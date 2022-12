Program Guide 09-25-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:22:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 6 in D

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

00:27:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

01:18:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's "Une symphonie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

02:16:00 00:46:46 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Chicago Symphony Orchestra Erich Leinsdorf Sviatoslav Richter, piano RCA 300350

03:05:00 00:18:23 Ludwig van Beethoven Wind Quintet in E flat major

Belgian Wind Quintet Discover 920322

03:23:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 77

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

04:03:00 00:21:27 Luigi Boccherini Symphony No. 3 in D Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

04:26:00 00:29:04 John Adams Century Rolls

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Emanuel Ax, piano Nonesuch 79607

04:57:00 00:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

05:20:00 00:16:57 Václav Pichl Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

05:39:00 00:05:06 Mily Balakirev Paraphrase on Glinka's "The Lark"

Michael Lewin, piano Dorian 92103

05:54:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

05:58:00 00:01:28 Henry Purcell Abdelazer: Rondeau

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:09:01 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

06:20:00 00:03:33 Franz Liszt Schubert Song "Frühlingsglaube"

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

06:25:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Daniele Gatti Royal Philharmonic Orchestra Harm Mundi 907393

06:34:00 00:03:12 Percy Grainger Molly on the Shore

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:40:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

06:51:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March "Nobles of the Mystic Shrine"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:10:00 00:07:25 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

07:20:00 00:02:23 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:25:00 00:02:06 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Nana

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

07:27:00 00:04:49 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

07:33:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

07:39:00 00:06:43 William Boyce Symphony No. 6 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:48:00 00:02:12 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

07:51:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau "La Villageoise"

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:55:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

BBC NEWS

08:07:00 00:05:07 Glenn Gould So You Want to Write a Fugue?

Juilliard String Quartet Vladimir Golschmann Elizabeth Benson-Guy, soprano; Anita Darian, mezzo-soprano; Charles Bressler, tenor; Donald Gramm, baritone Sony 52679

08:15:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:28:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

08:40:00 00:06:44 George Gershwin Three Preludes

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

08:50:00 00:02:49 Traditional The Sprig of Thyme

John Rutter Women of the; Cambridge Singers Collegium 120

08:55:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:15:45 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

09:25:00 00:03:57 Nigel Hess Ladies In Lavender: Ladies in Lavender

Nigel Hess Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:32:00 00:09:14 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major

City of London Sinfonia Nicholas Kraemer Christopher Hooker, oboe; Joanna Graham, bassoon Naxos 553204

09:45:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

09:56:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

10:07:00 00:01:33 Leo Tolstoy Waltz in F major

Lera Auerbach, piano Bis 1502

10:10:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

10:19:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:27:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

10:33:00 00:11:20 Alessandro Marcello Guitar Concerto in D minor

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

10:46:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

10:50:00 00:30:50 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 10 in E flat major Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

11:22:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

11:32:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

11:41:00 00:09:49 Daniel Auber Gustave III: Overture

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:52:00 00:06:51 Béla Bartók Finale from Music for Strings,

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:12:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

12:20:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

12:29:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:37:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

12:50:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:36:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

13:40:00 00:19:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:01:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 "Zapateado" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

14:05:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:09:00 00:10:28 George Frideric Handel Coronation Anthem "The King Shall

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

14:22:00 00:15:13 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 10 in G major Op 14

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:39:00 00:15:21 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

14:49:00 00:08:12 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:56:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

15:03:00 00:09:54 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:16:00 00:08:38 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:26:00 00:20:07 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 5 in F major Op 24

Henryk Szeryng, violin; Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:58:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

16:13:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

16:27:00 00:06:25 Ramin Djawadi Clash of the Titans: Perseus

City of Prague Philharmonic Chorus Silva 1398

16:37:00 00:02:27 Henry Purcell Duet "Sound the Trumpet" from "Come Ye

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor Erato 45123

16:42:00 00:07:05 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga &

Byron Janis, piano RCA 300350

16:52:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:57:00 00:01:57 Leonard Bernstein Mass: Allelulia

Canadian Brass RCA 68633

17:05:00 00:05:56 Brian Dykstra Lemon Grass Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:26:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

17:40:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

17:45:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

17:52:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:55:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:20:01 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

18:32:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

18:38:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

18:43:00 00:10:21 George Butterworth Rhapsody "A Shropshire Lad"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

18:55:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:16:57 Václav Pichl Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

19:21:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150



ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:47:00 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80067

20:51:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

20:57:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor

Sean Chen, piano Steinway 30029

21:00 IN CELEBRATION OF ROSH HASHAHAH YOUM KIPPUR WITH NORMAN WAIN

21:55:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

SYMPHONYCAST - FROM THE 2014 BBC PROMS

22:04:00 00:08:00 Behzad Ranjbaran Seemorgh: Sunrise

Han-Na Chang Qatar Philharmonic

22:12:00 00:30:33 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Han-Na Chang Qatar Philharmonic Denis Matsuev, piano

22:42:00 00:44:48 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Han-Na Chang Qatar Philharmonic

23:27:00 00:30:02 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

London Symphony Orchestra Sir Malcolm Sargent Jacqueline Du Pré, cello