Program Guide 10-01-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:15:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

00:19:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

00:41:00 00:42:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

01:25:00 00:35:21 Sir Edward Elgar Falstaff Op 68

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

02:02:00 00:40:08 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80229

02:44:00 00:41:28 Joachim Raff Symphony No. 8 in A major Op 205

Urs Schneider Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223362

03:27:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

04:09:00 00:26:04 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires

Almeda Trio Albany 1386

04:37:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

05:20:00 00:17:36 Joseph Martin Kraus Viola Concerto in C major

Tapiola Sinfonietta David Aaron Carpenter David Aaron Carpenter, viola Ondine 1193

05:39:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

05:56:00 00:01:46 Nicolò Paganini Caprice No. 1 in E major Op 1

Midori, violin Sony 730111

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

06:20:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:30:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:35:00 00:02:50 John Dowland Lacrimae Pavan

Sylvain Bergeron, lute Atma 2650

06:40:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

06:51:00 00:03:48 John Novacek Fourth Street Drag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

06:55:00 00:01:43 Robert Crawford The U.S. Air Force March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:37 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

07:10:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:19:00 00:02:46 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

07:23:00 00:01:02 Mary Earl Beautiful Ohio

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

07:28:00 00:06:49 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062

07:40:00 00:05:11 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

Orch of Valencian Community Daniel Oren Juan Diego Flórez, tenor Decca 4780135

07:47:00 00:04:52 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80282

07:53:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Psalm 43 "Richte mich, Gott" Op 78

Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

07:57:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:07:00 00:07:11 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

08:15:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

08:27:00 00:11:08 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

08:40:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

08:51:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

08:55:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:13:14 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

09:21:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball Leonard Slatkin

BBC Concert Orchestra Naxos 559313

09:25:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:35:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

09:45:00 00:04:54 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Estonian National Symphony Paavo Järvi Charlotte Hellekant, mezzo; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

09:50:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

10:08:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Octave

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

10:11:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's "The

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

10:19:00 00:04:59 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

10:27:00 00:05:25 Francis Poulenc Suite in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:33:00 00:11:25 Francis Poulenc Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

10:46:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

10:50:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:51:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

11:19:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4

Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

11:22:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major

Keith Jarrett, piano ECM 1530

11:27:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

11:33:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

11:36:00 00:09:34 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

11:43:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

11:53:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Jenny Lin, piano Steinway 30011

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:18:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:29:00 00:08:17 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from "On Your

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:39:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

12:49:00 00:09:20 Johann Strauss Jr Waltz "Cries of Farewell" Op 179

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

13:02:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

13:37:00 00:21:53 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

13:46:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

14:06:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

14:12:00 00:10:55 Richard Wagner Die Feen: Overture

Edo de Waart Royal Concertgebouw Orchestra Philips 400089

14:26:00 00:15:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

14:43:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

A look at this week’s concerts at Severance Hall

15:03:00 00:07:28 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

15:13:00 00:12:09 Maurice Ravel La valse

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

15:28:00 00:19:39 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F, mvmts 3, 4 and 5

George Szell Cleveland Orchestra Sony46532

15:50:00 00:06:18 Rodolfo Halffter

Festive Overture Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

16:06:00 00:03:07 Eric Whitacre Lux aurumque

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

16:13:00 00:09:40 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

16:26:00 00:08:17 Sir Arthur Bliss Abandon Ship: Suite

Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223315

16:41:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

16:52:00 00:02:26 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

16:56:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

17:05:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

17:26:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

17:40:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

17:46:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

17:52:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

17:56:00 00:02:47 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Se vuol ballare Cleveland Orchestra

Franz Welser-Möst Ruben Drole, baritone MAA 2009

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

18:27:00 00:03:59 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29

Yundi, piano DeutGram 3887

18:33:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

18:39:00 00:13:25 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

18:55:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

19:19:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Cleveland Institute of Music Orchestra, Joel Smirnoff, conductor – CIM Live from Severance Hall

20:08:00 01:12:35 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor

21:23:00 00:35:21 Sir Edward Elgar Falstaff Op 68

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by violinist Regina Carter

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:53 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

23:07:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:21:00 00:03:32 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Siciliana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:24:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

23:29:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena

New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127

23:39:00 00:06:32 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

23:45:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:55:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025