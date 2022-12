Program Guide 08-11-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

00:30:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

01:09:00 00:36:12 Alexander Glazunov Symphony No. 7 in F major Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

01:47:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

02:06:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

02:55:00 00:34:47 Aaron Jay Kernis String Quartet No. 1

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

03:32:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

04:13:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

04:45:00 00:36:12 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

05:23:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

05:41:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

05:55:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

05:58:00 00:01:44 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:07:00 00:05:40 Kirke Mechem John Brown: Blow Ye the Trumpet Symphony Orchestra

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

06:15:00 00:07:11 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

06:25:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier"

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

06:40:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3 Prague Chamber Orchestra

Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

06:44:00 00:05:43 Franz Liszt Ballade from "The Flying Dutchman"

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

06:50:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

06:55:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:58:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

07:05:00 00:04:30 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

07:10:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on "The Carnival of Venice"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

07:20:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9154

07:25:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:31:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

07:40:00 00:03:47 Michelangelo Galilei Toccata for solo Lute

Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001

07:45:00 00:05:03 Billy Strayhorn Chelsea Bridge

Center City Brass Quintet Chandos 4554

07:53:00 00:03:34 Ruggiero Leoncavallo Pagliacci: Vesti la giubba

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

07:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:07:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:13:00 00:01:56 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire from Act 3

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

08:18:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

08:25:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

08:41:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me

John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

08:45:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

08:55:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

09:05:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:26:00 00:04:53 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:34:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

09:55:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique"

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

10:00:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

10:03:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

10:06:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from Suite española

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

10:16:00 00:04:03 Andrea Falconieri Folias

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

10:21:00 00:03:50 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen

Vienna Philharmonic Pierre Boulez Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 3894

10:27:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:42:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

10:52:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

11:22:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique in B minor Op 26

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

11:33:00 00:08:32 Franz Schubert Der Spiegelritter: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

11:43:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

11:53:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305



12:10:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:19:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:26:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:35:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

12:46:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

12:56:00 00:02:29 Julius Fucik March "The Merry Blacksmiths" Op 218

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

13:00:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9357

13:47:00 00:12:27 Christian Sinding Suite for Violin & Orchestra in A minor Op 10

Pittsburgh Symphony André Previn Itzhak Perlman, violin EMI 62590

14:00:00 00:04:07 Philippe Gaubert Tarantelle

Fenwick Smith, flute; John Ferrillo, oboe; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

14:04:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

14:13:00 00:11:20 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

14:26:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

14:47:00 00:11:06 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1

Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn DHM 77352

15:00:00 00:15:10 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 2 in B flat major

English Chamber Orchestra Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano EMI 72930

15:15:00 00:16:47 Michael Haydn Flute Concerto in D major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

15:31:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

15:54:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

15:58:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

16:07:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "To God Alone on High"

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

16:13:00 00:09:38 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

16:27:00 00:05:19 Ennio Morricone Two Mules for Sister Sara: Theme

Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

16:34:00 00:06:29 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

16:41:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

16:52:00 00:02:42 Maria Schneider I Saw a Dust Devil This Morning

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

16:56:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

17:05:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

17:23:00 00:06:32 Peter Boyer Celebration Overture

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

17:30:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

17:40:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

17:48:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

17:52:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

17:56:00 00:02:05 Sergei Prokofiev Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14

Burning River Brass BurnRiver 2013

18:09:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:30:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

18:36:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

18:43:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

18:54:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

19:02:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

19:30:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

19:57:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

20:02:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:28:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

20:56:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne

Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

21:05:00 00:34:45 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

21:48:00 00:19:00 Anthony Cheung Lyra

22:20:00 00:36:10 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

23:02:00 00:05:21 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

23:07:00 00:08:02 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:17:00 00:10:31 Franz Schubert Impromptu No. 10 in E flat major

Mitsuko Uchida, piano Philips 456572

23:27:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:39:00 00:05:40 Sir Edward Elgar Romance Op 62

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:44:00 00:08:30 Thomas Ravenscroft The Three Ravens

Apollo'sFireCountrysidePlayers Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano Avie 2205

23:55:00 00:03:04 Percy Grainger Brigg Fair

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Robert Johnston, tenor; Monteverdi Choir Philips 446657

23:56:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155