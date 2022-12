Program Guide 08-18-2014

Celebrating the Dog Days of August!

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

00:33:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

01:05:00 00:44:16 Sergei Taneyev Piano Quintet in G minor Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

01:51:00 00:37:34 Sergei Prokofiev Symphony No. 6 in E flat minor Op 111

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

02:31:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

03:13:00 00:32:01 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

03:47:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

04:25:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

04:48:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

05:22:00 00:17:54 Howard Blake Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

05:42:00 00:05:11 Franz Liszt Transcendental Etude No. 3 in F major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

05:51:00 00:07:21 Zdenek Fibich Adagio from Symphony No. 2 Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9328

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25

Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

06:17:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:27:00 00:11:00 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

06:41:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

06:52:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

06:56:00 00:01:45 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Mitsuko Uchida, piano Philips 473686

06:58:00 00:01:53 Karl King March "Rough-Riders"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

07:12:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

07:23:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

07:32:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

07:39:00 00:07:15 Niels Gade Finale from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

07:49:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:58:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: Fascinatin' Rhythm

Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:02:53 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Los Angeles Philharmonic Michael Tilson Thomas Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

08:10:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

08:17:00 00:06:27 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2004

08:26:00 00:13:30 Georgs Pelécis Concertino Bianco in C major

German Chamber Philharmonic Heinrich Schiff Alexei Lubimov, piano Erato 12709

08:42:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

08:47:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti

Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

08:52:00 00:03:34 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:57:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34

Melos Quartet Harm Mundi 901510

09:07:00 00:12:03 Igor Stravinsky The Firebird Suite

Jenny Lin, piano Steinway 30028

09:23:00 00:05:57 Tan Dun Crouching Tiger, Hidden Dragon: The

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:32:00 00:09:45 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Joshua Smith, flute; Christina Dahl, piano S&W 1

09:44:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

09:53:00 00:02:48 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Fazil Say, piano Teldec 26202

WCLV MIDDAY with Angela Mitchell

10:00:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:04:00 00:02:09 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought Me a Cat

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

10:09:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:21:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:44:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:16:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8

Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

11:27:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

11:36:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

11:36:00 00:13:27 Richard Wagner Rienzi: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

12:18:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:29:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:40:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:50:00 00:08:03 Dave Brubeck Regret London Symphony Orchestra

Russell Gloyd Dave Brubeck, piano Telarc 80621

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:28:17 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

13:28:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:09 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Heinrich Schiff, cello; Samuel Sanders, piano Decca 2334

14:02:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

14:04:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

14:13:00 00:17:48 Walter Piston The Incredible Flutist: Suite Seattle Symphony

Gerard Schwarz Scott Goff, flute Naxos 559160

14:39:00 00:00:58 Sir Edward Elgar Enigma Variations: G.R.S.

Sir Adrian Boult London Symphony Orchestra EMI 64748

14:42:00 00:06:58 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

14:50:00 00:07:25 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

MONDAY MOZART

15:00:00 00:09:24 Ludwig van Beethoven Variations on "Bei Männern, welche liebe

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

15:09:00 00:10:09 Franz Danzi Fantasy on Mozart's "La ci darem la mano"

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sabine Meyer, clarinet RCA 61976

15:19:00 00:22:37 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 2 Pianos in E flat major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

16:06:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

16:12:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

16:26:00 00:04:37 Michael Giacchino Ratatouille: End Credits

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

16:41:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

16:52:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

16:53:00 00:02:28 Carol Barnett Cats May Safely Sleep Chamber Ensemble

Philip Brunelle Frederica von Stade, mezzo; Garrison Keillor, vocal RCA 61161

17:05:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

17:13:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

17:24:00 00:10:52 Benjamin Godard Suite Op 116 City of London Sinfonia Richard Hickox

Susan Milan, flute Chandos 8840

17:40:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:45:00 00:03:51 Giuseppe Sammartini Pastorale from Christmas Concerto Op 5

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

17:52:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

17:55:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

18:27:00 00:05:01 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

18:35:00 00:02:12 Frédéric Chopin Etude No. 18 in G sharp minor Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

18:40:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture "Echoes of Ossian" Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

18:52:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:52 Antonio Salieri Symphony in D "Name Day"

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

19:22:00 00:33:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

19:57:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:21 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:21:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

20:57:00 00:01:21 Joaquin Nin-Culmell Tonadas Volume 2: Seguidilla

Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Yefim Bronfman, piano

21:04:00 00:31:34 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

21:37:00 00:15:00 Sean Shepherd Songs

21:53:00 00:36:18 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

22:31:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from "Jocelyn"

Eroica Trio EMI 56482

23:07:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:20:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:23:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:29:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

23:35:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:45:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

23:55:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:56:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4

Cypress String Quartet Avie 2275