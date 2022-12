Program Guide 08-10-2014

SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone: Juraj Valčuha, conductor; Gautier Capuçon, cello

00:04:00 00:40:31 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

00:47:00 00:15:10 Zoltán Kodály Dances of Galánta

01:05:00 00:25:00 Béla Bartók The Wooden Prince: Suite

01:35:00 00:21:42 Bonus: Edgard Varèse Amériques

Michael Tilson Thomas, conductor

CLASSICAL WEEKEND

02:02:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

02:35:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

03:13:00 00:40:39 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

03:56:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Clint Needham: Urban Sprawl

Alarm Will Sound/Alan Pierson (private CD) 6:33

Mary Ann Griebling: Viñetas de Criasturas de España

Yang Zeng, violin; José Herrara, cello; Pedro Martinez, cello (CCG 11-18-12) 8:36

Monica Houghton: Ménage à trois

Almeda Trio (CCG 04-28-13) 9:26

Nicholas Underhill: Jovian Clouds

Almeda Trio (CCG 04-28-13) 9:26

Donald Erb: Aura II

Lynn Harrell, cello (Albany 092) 9:40

Clint Needham: Cradle My Heart

Baldwin Wallace Conservatory Motet Choir/Dirk Garner; Duo Amaral, guitars (private CD) 7:28

04:54:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

05:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Horowitz Live at Carnegie Hall – Part I: the 1940s

Johann Sebastian Bach: Toccata in C Minor BWV 911: Toccata & Fugue

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 5:43 & 6:27

Robert Schumann: Arabesque in C Op 18

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 7:04

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata in A Kk 380

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 3:12

Franz Liszt (arr Vladimir Horowitz): Hungarian Rhapsody No. 15 “Rákóczy March”

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 5:47

Frederic Chopin: Grand Valse brilliante in a Op 32//2

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 5:22

Peter Tchaikovsky: Concerto No.1 in B-minor: movements II and III

Vladimir Horowitz, piano; NBC Symphony Orchestra/Arturo Toscanini (Sony 84172 CD) 12:10

05:57:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Cantiones Duarum Vocum

MUSICA SACRA

07:04:00 00:10:38 Baldassare Galuppi Lauda Jerusalem

Dresden Instrumental Concert Peter Kopp Roberta Invernizzi, soprano; Sara Mingardo, alto; Georg Zeppenfeld, bass; Dresden Vocal Concert Archiv 4776145

07:17:00 00:14:35 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 4 "O sing unto the Lord"

The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Lynne Dawson, soprano; Ian Partridge, tenor Chandos 504

07:34:00 00:23:30 Antonio Vivaldi Dixit Dominus

Dresden Instrumental Concert Peter Kopp Roberta Invernizzi, soprano; Sara Mingardo, alto; Paul Agnew, tenor; Thomas Cooley, tenor; Dresden Vocal Concert Archiv 4776145

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois

09:00 FROM THE TOP with Christopher O'Riley and America's finest young musicians; recorded June 2, 2013 - From El Paso Texas this week's From the Top features an extremely expressive 13-year-old clarinetist from California performing the music of Weber, a hugely confident teen violinist from El Paso performing Wieniawski's Polonaise Brilliante … and a young organist who wins From the Top's Stereotype Smasher of the Year award.

Andrew Moses, clarinet, age 13 from Culver City, CA

Concertino Op 26 by Carl Maria von Weber (1786-1826), accompanied by Christopher O'Riley, piano

David von Behren, organ, age 19 from Falls City, NE

Toccata from Suite Gothique Op 25 by Léon Boëllmann (1862-1897), played on the "Mighty Wurlitzer Organ," a Wurlitzer Balaban III theater organ

Lucy Ann Sotak, harp, age 11 from Arvada, CO

Impromptu Op 35/9 by Reinhold Glière (1875-1956)

Wesley Yu, violin, age 16 from El Paso, TX

Polonaise Brillante No.1 in D Op 4 by Henryk Wieniawski (1835-1880), accompanied by Christopher O'Riley, piano

The Jin Twins: Julian Jenson, age 17 from Hemet, CA & Vuthithorn Chinthammit, age 17 from Bangkok, Thailand

Variations on a theme by Paganini for 2 pianos by Witold Lutoslawski (1913-1994)

MILWAUKEE SYMPHONY with Suzanne Nance: Francesco Lecce-Chong; Georgia Jarman, soprano

10:04:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

10:17:00 00:22:00 Lukas Foss Time Cycle

10:43:00 00:14:54 Samuel Barber Knoxville, Summer of 1915 Op 24

11:00:00 00:19:35 Leonard Bernstein On the Waterfront: Symphonic Suite

11:21:00 00:24:02 Bonus: Leonard Bernstein Symphony No. 1 "Jeremiah"

Sasha Cooke, mezzo-soprano; Edo de Waart, conductor

11:46:00 00:12:00 Aaron Copland El Salón México

Giancarlo Guerrero, conductor

BBC NEWS; CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

12:10:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

12:24:00 00:18:14 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Mark Wigglesworth BBC National Orch of Wales BBC 63

12:45:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

12:58:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, the life and music of Sergei Prokofiev

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No.2 in C Op 16 (1913-23)

Horacio Gutierrez, piano; Royal Concertgebouw/Neeme Järvi (Chandos 10522 CD)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No.3 in C Op 26 (1917-21)

Horacio Gutierrez, piano; Royal Concertgebouw/Neeme Järvi (Chandos 10522 CD)

Sergei Prokofiev: Scythian Suite Op 20 (1915)

Chicago Symphony Orchestra/Claudio Abbado (DeutGram 447419 CD)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kije Suite Op 60 (1934)

Chicago Symphony Orchestra/Claudio Abbado (DeutGram 447419 CD)

Sergei Prokofiev: Sonata for Cello and Piano Op 119 (1951)

Mstislav Rostropovich, cello; Sviatoslav Richter, piano (EMI 2175972 CD)

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No.3 in a Op 28 (1917)

Bernd Glemser, piano (Naxos 554270 CD)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Op 64 "Montagues and Capulets" (1935)

Berlin Philharmonic Orchestra/Claudio Abbado (DeutGram 453439 CD)

Sergei Prokofiev: The Love for the 3 Oranges Op 33 "March" (1921)

Artur Rubinstein, piano (RCA 940730 CD)

WCLV CLASSICAL WEEKEND

15:04:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

15:41:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

15:49:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

15:54:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; Julia Fischer, violin – recorded live in Severance Hall

16:04:00 00:10:22 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

16:17:00 00:41:22 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

17:02:00 00:40:57 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

DINNER CLASSICS

18:02:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

18:19:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

18:27:00 00:02:33 Domenico Scarlatti Sonata in C

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

20:54:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

20:57:00 00:02:27 Antonín Dvorák Cypress No. 2

Cypress String Quartet Avie 2275

22:00 RELEVANT TONES with Seth Boustead: Foster the Music: Ireland

Donnacha Dennehy: He Wishes His Beloved Were Dead from. That the Night Come

Crash Ensemble/Pierson; Dawn Upshaw, soprano Nonesuch 527063 4:07

Eric Sweeney: Ceol Rince Ros Mhic Treoin (New Ross Dance Music)

Finghin Collins, Dearbhla Collins & Alexander Bernstein, piano new music::new Ireland (Contemporary Music Center of Ireland) 4:26

Stephen Gardner: The Mayfly

Fidelio Trio new music::new Ireland (CMC release) 6:33

Jane O’Leary: Reflections II

Concorde Contemporary Music Ensemble/O’Leary; Harry Sparnaay, bs. clarinet Navona 5835

9:04

Karen Power: Relocating Elk ... By Train

Carin Levine, bs. flute, tape new music::new Ireland (CMC release) 7:32

Adam Melvin: Little Engines

Mary Dullea, piano Contemporary Music from Ireland, volume 10 (CMC release) 1:25, 6:12

Seán Clancy: Changing Rates of Change

RTÉ National Symphony Orchestra/Maloney new music::new Ireland (CMC release) 8:01

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

23:09:00 00:06:51 Hildegard von Bingen Spiritui sancto

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

23:19:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:27:00 00:11:12 Sergei Taneyev Adagio from Symphony No. 4 Op 12

Stephen Gunzenhauser Silesian Philharmonic MarcoPolo 223196

23:40:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:46:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:55:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

23:55:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never

Stephen Hough, piano Hyperion 67043