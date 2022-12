Program Guide 10-09-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

00:24:00 00:24:51 Leos Janácek Taras Bulba

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

00:51:00 00:30:39 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 9 in C major Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

01:24:00 00:28:37 Eduard Tubin Symphony No. 5 in B minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80585

01:55:00 00:26:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major

Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

02:23:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54858

02:53:00 01:40:02 Antonín Dvorák Requiem Op 89

Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Gabriela Benacková, soprano; Brigitte Fassbaender, alto; Thomas Moser, tenor; Jan-Hendrik Rootering, bass; Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

04:35:00 00:19:18 Einojuhani Rautavaara Concerto for Birds & Orchestra "Cantus

Leif Segerstam Helsinki Philharmonic Ondine 1041

04:56:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

05:23:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

05:42:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053



BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

05:57:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:07:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

06:20:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

06:25:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:30:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

06:43:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal "Music for Radio"

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

06:55:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:05:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's "Rule Britannia"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

07:13:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Allegretto from Piano Concerto No. 19

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

07:20:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka "Forward with Valor!" Op 432

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:27:00 00:00:54 Igor Stravinsky Polka

Jenny Lin, piano Steinway 30028

07:29:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

07:40:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

07:54:00 00:02:15 Johann Friedrich Fasch Bourrée from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

07:58:00 00:02:06 Hugh Martin Meet Me in St. Louis: The Boy Next Door

Richard Glazier, piano Centaur 3347

BBC NEWS

08:07:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

08:10:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

08:15:00 00:08:54 Frédéric Chopin Three Waltzes Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

08:29:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

08:32:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

08:40:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:45:00 00:06:25 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

08:57:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

09:11:00 00:17:30 Richard Strauss Don Juan Op 20

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

09:32:00 00:05:00 John Lennon/Paul McCartney Lucy in the Sky with Diamonds

Les Boréades de Montréal Atma 2218

09:41:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

09:55:00 00:02:58 Traditional Just a Closer Walk with Thee

Canadian Brass Steinway 30008



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:06:00 00:03:42 George Frideric Handel Siciliana from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:13:00 00:07:30 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 68978

10:22:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

10:28:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

10:34:00 00:13:34 John Ireland A London Overture

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

10:50:00 00:28:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

11:21:00 00:07:50 Hector Berlioz Pilgrims' March from "Harold in Italy" Op 16

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

11:35:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

11:42:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

11:53:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657



BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:12:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

12:18:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:26:00 00:08:43 Dimitri Tiomkin The Great Waltz: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

12:38:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:47:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:57:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139



BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

13:36:00 00:24:10 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 2

London Symphony Orchestra Richard Bonynge John Georgiadis, violin Decca 444827

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:02:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

14:06:00 00:02:42 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Brindisi "Viva il

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Decca 15463

14:10:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

14:23:00 00:08:32 Michael Haydn Symphony No. 36 in B flat major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999379

14:45:00 00:12:08 Kurt Atterberg Suite No. 3 for Violin, Viola & Strings Op 19

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sara Tröback, violin; Johanna Persson, viola Naxos 553715

15:02:00 00:11:05 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

15:15:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

15:28:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

15:37:00 00:15:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

15:53:00 00:03:50 Alexander Scriabin Mazurka in E Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:58:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:48 Camille Saint-Saëns Ave Maria Op 145

Harry Christophers Women of the; The Sixteen; Huw Williams, organ Decca 10836

16:15:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89

London Philharmonic Orchestra Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

16:27:00 00:03:51 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

16:35:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

16:42:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

16:52:00 00:03:20 Antonín Dvorák Requiem: Quam olim Abrahae Op 89

Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

16:58:00 00:00:56 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

17:05:00 00:04:39 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

17:25:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

17:40:00 00:04:17 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude "Morning Mood"

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

17:46:00 00:03:29 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

17:52:00 00:02:09 John Blitheman Gloria tibi Trinitas

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

17:56:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:18 Einojuhani Rautavaara Concerto for Birds & Orchestra "Cantus

Leif Segerstam Helsinki Philharmonic Ondine 1041

18:31:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky The Seasons: June "Barcarolle" Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

18:38:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky The Seasons: September Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

18:43:00 00:10:40 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

18:56:00 00:02:38 Peter Tchaikovsky The Seasons: April Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701



SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

19:14:00 00:40:27 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Hilary Hahn, violin Sony 89649

19:57:00 00:02:08 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

20:16:00 00:38:14 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

20:57:00 00:02:43 Frédéric Chopin Etude No. 24 in C minor Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

21:00 SYMPHONYCAST with Alison Young: Bavarian Radio Symphony Orchestra/Mariss Jansons; Mitsuko Uchida, piano

21:04:00 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G Op 58 (1806)

21:38:00 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande BWV 816 (1722)

21:46:00 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d Op 47 (1937)

22:34:00 Dmitri Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk: Interlude (1932)

22:39:00 Richard Strauss: Don Juan Op 20 (1888)–Lorin Maazel, conductor (RCA 68225)

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:51 Federico Mompou Música Callada: Lento

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:07:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:19:00 00:08:15 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:27:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

23:40:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:46:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:55:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

23:58:00 00:01:38 Karlheinz Stockhausen Amour: Cheer up!

Suzanne Stephens, clarinet DeutGram 423378