Festive Sounds"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

19:20:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:57 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

20:28:00 00:28:14 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Carter Brey, cello

21:04:00 00:40:31 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

21:46:00 00:48:46 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

22:38:00 00:19:02 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1 in G major

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:49 Domenico Scarlatti Sonata in G minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

23:07:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Royal Philharmonic Orchestra Charles Rosekrans Clio Gould, violin Telarc 80562

23:37:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:40:00 00:05:16 Sergei Prokofiev Divertimento: Nocturne Op 43

Frederic Chiu, piano Harm Mundi 907195

23:45:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

23:55:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:57:00 00:02:02 Emmanuel Chabrier Feuillet d'album

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515