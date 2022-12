Program Guide 09-16-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

00:31:00 00:36:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

01:10:00 00:58:04 Anton Bruckner Mass No. 3 in F minor

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Jane Eaglen, soprano; Birgit Remmert, alto; Deon van der Walt, tenor; Alfred Muff, bass; Mozart Choir of Linz EMI 56168

02:10:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 4 in G minor

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

02:49:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto

Royal Philharmonic Orchestra José Serebrier Michael Guttman, violin ASV 785

03:28:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D major Op 28

HJ Lim, piano EMI 64952

03:52:00 00:37:30 Max Bruch Serenade for Violin & Orchestra Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

04:31:00 00:23:01 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 5 in G major Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

04:56:00 00:24:03 Peter Boyer Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

05:22:00 00:15:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

05:40:00 00:05:30 Sergei Rachmaninoff Barcarolle Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

05:53:00 00:03:47 Michelangelo Galilei Toccata for solo Lute

Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:07:00 00:06:10 Carl Maria von Weber Rondo from Clarinet Concerto No. 1 Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

06:15:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

06:27:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:34:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

06:40:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:51:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March "The Thunderer"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:10:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

07:19:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle

Paul Crossley, piano CBS 44921

07:23:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

07:26:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from "Symphonic Metamorphosis of Themes by Weber"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:40:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

07:48:00 00:02:51 William Byrd Laudate Dominum

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:55:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:07:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

08:15:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

08:21:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:30:00 00:07:12 Johann Sebastian Bach Motet "Der Geist hilft" Chamber Ensemble

Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

08:40:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 12

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

08:51:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

08:55:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:17:01 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

09:25:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

09:35:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

09:45:00 00:07:26 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

09:52:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

09:57:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:04:56 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Gary Graffman, piano RCA 300350

10:07:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356

10:11:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

10:14:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

10:27:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:33:00 00:12:55 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 35 in A flat

Emanuel Ax, piano Sony 89363

10:47:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:51:00 00:29:34 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

RCA Victor Symphony Alfred Wallenstein Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

11:23:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major

Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

11:35:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

11:44:00 00:09:46 Frederick Delius La Quadroöne & Scherzo

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

11:55:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:18:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:27:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:36:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:45:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

12:57:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:43:50 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

13:47:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to "Les Francs Juges" Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:01:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

14:03:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

14:10:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

14:23:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

14:42:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

15:10:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

15:21:00 00:09:26 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

15:36:00 00:03:00 Ottorino Respighi The Fountains of Rome: excerpt

Daniele Gatti St. Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

15:44:00 00:02:00 Camille Saint-Saens Cello Concerto #1 in a Op 33: excerpt

Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410 019

15:51:00 00:01:00 Antonin Dvorak Symphony #7 in d Op 70: excerpt

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

15:58:00 00:04:34 Georges Bizet Carmen: Habanera "L'amour est un

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

16:06:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

16:12:00 00:10:47 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

16:27:00 00:05:39 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky: The Field of the Dead Op 78

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Rosalind Elias, mezzo-soprano RCA 300350

16:35:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

16:41:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

16:52:00 00:03:12 Fernando Obradors El vito

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

16:57:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

17:05:00 00:05:15 Tony Banks Six Pieces for Orchestra: The Oracle

Paul Englishby City of Prague Philharmonic Naxos 572986

17:13:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

17:24:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

17:40:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

17:46:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

17:52:00 00:02:49 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Soldiers' Chorus

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

17:57:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:40 Aaron Copland The Tender Land: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

18:32:00 00:05:36 Virgil Thomson Fugue & Chorale on "Yankee Doodle"

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

18:40:00 00:04:49 Elliott Carter Elegy

Gerard Schwarz Los Angeles Chamber Orchestra Nonesuch 79002

18:47:00 00:06:15 Gian Carlo Menotti Amahl and the Night Visitors: Suite

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

18:54:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:20 Jan Vanhal Symphony in C minor

Kevin Mallon Toronto Camerata Naxos 557483

19:20:00 00:35:50 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:35:43 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

20:40:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:57:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Maurizio Pollini, piano

21:04:00 00:10:06 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

21:16:00 00:29:55 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

21:47:00 00:12:12 Felix Mendelssohn Overture "Calm Sea and Prosperous Voyage"

22:03:00 00:33:07 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

22:37:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 39 in G minor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

23:05:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:11:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:18:00 00:08:12 Mario Castelnuovo-Tedesco

Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

23:26:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:38:00 00:07:16 Charles Tomlinson Griffes Barcarolle Op 6

Carol Rosenberger, piano Delos 3172

23:45:00 00:07:07 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Winter

Almeda Trio Albany 1386

23:54:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

23:57:00 00:01:51 Carl Nielsen The Mother: The Fog is Lifting

Judith Hall, flute; Elinor Bennett, harp Nimbus 5247