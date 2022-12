Program Guide 08-14-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

00:35:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

01:11:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

02:15:00 00:37:26 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

02:54:00 00:28:19 Igor Stravinsky Symphony in C major

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

03:24:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

03:53:00 00:32:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

04:27:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

04:53:00 00:31:18 Deems Taylor Through the Looking Glass

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin; Raymond Davis, cello; Victoria Bogdashevskaya, piano Delos 3099

05:27:00 00:17:21 Leos Janácek Mládí for Wind Sextet

Orpheus Chamber Orchestra Members of DeutGram 415668

05:47:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

05:55:00 00:04:45 Ola Gjeilo The Spheres

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

06:16:00 00:04:40 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Voces8 Decca 4785703

06:23:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

06:34:00 00:06:22 Dieterich Buxtehude Chaconne in E minor

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

06:42:00 00:06:34 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

06:51:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

06:57:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

07:05:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Otello: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

07:13:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

07:27:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Andante from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:40:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

07:50:00 00:03:05 Karl Jenkins The Armed Man Mass: Benedictus Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

07:56:00 00:02:09 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses

David Greilsammer, piano Sony 792969

08:07:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

08:14:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:27:00 00:11:30 Antonín Dvorák Finale from Piano Concerto Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

08:41:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

08:51:00 00:02:43 Benjamin Britten Corpus Christi Carol

Voces8 Decca 4785703

08:56:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

08:58:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 68: Aria "My heart ever faithful sings"

Piers Lane, piano Hyperion 67344

09:05:00 00:14:42 Antonio Lotti Oboe d'amore Concerto in A major

I Musici Heinz Holliger, oboe d'amore Philips 420189

09:24:00 00:05:32 James Horner A Beautiful Mind: A Kaleidoscope of Mathematics"

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:32:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

09:41:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41

Charles Owen, piano Avie 2240

09:50:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

09:57:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Robert Cassidy, piano Albany 1348

10:00 WCLV MIDDAY with Angela Mitchell

10:01:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

10:06:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

10:11:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:21:00 00:04:44 Maurice Ravel Miroirs: Noctuelles

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

10:28:00 00:03:35 Thomas Arne The Glitt'ring Sun from "The Morning"

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

10:34:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

10:50:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

11:20:00 00:05:44 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Voces8 Decca 4785703

11:28:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

11:40:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

11:53:00 00:06:10 Michael Daugherty Mount Rushmore: Thomas Jefferson

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

12:17:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:27:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

12:36:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

12:46:00 00:07:55 Richard Rodgers Victory at Sea: D-Day

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:55:00 00:01:16 Richard Rodgers My Heart Stood Still

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

13:32:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

14:00:00 00:03:00 Fritz Kreisler La Gitana

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

14:03:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

14:00 WCLV MIDDAY

14:10:00 00:02:37 Franz Schubert Sanctus from German Mass

Richard Marlow Trinity College Choir Conifer 16851

14:13:00 00:04:43 Anton Bruckner Motet "Os justi"

Voces8 Decca 4785703

14:20:00 00:15:53 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Cleveland Orchestra George Szell Myron Bloom, horn Sony 63123

14:38:00 00:10:08 Johann Friedrich Fasch Sinfonia for Strings in G minor

Tempesta di Mare Chandos 783

14:49:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from "Mascarade"

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

15:00 AUGUST CHOICE CDs

15:00:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

15:16:00 00:05:44 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Voces8 Decca 4785703

15:23:00 00:05:56 Ola Gjeilo Second Eve

Voces8 Decca 4785703

15:30:00 00:13:15 Maurice Ravel La valse

Sean Chen, piano Steinway 30029

15:46:00 00:07:26 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

15:54:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:49 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

16:06:00 00:03:32 Frank Loesser Guys and Dolls: I'll Know

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

16:13:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

16:27:00 00:04:50 James Horner Braveheart: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

16:33:00 00:04:36 Henryk Wieniawski Scherzo-Tarantelle Op 16

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

16:40:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

16:52:00 00:03:25 Patrick Hawes Reflexionem Voces8

Matthew Sharp, cello Decca 4785703

16:54:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

17:05:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:12:00 00:08:49 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80673

17:24:00 00:10:38 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Princess"

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

17:40:00 00:04:13 Paul Mealor Locus iste

Voces8 Decca 4785703

17:46:00 00:03:06 Anton Bruckner Motet "Locus iste"

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus ideastream 2014

17:52:00 00:03:20 Alfred Schnittke Musica Nostalgica

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

17:57:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:31:00 00:03:22 Franz Biebl Ave Maria

Voces8 Decca 4785703

18:37:00 00:03:35 Gregorian Chant Te lucis ante termminum Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

18:43:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:54:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:33 Max Bruch Concerto for Violin & Viola in E minor Op 88

London Symphony Orchestra Neeme Järvi Victor Tretiakov, violin; Yuri Bashmet, viola RCA 63292

19:23:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

19:57:00 00:02:15 Claude Debussy Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick

Paul Crossley, piano Sony 53111

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:24 Bedrich Smetana Má vlast: Blaník

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:19:00 00:34:49 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

20:57:00 00:01:29 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

21:00 SYMPHONYCAST with Alison Young: BBC Philharmonic/Juanjo Mena; Alexandre Tharaud, piano - From the 2014 BBC Proms

21:04:00 00:12:00 Sir Harrison Birtwistle Night's Black Bird

21:17:00 00:18:33 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major

21:36:00 01:09:07 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor

22:47:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:57 Patrick Hawes Quanta qualia Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

23:05:00 00:06:19 Peter Tchaikovsky Chant élégiaque in D flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

23:12:00 00:04:16 Olivier Messiaen Vocalise from Concert à quatre

Catherine Cantin, flute; Heinz Holliger, oboe; Yvonne Loriod, piano; Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 445947

23:19:00 00:13:50 Guillaume Lekeu Molto Adagio for Strings

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:35:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:44:00 00:10:12 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:56:00 00:02:52 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:56:00 00:03:41 Mario Castelnuovo-Tedesco Platero and I: Melancolia

Christopher Parkening, guitar EMI 54853