Program Guide 08-12-2014

00:02:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

00:38:00 00:44:50 Rodion Shchedrin Carmen Suite

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

01:25:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 6 in B flat major Op 18

Miró Quartet Vanguard 1655

01:52:00 00:22:17 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

02:16:00 00:59:42 Frederick Rzewski The People United Will Never be Defeated

Ole Kiilerich, piano Bridge 9392

03:18:00 00:24:58 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

03:45:00 00:28:01 César Franck Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

04:15:00 00:29:14 Felix Mendelssohn String Quintet No. 1 in A major Op 18

Raphael Ensemble Hyperion 66993

04:46:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

05:04:00 00:34:59 Robert Schumann Bunte Blätter Op 99

Arcadi Volodos, piano Sony 60893

05:41:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

05:52:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

05:56:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka "Thunder and Lightning" Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

06:07:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

06:15:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:20:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

06:30:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:37:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

06:40:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

06:51:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

06:55:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March "Sea Songs"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

07:10:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

07:20:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

07:25:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne

Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

07:29:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort

Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

07:40:00 00:05:57 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:45:00 00:03:09 Earl Wild Virtuoso Etude on "Embraceable You"

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:51:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

07:55:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; DeutGram 13993

08:07:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

08:15:00 00:09:56 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 3 Op 27

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

08:30:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

08:36:00 00:02:16 Hans Leo Hassler Dixit Maria

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

08:40:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

08:51:00 00:01:58 Joaquín Rodrigo Danza from "Fantasía para un Gentilhombre"

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

08:53:00 00:07:44 Patrick Russ Hitchcock Movie Suite

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

09:05:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

09:28:00 00:03:34 Cole Porter Night and Day

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

09:39:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

09:50:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

10:00:00 00:03:44 Manuel de Falla Homenaje "Le tombeau de Claude Debussy"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

10:08:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

10:11:00 00:04:27 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

10:19:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

10:25:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

10:30:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

10:46:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

10:50:00 00:28:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

11:20:00 00:05:47 Kara Karayev In the Path of Thunder: Lullaby

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

11:21:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

11:25:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby

Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

11:29:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

11:30:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

11:41:00 00:07:06 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic CBS 42489

11:50:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto in D Major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

12:10:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:19:00 00:07:18 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

12:28:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

12:39:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz "Mephisto's Calls from Hell" Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:49:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

14:00:00 00:02:22 Jean-Philippe Rameau Musette en rondeau

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

14:02:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

14:07:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

14:19:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

14:36:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

14:51:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

15:03:00 00:10:47 Stephen T. Griebling "Queensmere: December 1964"

Jerzy Swoboda Warsaw National Philharmonic MMC 2027

15:16:00 00:08:43 Mary Ann Griebling Wild Wood - Quiet Wood

George Manahan Warsaw National Philharmonic Richard Stoltzman, clarinet

15:29:00 00:22:07 Margi Griebling-Haigh Romans des Rois

Danna Sundet, oboe Richard King, horn Randall Fusco, piano Panoramicos CD

15:55:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:06:00 00:02:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

16:13:00 00:11:10 Heinrich Ignaz Franz von Biber Sonata No. 1 from Fidicinium Sacro-Profanum

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

16:29:00 00:04:04 Jerry Goldsmith Star Trek: Main Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

16:35:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 4

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

16:41:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

16:52:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

16:57:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5

Evgeny Kissin, piano Sony 52567

17:04:00 00:06:08 Richard Wagner Die Meistersinger: Dance of the Apprentices

Marek Janowski Orchestre National de France VirginClas 59689

17:25:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

17:40:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:46:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:52:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano; Bryn Terfel, baritone Decca 13277

17:57:00 00:02:09 Mateo Albéniz Sonata in D major

Marielle Nordmann, harp Erato 45975

18:09:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

18:27:00 00:09:03 Joaquín Rodrigo Invocación y danza "Homage to Manuel de Falla"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

18:39:00 00:03:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 8

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

18:45:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

18:54:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

19:02:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture "In Nature's Realm" Op 91

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

19:19:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

20:02:00 00:21:25 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

20:25:00 00:31:11 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

20:56:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

21:04:00 00:14:03 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major

21:20:00 00:31:00 Paul Hindemith Violin Concerto

21:51:00 00:49:53 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Suite

22:40:00 00:17:37 Peter Tchaikovsky 1812 Overture Op 49

23:02:00 00:02:52 William Grant Still Mystic Pool from "Traceries"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

23:04:00 00:05:44 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Voces8 Decca 4785703

23:10:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:37:00 00:05:56 Ola Gjeilo Second Eve

Voces8 Decca 4785703

23:42:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

23:56:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

23:56:00 00:02:20 Miguel Llobet Catalan Folksong "El testament de n'Amelia"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579