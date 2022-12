Program Guide 10-14-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

00:41:00 00:37:41 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

01:21:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

02:07:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

02:46:00 00:44:04 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

03:32:00 00:24:32 Franz Joseph Haydn Symphony No. 49 in F minor

Gary Cooper Arion Baroque Orchestra early-mus 7769

03:59:00 00:27:35 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 5 in A major Op 18

Miró Quartet Vanguard 1655

04:29:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

04:56:00 00:24:07 Sergei Prokofiev Visions fugitives Op 22

Orion Weiss, piano Bridge 9355

05:22:00 00:18:30 Johann Friedrich Fasch Concerto for Winds & Strings in G major

Tempesta di Mare Chandos 783

05:43:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

05:56:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:07:00 00:11:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

06:20:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:26:00 00:06:41 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

06:35:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

06:40:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

06:47:00 00:03:24 Erik Satie Gymnopédie No. 2

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

06:47:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from Kleine Dreigroschenmusik

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

06:51:00 00:03:19 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Intermezzo Op 61

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

06:55:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

07:06:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

07:10:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz "Music of the Spheres" Op 235

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:21:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:25:00 00:01:21 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Fairies'

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

07:29:00 00:06:15 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Sinfonia Concertante

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

07:40:00 00:11:06 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

07:55:00 00:03:03 George Frideric Handel Xerxes: Largo "Ombra mai fu"

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

07:59:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:07:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

08:15:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

08:30:00 00:09:57 Rodion Shchedrin Selections from "Carmen Suite"

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

08:44:00 00:05:45 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

08:45:00 00:03:36 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Brodsky Quartet Chandos 10801

08:55:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:08:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

09:30:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

09:35:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

09:55:00 00:03:04 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:15 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

10:05:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag

William Appling, piano Albany 1163

10:13:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

10:22:00 00:04:18 Andrea Luchesi Piano Sonata in D [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

10:28:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

10:36:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:51:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

11:24:00 00:08:23 Gioacchino Rossini Sigismondo: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

11:34:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

11:47:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

11:57:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

12:25:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Orchestra Eric Rogers Chorus Decca 444786

12:32:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:42:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz "Evening Stars" Op 180

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:52:00 00:06:36 Richard Rodgers The Sound of Music: Entr'acte

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:37:41 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

13:42:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:02:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

14:06:00 00:03:47 Santiago de Murcia Jotta

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

14:11:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:24:00 00:17:28 Antonín Dvorák Violin Sonatina in G major Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

14:45:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:14:26 Franz Joseph Haydn mvs1-2 Symphony No. 45 in F-sharp minor "Farewell"

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orchestra Nimbua 5530

15:20:00 00:07:41 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47

Menahem Pressler, piano; Philip Setzer, violin; Lawrence Dutton, viola; David Finckel, cello DeutGram 445848

15:32:00 00:6:52 Dnitri Shostakovich mv1 Piano Concerto No. 2 in F Op 102

Yefim Bronfman, piano Los Angeles Philharmonic Orchestra Esa-Pekka Salonen Sony 60677

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

16:06:00 00:02:12 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

16:11:00 00:15:07 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37806

16:29:00 00:07:00 Erich Wolfgang Korngold A Midsummer Night's Dream: Overture

Gerd Albrecht Deutsches Symphonie Berlin CPO 999449

16:41:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

16:52:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands

Alan Feinberg, piano Argo 436121

16:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte

David Russell, guitar Telarc 80584

17:05:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

17:12:00 00:04:07 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: You Spotted Snakes

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sandrine Piau, soprano; Delphine Collot, soprano; La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 901502

17:16:00 00:04:43 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Finale Op 61

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sandrine Piau, soprano; Delphine Collot, soprano; La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 901502

17:23:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

17:40:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

17:46:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9154

17:52:00 00:03:16 John Williams The Empire Strikes Back: Yoda's Theme

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

17:55:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major

Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:32 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano; Prague Philharmonic Choir Sony 305886

18:30:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

18:38:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

18:45:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

18:57:00 00:00:43 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 8 in F

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat

Concerto Cologne Teldec 98420

19:22:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

19:58:00 00:01:05 Frédéric Chopin Prelude No. 19 in E flat Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:28:00 00:28:34 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Edo de Waart, conductor

21:04:00 00:35:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

21:41:00 00:42:05 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

22:24:00 00:24:21 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major

22:49:00 00:07:30 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio & Fugue in C minor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:56 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Gary Graffman, piano RCA 300350

23:06:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:13:00 00:04:27 Richard Wagner Wesendonck Lieder: Träume

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

23:20:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

23:26:00 00:10:48 John Field Nocturne No. 17 in E major

John O'Conor, piano Telarc 80290

23:40:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

23:46:00 00:08:59 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:56:00 00:03:12 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287