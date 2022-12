Program Guide 08-26-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

00:38:00 00:17:01 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

00:57:00 00:21:59 Paul Hindemith Nobilissima Visione: Suite

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

01:21:00 01:07:13 Felix Mendelssohn Elijah: Part 1 Op 70

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Thomas Hampson, baritone; Barbara Bonney, soprano; Henriette Schellenberg, sopran; Florence Quivar, mezzo-soprano; Atlanta Symphony Chorus

Telarc 80389

02:30:00 01:05:11 Felix Mendelssohn Elijah: Part 2 Op 70

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Marietta Simpson, mezzo; Jerry Hadley, tenor; Richard Clement, tenor; Thomas Paul, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80389

03:37:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

03:56:00 00:22:49 Leos Janácek Jenufa: Symphonic Suite

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

04:21:00 00:33:59 Johannes Brahms String Quartet No. 1 in C minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

04:57:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:21:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

05:41:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

05:55:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

05:58:00 00:01:39 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:07:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:18:00 00:10:58 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

06:30:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

06:35:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

06:40:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

06:51:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March "Powhatan's Daughter"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

07:10:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

07:19:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

07:25:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

07:28:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

07:40:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:45:00 00:06:23 Jack Gallagher Malambo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

07:56:00 00:02:35 Anonymous Chacona in C from "Flores de Música"

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

08:07:00 00:06:01 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

08:15:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

08:25:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

08:31:00 00:08:19 Philip Glass Company

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

08:40:00 00:04:55 John Amner A Stranger Here

Stile Antico Harm Mundi 807544

08:45:00 00:05:24 Domenico Scarlatti Sonata in A flat

Soyeon Lee, piano Naxos 570010

08:53:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:17:22 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46534

09:25:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:32:00 00:05:08 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

09:40:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

09:50:00 00:04:35 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen

Zurich Opera House Orchestra Nikolaus Harnoncourt Anton Scharinger, bass Teldec 242716

09:54:00 00:03:28 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:33 Anonymous Lute Duet "Drewrie's accordes"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

10:01:00 00:01:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

10:02:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

10:14:00 00:07:50 Hector Berlioz Pilgrims' March from "Harold in Italy" Op 16

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

10:24:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

10:31:00 00:13:38 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major

Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

10:46:00 00:03:01 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:50:00 00:27:22 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 23 in F major

Hagen Quartet DeutGram 3454

11:20:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

11:28:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

11:36:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

11:46:00 00:06:25 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

11:54:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:18:00 00:05:46 George Gershwin Selections from "Girl Crazy"

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

12:25:00 00:05:56 John Philip Sousa La Reine de la Mer

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:33:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26

Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

12:49:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

13:43:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 "Mazeppa"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

14:02:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

14:11:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

14:24:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

14:43:00 00:12:40 Franz Schubert Theme & Variations from Octet in F

Cleveland Octet Sony 62655

14:57:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:12:44 Wolfgang Amadeus Mozart Fantasia in C minor

Robert Cassidy, piano Albany 1348

15:19:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

15:30:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

15:41:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

15:50:00 00:07:30 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

15:58:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

16:06:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains

Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

16:12:00 00:09:53 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

16:26:00 00:08:14 Erich Wolfgang Korngold Escape Me Never: Suite

National Philharmonic Charles Gerhardt Sidney Sax, violin RCA 60863

16:41:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

16:52:00 00:02:36 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

16:56:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

17:05:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

17:13:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

17:24:00 00:09:29 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor

Mitsuko Uchida, piano Philips 456572

17:40:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

17:45:00 00:04:08 Enrique Granados Danza lenta

Alicia de Larrocha, piano RCA 60408

17:52:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song "A La Mu Han"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

17:56:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D major

English Chamber Orchestra Spiros Argiris Renée Krimsier, flute Channel 10297

18:32:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

18:38:00 00:02:57 Isaac Albéniz Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

18:43:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

18:55:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major

Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

19:25:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

19:57:00 00:02:03 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:18:00 00:38:50 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

20:57:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Pablo Heras-Casado, conductor; Marina Heredia, flamenco vocals

21:04:00 00:17:53 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

21:24:00 00:32:02 Claude Debussy La boîte à joujoux

21:58:00 00:06:32 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

22:06:00 00:26:14 Manuel de Falla El amor brujo

22:35:00 00:14:40 Maurice Ravel Rapsodie espagnole Katia and Mariel Labeque, piano

22:51:00 00:06:29 Emmanuel Chabrier España Alain Altinoglu, conductor

22:57:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai "Les Niais de

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:31 César Franck Panis Angelicus

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

23:05:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:14:00 00:05:01 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

23:22:00 00:14:04 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in B minor

Lars Vogt, piano EMI 36080

23:38:00 00:07:42 Gabriel Fauré Elégie in C minor Op 24

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Peter Dixon, cello Chandos 9416

23:45:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:56:00 00:03:03 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

23:57:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir

Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047