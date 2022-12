Program Guide 09-30-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:35:00 00:44:50 Rodion Shchedrin Carmen Suite

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

01:22:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

02:02:00 00:45:25 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

02:49:00 00:19:04 Arthur Meulemans Symphony No. 3

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

03:10:00 00:39:02 Leos Janácek Glagolitic Mass

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Christine Brewer, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Karl Dent, tenor; Roger Roloff, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80287

03:51:00 00:19:03 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

04:12:00 00:46:27 E. J. Moeran Symphony in G minor

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8577

05:00:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

05:21:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

05:41:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

05:55:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:07:00 00:09:20 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

06:17:00 00:06:01 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

06:25:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

06:34:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

06:40:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

06:51:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March "Anchors Aweigh"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

07:10:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

07:20:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:26:00 00:01:35 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

07:28:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

07:40:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

07:46:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:51:00 00:02:15 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

07:55:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

08:07:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

08:15:00 00:02:43 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Hölle Rache

Canadian Brass Ensemble Robert Moody Ryan Anthony, piccolo trumpet OpeningDay 7347

08:19:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

08:30:00 00:10:20 Aaron Copland Three Latin-American Sketches

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335

08:43:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

08:51:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

08:55:00 00:05:16 Irving Berlin White Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

09:08:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

09:30:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de deux

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

09:35:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on "The Carnival of Venice"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

09:45:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

09:55:00 00:03:05 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Yo-Yo Ma, cello; Gaby Casadesus, piano; Philippe Entremont, piano Sony 752307

10:00:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

10:03:00 00:02:28 Joseph Achron Hebrew Lullaby Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:05:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

10:12:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

10:16:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

10:21:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

10:46:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

10:51:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat major Op 113

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

11:23:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

11:33:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:42:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

11:48:00 00:09:54 Ludwig Thuille Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Winds

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

12:11:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:17:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:27:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Polonaise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:36:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:46:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:57:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

13:01:00 00:45:27 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

13:48:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

14:00:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

14:03:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

14:07:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

14:20:00 00:16:17 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

14:41:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

14:56:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

15:03:00 00:08:48 Gerald Finzi Bagatelles for clarinet and piano: #1-3

Thea King, clarinet; Clifford Benson, piano Hyperion 66014

15:14:00 00:08:26 Georges Bizet selections from Jeux d'enfants

Katia and Marielle Labeque Philips 420 159

15:26:00 00:11:40 Orchestral Suite #2 in B minor S1067: mvts 1-4

Martin Pearlman Boston Baroque Christopher Krueger, flute Telarc 80619

15:56:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Reindeer"

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

15:58:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

16:06:00 00:03:36 Marius Constant Twilight Zone: Theme & Variations

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

16:12:00 00:06:27 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2004

16:18:00 00:04:35 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen

Zurich Opera House Orchestra Nikolaus Harnoncourt Anton Scharinger, bass Teldec 242716

16:27:00 00:05:47 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now

Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:37:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:41:00 00:09:33 Johan Svendsen Allegro from Symphony No. 1 Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

16:53:00 00:02:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Vogelfänger bin ich ja

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

16:58:00 00:01:14 Francis Poulenc Métamorphoses: Reine des Mouettes

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:04:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Scherzo Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

17:24:00 00:11:35 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80498

17:40:00 00:04:16 Andrew York Sunburst

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:45:00 00:04:09 Isaac Albéniz Rumores de la Caleta Op 71

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:52:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partner

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

17:57:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

18:09:00 00:24:56 Robert Russell Bennett A Symphonic Picture of Gershwin's Porgy and Bess

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 62402

18:36:00 00:03:30 Traditional Basle March

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

18:42:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

18:47:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

18:54:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song

Philip Jones Brass Ensemble John Fletcher, tuba Claves 600

19:02:00 00:14:27 Sir Charles Villiers Stanford Irish Rhapsody No. 5

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8545

19:18:00 00:35:58 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54263

20:02:00 00:34:49 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

20:39:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

20:56:00 00:02:38 Alan Hovhaness Lullaby Op 1

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:04:00 00:29:16 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

21:36:00 00:53:54 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

22:33:00 00:13:13 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

22:46:00 00:08:12 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Music

23:02:00 00:04:19 George Gershwin Prelude "Sleepless Night"

Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

23:06:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from "The Wakeful Night"

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:11:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:23:00 00:04:14 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Chamber Ensemble Joshua Bell, violin; Chris Botti, trumpet Sony 52716

23:27:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:40:00 00:03:54 Ludwig Schwab Berceuse écossaise

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:43:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:55:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:56:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131