Program Guide 09-22-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:21 Ottorino Respighi Poema autunnale

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

00:18:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

00:38:00 00:24:20 Joachim Raff Octet for Strings in C major Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

01:04:00 02:12:04 Johann Sebastian Bach Mass in B minor

Robert Shaw Chorale & Orch Robert Shaw Saramae Endich, soprano; Adele Addison, soprano; Florence Kopleff, contralto; Mallory Walker, tenor; Ara Berberian, bass RCA 300350

03:18:00 00:24:16 Ignaz Pleyel Symphony in G Op 68

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

03:44:00 00:14:00 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

04:00:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

04:27:00 00:19:01 Sir George Dyson Children's Suite after Walter de la Mare

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9369

04:48:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

05:20:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:41:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

05:57:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz "Roses from the South" Op 388

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

06:20:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:25:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:34:00 00:07:19 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

06:43:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

06:51:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

06:55:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:05:00 00:04:14 Joseph Hellmesberger Jr Polka "Between the Two of Us"

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:10:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:20:00 00:03:12 François Dompierre Mario: Theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

07:25:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

07:30:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

07:40:00 00:08:55 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

07:51:00 00:04:09 Anonymous Spiritual "Steal Away"

Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 4785703

07:55:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

08:07:00 00:06:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

08:15:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

08:25:00 00:04:54 Antonio Caldara Ciro riconosciuto: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Wilbraham, trumpet; Wallace Collection Nimbus 5079

08:34:00 00:05:53 Paul Bowles Four Preludes for Piano

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:40:00 00:07:39 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

08:50:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:55:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:09:00 00:17:51 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

09:30:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

09:35:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

10:07:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

10:10:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

10:20:00 00:05:20 Gioacchino Rossini Sinfonia di Bologna in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:27:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

10:31:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

10:48:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

10:52:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

11:22:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:33:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:41:00 00:05:17 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

11:47:00 00:09:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:20:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

12:30:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

12:37:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

12:51:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:53:02 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

13:55:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka "Tritsch-Tratsch" Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

14:03:00 00:03:41 Johann Strauss Jr Polka française "Kreuzfidel" Op 301

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

14:09:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

14:24:00 00:15:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: Suite Op 33

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 300350

14:43:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

14:56:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

15:00 WCLV ARTS PARTNERS: Cleveland Chamber Music Society, Quire Cleveland and Cleveland Classical Guitar Society

15:02:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

15:14:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

15:36:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

15:51:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

16:07:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

16:12:00 00:10:51 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

16:27:00 00:05:46 Erich Wolfgang Korngold Devotion: Suite

Richard Kaufman Brandenburg Philharmonic MarcoPolo 223608

16:37:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

16:41:00 00:06:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Van Cliburn, piano RCA 300350

16:52:00 00:03:20 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Navarraise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

16:58:00 00:00:54 George Gershwin Prelude "Rubato"

Fazil Say, piano Teldec 26202

17:05:00 00:05:52 Michael Torke Charcoal

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92203

17:17:00 00:02:42 Giovanni Palestrina Sicut cervus

Jameson Marvin Quire Cleveland WCLV 2013

17:26:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

17:40:00 00:04:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

17:46:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

17:52:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

17:57:00 00:02:33 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from "Exsultate, jubilate"

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano Decca 13277

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

18:31:00 00:05:29 Maurice Ravel Jeux d'eau

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

18:39:00 00:03:49 Traditional The Water is Wide

Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

18:45:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

18:57:00 00:00:54 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Gavotte

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 8 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

19:19:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

19:57:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:20:00 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

20:24:00 00:31:09 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Dresden State Orchestra Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

20:57:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; David McGill, bassoon

21:04:00 00:03:14 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

Louis Lane Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80078

21:07:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

21:14:00 00:17:44 Aaron Copland Concerto for Clarinet & Strings

New York Philharmonic Leonard Bernstein Stanley Drucker, clarinet DeutGram 431672

21:32:00 00:32:43 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Norman Carol, violin Sony 62402

22:04:00 00:52:00 Richard Wagner A Ring Journey

New York Philharmonic WFMT 1

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:41 Fanny Mendelssohn-Hensel Song without Words Op 8

Tzimon Barto, piano EMI 54900

23:07:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake

Lang Lang, piano DeutGram 8233

23:11:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62 I Fiamminghi

Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:19:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:25:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:38:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

23:44:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:55:00 00:03:03 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Fisherman

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

23:57:00 00:02:08 Frédéric Chopin Waltz No.19 in A minor

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669