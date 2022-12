Program Guide 09-03-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:33 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

00:42:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:23:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

02:03:00 00:38:15 Giuseppe Verdi Four Sacred Pieces

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Donna Carter, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

02:43:00 00:21:03 Arvo Pärt Symphony No. 3

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 55619

03:06:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

03:44:00 00:28:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D major

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

04:14:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9253

04:51:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

05:21:00 00:18:06 Carl Reinecke Flute Concerto in D major Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

05:41:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

05:55:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

05:59:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:42 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 4 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

06:15:00 00:10:23 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

06:27:00 00:03:51 Hildegard von Bingen O virdissima virga, Ave

Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

06:32:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

06:36:00 00:03:23 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58

Lang Lang, piano DeutGram 5827

06:43:00 00:07:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 94

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:51:00 00:03:43 Carlos Salzedo Chanson de la Nuit

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March "The Diplomat"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:13:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

07:25:00 00:00:56 Gregorian Chant Requiem: Dies Irae

Alfred Deller Deller Consort Harm Mundi 2908304

07:29:00 00:05:43 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's "Rigoletto"

Byron Janis, piano RCA 300350

07:40:00 00:09:48 Jean-Baptiste Loeillet Trio Sonata No. 1 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

07:55:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

08:07:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

08:15:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

08:22:00 00:08:38 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

08:30:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D major

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet; Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

08:44:00 00:04:44 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

08:45:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor

Jenny Lin, piano Steinway 30028

08:55:00 00:04:46 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

09:05:00 00:17:53 Maurice Ravel Violin Sonata in G major

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

09:30:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

09:36:00 00:03:26 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress Corona Guitar Quartet Albany 1084

09:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:21 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

10:05:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

10:09:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

10:17:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

10:21:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

10:31:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

10:45:00 00:05:38 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:54:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from "The Fairy's Kiss"

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:20:00 00:06:10 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

11:26:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:38:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

11:48:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

12:17:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

12:26:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:36:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz "Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:46:00 00:10:53 Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

13:42:00 00:19:09 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

14:05:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

14:10:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture "In the Highlands" Op 7

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

14:24:00 00:20:01 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

14:46:00 00:09:36 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:00:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

15:17:00 00:27:10 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421643

15:46:00 00:08:51 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

16:07:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

16:12:00 00:11:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

16:27:00 00:03:37 Hans Zimmer Spirit - Stallion of the Cimarron:

Unknown Conductor London Music Works Silva 1398

16:31:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza

Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

16:35:00 00:04:30 Sergei Prokofiev Andante sognando from Piano Sonata No. 8

Burning River Brass BurnRiver 2013

16:42:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

16:52:00 00:03:18 John Bull In Nomine V

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

16:56:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

17:05:00 00:06:34 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Robert Cassidy, piano Albany 1348

17:22:00 00:09:12 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

17:40:00 00:04:25 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

17:46:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture Roy Goodman

Hanover Band Nimbus 5154

17:52:00 00:03:20 Traditional Down in the River to Pray

Sandra Simon, soprano; Abigail Lennox, soprano; Scott Mello, tenor; Paul Shipper, bass Avie 2205

17:56:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:51 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony Orch RCA 300350

18:29:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:35:00 00:02:33 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:40:00 00:14:25 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

18:54:00 00:03:59 Johannes Brahms Capriccio in G minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:23 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

19:18:00 00:36:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

20:00 CIPC PRESENTS: THE 2013 MEDALISTS WITH APOLLO’S FIRE

recorded at Gartner Auditorium 8/23/2014

Stanislav Khristenko, Arseny Tarasevich-Nikolaev, François Dumont & Jiayan Sun, piano; Apollo’s Fire/Jeannette Sorrell

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Pianos in C BWV 1061

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Pianos in c BWV 1062

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Sonata for 2 Pianos K 448

Darius Milhaud: Scaramouche

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1 for 2 Pianos

Albert Lavignac: Gallope-Marche for piano, 8-hands

21:35:00 00:20:40

Aaron Copland The Tender Land: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Dorothy Maynor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:45 Frédéric Chopin Nocturne No. 3 in B major Op 9

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:08:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:18:00 00:10:52 Toru Takemitsu Toward the Sea III for Alto Flute & Harp

Aurèle Nicolet, flute; Naoko Yoshino, harp Philips 442012

23:28:00 00:07:03 Arvo Pärt For Lennart in Memoriam

Tonu Kaljuste Tallinn Chamber Orchestra ECM 12599

23:38:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

23:44:00 00:09:28 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:56:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:58:00 00:01:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730