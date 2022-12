Program Guide 08-04-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

00:41:00 00:47:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 15607

01:30:00 00:31:57 Giovanni Palestrina Mass "Pope Marcellus"

Simon Preston Westminster Abbey Choir Archiv 415517

02:04:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

02:36:00 00:20:04 Paul Juon Viola Sonata in D major Op 15

Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

02:58:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

03:47:00 00:20:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A Op 101

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

04:10:00 00:32:26 William Schuman Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic DeutGram 419780

04:44:00 00:18:30 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 7 in E flat Op 96

Beaux Arts Trio Philips 446077

05:04:00 00:34:18 Edmund Rubbra Symphony No. 2 Op 45

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

05:40:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude "Ase's Death"

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

05:56:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

06:15:00 00:06:33 Ludwig van Beethoven Finale from Cello Sonata No. 3 Op 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:25:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

06:35:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

06:43:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City

Orpheus Chamber Orchestra Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

06:54:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

06:58:00 00:03:03 Henry Fillmore March "His Honor"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:09 Orlande de Lassus Ave verum corpus

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

07:13:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

07:20:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:24:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

07:27:00 00:07:21 Jean Françaix L'Heure du berger

Pascal Rogé, piano; Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; André Cazalet, horn Decca 425861

07:40:00 00:06:14 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:51:00 00:02:03 Arcangelo Corelli Allegro from Concerto Grosso Op 6

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

07:55:00 00:03:34 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Paul Crossley, piano Sony 53111

08:07:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

08:15:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

08:25:00 00:05:29 Maurice Ravel Jeux d'eau

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

08:35:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

08:40:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

08:51:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Piers Lane, piano Hyperion 67344

08:55:00 00:04:16 John Williams 1941: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:05:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

09:26:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:35:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

09:45:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

09:55:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

10:05:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

10:08:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:16:00 00:05:11 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

10:23:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

10:28:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

10:42:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

10:50:00 00:30:27 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Midori, violin Sony 58967

11:22:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

11:32:00 00:10:55 Richard Wagner Die Feen: Overture

Edo de Waart Royal Concertgebouw Orchestra Philips 400089

11:44:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

11:52:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:19:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

Richard Glazier, piano Centaur 3347

12:29:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:39:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:47:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:57:00 00:02:09 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:29:26 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C Op 26

Russian National Orchestra Mstislav Rostropovich Mikhail Pletnev, piano DeutGram 471576

13:32:00 00:29:40 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1945)

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

WCLV MIDDAY

14:03:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo "Ombra mai fu"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

14:07:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

14:11:00 00:09:12 Felix Mendelssohn Athalia: Overture Op 74

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

14:23:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

14:44:00 00:09:57 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 7 in D minor

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

14:55:00 00:03:30 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

MONDAY MOZART

15:02:00 00:19:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:23:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

15:35:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

15:49:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

16:06:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

16:12:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

16:28:00 00:07:22 David Raksin Forever Amber: Main title & The King's

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

16:40:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

16:44:00 00:06:34 Giovanni Palestrina Agnus Dei from Pope Marcellus Mass

Simon Preston Westminster Abbey Choir Archiv 415517

16:52:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

16:58:00 00:01:39 José Serrano L'alegría del batallón: Gypsy Song

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

17:05:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

17:13:00 00:07:26 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

17:23:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

17:40:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:44:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

17:52:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

17:57:00 00:01:51 Frédéric Chopin Etude No. 15 in F major Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

18:32:00 00:05:24 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

18:40:00 00:04:40 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat major Op 32

Maria João Pires, piano DeutGram 447096

18:47:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

18:55:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

19:19:00 00:37:15 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:11 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

20:13:00 00:42:21 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4113

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bramwell Tovey, conductor; Joyce Yang, piano

21:04:00 00:06:20 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

21:13:00 00:26:32 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

21:42:00 00:11:53 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

21:57:00 00:06:02 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

22:06:00 00:06:23 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

22:15:00 00:10:30 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

22:30:00 00:26:25 Johann Sebastian Bach Magnificat in D

Masaaki Suzuki, conductor; Sherezade Panthaki, soprano; Joelle Harvey, soprano; Iestyn Davies, countertenor; Nicholas Phan, tenor; Tyler Duncan, baritone; Bach Collegium Japan; Yale Schola Cantorum

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:10:00 00:09:24 Frank Bridge There is a Willow Grows Aslant a Brook

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:22:00 00:08:17 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Midori, violin Sony 58967

23:30:00 00:09:04 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Concerto for 3 (or 2) Pianos

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

23:41:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2

Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:48:00 00:05:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:55:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 "A Day in May"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579