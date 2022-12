Program Guide 10-10-2014

<WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

00:38:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

01:14:00 00:38:15 Giuseppe Verdi Four Sacred Pieces

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Donna Carter, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

01:54:00 00:40:50 Franz Schubert Sonata for Piano Four Hands in C major

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

02:37:00 00:34:18 Edmund Rubbra Symphony No. 2 Op 45

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

03:13:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

03:55:00 00:15:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

04:12:00 00:29:14 Ernest Schelling Suite Fantastique Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

04:43:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

05:21:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape

London Brass Teldec 46069

05:40:00 00:05:36 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

05:54:00 00:02:31 Josef Strauss Polka "The Soubrette" Op 109

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

05:57:00 00:02:00 Frédéric Chopin Etude No. 1 in C major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

06:20:00 00:11:03 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:30:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

06:43:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

06:50:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

06:55:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:30 Jerome Kern The Song is You

Manhattan String Quartet Newport 60033

07:10:00 00:03:54 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

07:18:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

07:22:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:27:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

07:40:00 00:07:27 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

07:51:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Ave Maria from "Four Sacred Pieces"

Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

07:57:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine

Les Boréades de Montréal Atma 2218

08:07:00 00:06:42 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quartet Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

08:15:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

08:30:00 00:09:08 Franz Xaver Mozart Rondo for Flute & Piano in E minor

Martha Aarons, flute; Frances Renzi, piano Azica 71221

08:43:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

08:52:00 00:08:29 Maurice Jarre Ryan's Daughter: Suite

Maurice Jarre Royal Philharmonic Orchestra Milan 10131

09:09:00 00:15:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

09:30:00 00:05:17 Sir William Walton Two Pieces for Strings from "Henry V"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

09:34:00 00:02:17 Sir William Walton Henry V: Agincourt Song

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

09:35:00 00:03:19 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

American String Project MSR 1386

09:55:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

10:02:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

10:06:00 00:07:40 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

10:14:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus "Vedi! le

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:17:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:22:00 00:12:47 Václav Pichl Symphony in B flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

10:50:00 00:23:33 Giuseppe Verdi String Quartet in E minor

Brodsky Quartet Chandos 10761

11:13:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

11:21:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

11:29:00 00:08:42 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

12:18:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:24:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:33:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:43:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:53:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

13:51:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: Saxophone Duo Jake & Sarah

14:02:00 00:05:00 Andrew Cote Ulterior Motives (2014)

14:09:00 00:05:00 Dan Knorr Initial Impressions (2014)

14:20:00 00:06:00 Peter Edwards by the sound of its voice (2014)

14:31:00 00:06:00 Marc Mellits Black (2012)

WCLV MIDDAY

14:41:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

14:47:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet "Bella figlia dell'

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

14:54:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi "Libiamo, ne'lieti

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

OCTOBER CHOICE CD’S

15:00:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

15:07:00 00:18:32 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano; Prague Philharmonic Choir Sony 305886

15:23:00 00:17:36 Johann Sebastian Bach Partita No. 4 in D major

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:48:00 00:05:18 Traditional Bonnie Banks of Loch Lomond

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

15:52:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

15:58:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:35 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

16:12:00 00:11:50 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

16:27:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

16:37:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

16:42:00 00:06:32 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

16:52:00 00:01:30 Gerónimo Giménez La tempranica: Zapateado "La Tarántula"

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

16:57:00 00:01:46 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 10 in F major

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

17:05:00 00:05:27 John Dankworth Further Experiments with Mice

London Symphony Orchestra John Dankworth John Dankworth, narrator MCA 5932

17:23:00 00:13:14 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

17:41:00 00:02:49 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing London Philharmonic Orchestra

Sir Simon Rattle Sir Willard White, baritone; Cynthia Clarey, mezzo-soprano; Marietta Simpson, mezzo; Glyndebourne Opera Chorus EMI 28379

17:45:00 00:03:44 George Gershwin Love is Here to Stay

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

17:52:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares: Olympic Theme, La Chasse

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

17:56:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:05:11 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

18:14:00 00:05:06 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

18:19:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

18:31:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

18:39:00 00:03:13 Giuseppe Verdi Il trovatore: Di quella pira

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

18:45:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

18:55:00 00:03:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 3 Prelude

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

19:26:00 00:29:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

20:19:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Former President of Major League Baseball ROBERT DUPUY on the impression Copland’s Rodeo made on him – “One Sunday night my wife, who was pregnant with our first child at the time,

and I went for a concert and it was a beautiful night and Aaron Copland was there conducting his own music with the Grant Park Symphony. He did Rodeo and that concert, now in 1972, remains vivid in both of our memories. We talk about it often. It really made an indelible impression.”

Jack Norworth & Albert Von Tilzer: “Take Me Out to the Ballgame” [excerpt]

Boston Pops Orchestra; Tanglewood Festival Chorus/Keith Lockhart (arr David Chase) (Boston Pops BP0005)

Copland: Rodeo “Hoedown”

London Symphony Orchestra/Aaron Copland (Sony SK 90403)

Bach: Goldberg Variations [excerpt]

Glenn Gould, piano (CBS 38479)

Beethoven: Piano Sonata No. 21 “Waldstein Sonata” - First movement [excerpt]

Richard Goode, piano (Nonesuch 79391)

Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini [excerpt]

New York Philharmonic/Leonard Bernstein; Gary Graffman, piano (CBS 36722)

Bill Evans: “Waltz for Debby” [excerpt

Bill Evans Trio: Bill Evans, piano; Scott LaFaro, bass; Paul Motian, drums (Original Jazz Classics 32326)

Schubert: String Quintet in C [excerpt]

Bernard Greenhouse, cello. Guarneri Quartet: Arnold Steinhardt, violin; John Dalley, violin; Michael Tree, viola; David Soyer, cello (Philips 432108)

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Stephen G. Vetter, President & CEO, Partners of the Americas “Artist as Social Agent”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:08 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

23:06:00 00:07:20 Giuseppe Martucci Notturno in G flat major Op 70

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

23:15:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

23:20:00 00:14:41 Keith Jarrett Elegy for Violin & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Michelle Makarski, violin ECM 1450

23:37:00 00:07:41 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

23:44:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:55:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284