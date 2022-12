Program Guide 08-07-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

00:39:00 00:31:06 Henry Holden Huss Piano Concerto in B major Op 10

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

01:12:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

02:02:00 00:18:26 Heitor Villa-Lobos Guitar Concerto

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

02:22:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major

Takács Quartet Decca 452854

03:12:00 00:19:54 Sir Granville Bantock Celtic Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Hyperion 66450

03:34:00 00:23:30 Antonio Vivaldi Dixit Dominus

Dresden Instrumental Concert Peter Kopp Roberta Invernizzi, soprano; Sara Mingardo, alto; Paul Agnew, tenor; Thomas Cooley, tenor; Dresden Vocal Concert Archiv 4776145

04:00:00 00:28:22 Don Gillis Star-Spangled Symphony

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 618

04:30:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

05:20:00 00:16:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 45 in E flat major

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

05:39:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:56:00 00:03:35 Duke Ellington A Single Petal of a Rose

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

06:15:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:28:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:40:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

06:51:00 00:01:55 Béla Bartók Bagatelle No. 14 Op 6

Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:55:00 00:02:47 Samuel E. Morris March "The Kilties"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance "Les voici, Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:10:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

07:20:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

07:25:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:29:00 00:05:50 Howard Blake Marcia grazioso from Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

07:40:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

07:47:00 00:02:16 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:50:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky The Seasons: September Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

07:55:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:07:00 00:06:43 Francesco Molino Rondo from Guitar Concerto Op 56

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

08:15:00 00:07:08 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

08:25:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

08:32:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

08:44:00 00:05:24 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: The Birth of

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

08:52:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot

Burning River Brass BurnRiver 2013

08:58:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:13:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

09:34:00 00:05:07 Basil Poledouris The Hunt for Red October: Hymn to the

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel May Festival Chorus Telarc 80342

09:42:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

09:51:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



10:00:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

10:04:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

10:09:00 00:06:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Grand Valse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

10:16:00 00:04:41 Alfredo Catalani Scherzo

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

10:23:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

10:27:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

10:42:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

10:50:00 00:27:18 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Menahem Pressler, piano; Philip Setzer, violin; Lawrence Dutton, viola; David Finckel, cello DeutGram 445848

11:19:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

11:31:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:41:00 00:09:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80282

BBC NEWS; MERIDIAN



12:12:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:21:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

12:30:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:39:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:47:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's"

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

13:34:00 00:19:54 Sir Granville Bantock Celtic Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Hyperion 66450

13:55:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:00:00 00:02:31 Josef Strauss Polka "The Soubrette" Op 109

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

14:02:00 00:00:54 Igor Stravinsky Polka

Jenny Lin, piano Steinway 30028

14:05:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

14:18:00 00:21:14 Julián Orbón Tres versiones sinfónicas

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

14:41:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

14:48:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 24 in F sharp major Op 78

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:00:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

15:15:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:27:00 00:22:49 Leos Janácek Jenufa: Symphonic Suite

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

15:52:00 00:04:01 Richard Rodgers Oklahoma: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

15:58:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet "Greensleeves"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL



16:07:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:13:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

16:26:00 00:03:25 Mark Knopfler The Princess Bride: Main Titles

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:34:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

16:41:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

16:52:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Hyperion 66450

16:58:00 00:01:14 Giuseppe Caimo Mentre il cucolo

King's Singers EMI 63052

17:05:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

17:11:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

17:21:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

17:40:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:45:00 00:04:29 Max Richter Vivaldi Recomposed: Winter 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

17:49:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

17:57:00 00:01:55 Traditional The Miller of Dee

City of London Sinfonia John Rutter Men of; Cambridge Singers Collegium 120

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL



18:09:00 00:14:43 Sir Granville Bantock The Witch of Atlas

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Hyperion 66450

18:26:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

18:32:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

18:38:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

18:54:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:16:59 Michael Haydn Symphony No. 21 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:21:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA



20:02:00 00:13:48 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

20:18:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

20:57:00 00:02:12 Claude Debussy Beau soir

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

SYMPHONYCAST - FROM THE BBC PROMS



21:04:00 00:15:23 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Tonhalle Orchestra Zurich David Zinman

21:21:00 00:31:32 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Tonhalle Orchestra Zurich/David Zinman Julia Fischer, violin

21:53:00 00:41:57 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Tonhalle Orchestra Zurich David Zinman

22:35:00 00:22:16 Igor Stravinsky Jeu de cartes

Esa-Pekka Salonen Philharmonia Orchestra CBS 44917

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA



23:00:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet "Le rossignol"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

23:03:00 00:04:07 Robert Schumann Forest Scenes: Prophet Bird Op 82

Michael Lewin, piano Dorian 92103

23:07:00 00:04:22 Ottorino Respighi The Birds: The Dove

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

23:12:00 00:07:57 Ernest Schelling Intermezzo from "Suite Fantastique" Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:20:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music

Vernon Handley London Philharmonic Orchestra Chandos 2419

23:30:00 00:04:55 Traditional Wayfaring Stranger

Sharon Isbin, guitar; Joan Baez, vocals Sony 745456

23:35:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:47:00 00:03:53 François Couperin Suite No. 25: Wandering Souls

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

23:52:00 00:06:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

23:57:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139