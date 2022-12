Program Guide 07-30-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:38:16 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

00:42:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

01:22:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

01:48:00 01:02:49 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Octet Sony 62655

02:53:00 00:26:04 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires

Almeda Trio Albany 1386

03:21:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A major

Neeme Järvi Chicago Symphony Orchestra Chandos 9000

04:05:00 00:24:08 Alberto Ginastera Popol Vuh: The Mayan Creation Op 44

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

04:31:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

04:57:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14 St Paul Chamber Orchestra

Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

05:22:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major

Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

05:40:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

05:52:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

05:57:00 00:01:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Dragons d'Alcala

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

06:15:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

06:25:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

06:35:00 00:03:25 Juan Marcolini La dicha en la desgracia: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:40:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

06:46:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:51:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 4: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

06:55:00 00:05:29 William Steffe The Battle Hymn of the Republic Orchestra of Temple Square

Craig Jessop Mormon Tabernacle Choir Telarc 80606

07:05:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

07:10:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart First movement from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:23:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

07:27:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

07:40:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

07:51:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:55:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:07:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

08:15:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

08:30:00 00:08:04 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:40:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor

Geminiani Ensemble Christoph 74590

08:48:00 00:02:12 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

08:52:00 00:08:16 Bernard Herrmann A Portrait of Hitch

Bernard Herrmann London Philharmonic Orchestra Decca 443895

09:05:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

09:28:00 00:03:39 Ennio Morricone Casualties of War: Main theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:33:00 00:02:19 Ennio Morricone The Untouchables: Main Theme

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1057

09:35:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

09:44:00 00:03:58 Marguerite Monnot Un grand amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

09:45:00 00:06:01 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

09:58:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:06:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

10:10:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

10:13:00 00:08:32 Michael Haydn Symphony No. 36 in B flat major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999379

10:23:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:30:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:36:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

10:50:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

11:16:00 00:07:14 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Coronation Scene Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

11:27:00 00:08:23 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

11:39:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:50:00 00:06:57 Joachim Raff Finale from Symphony No. 4 Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

11:59:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito

Mirian Conti, piano Steinway 30010

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:06:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:14:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:22:00 00:08:43 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

12:31:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:42:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:54:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

13:42:00 00:19:29 Sergei Rachmaninoff Caprice bohémien Op 12

Alexander Anissimov National Symphony of Ireland Naxos 550806

14:00 WCLV MIDDAY

14:03:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

14:07:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

14:11:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:25:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

14:48:00 00:12:08 Ferruccio Busoni Variations & Fugue on a Chopin Prelude

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look at this weekend’s concerts at Severance Hall and the Blossom Music Center

15:05:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

15:15:00 00:22:12 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

15:40:00 00:14:44 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:53 Francesco Corradini Baile de las máscaras: Excerpts

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

16:07:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

16:14:00 00:09:50 Hamish MacCunn Overture "The Land of the Mountain and

Sir Alexander Gibson Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8379

16:27:00 00:04:46 John Williams Indiana Jones and the Last Crusade:

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:33:00 00:05:23 Sir Charles Hubert H. Parry Scherzo from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

16:41:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69

Royal Philharmonic Orchestra Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

16:52:00 00:02:46 José de Nebra Tempestad grande Concerto Cologne

Pablo Heras-Casado Bejun Mehta, countertenor Archiv 4792050

16:56:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

17:05:00 00:04:27 Giuseppe Verdi Falstaff: Honor Monologue "Ehi, paggio!"

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

17:24:00 00:10:07 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Suite Op 11

André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 453436

17:40:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to "The Ruler of the Spirits"

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:47:00 00:03:30 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 12

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

17:53:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

17:55:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:55 Joseph Joachim Henry IV Overture Op 7

Leon Botstein London Philharmonic Orchestra IMP 27

18:26:00 00:05:19 Tommaso Traetta Armida: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:34:00 00:01:51 Wolfgang Amadeus Mozart Pantomime from "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

18:38:00 00:16:09 Hector Berlioz Love Scene from "Roméo et Juliette" Op 17

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80578

18:55:00 00:03:30 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

19:15:00 00:39:18 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

20:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: New York Times Crossword Puzzle Editor WILL SHORTZ on Opera in the Puzzles

Verdi: Triumphal March from Aida

Telemann: 1st & 2nd mvts from Concerto in c for Oboe, Strings and Basso Continuo

Puccini: Vissi d’arte from Tosca

Thomas Arne: Rule Britannia from Alfred

Electric Light Orchestra: Do Ya

Bach: 1st mvt from Concerto for Violin and Orchestra in E BWV 1042

Tchaikovsky: Marche Slave, Op. 31

21:00 MUSIC WILL’S MAD ABOUT

21:03:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

21:40:00 00:16:22 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin Decca 12490

21:57:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by violist Juliet White-Smith

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:09:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:20:00 00:04:00 Kevin Puts Elegy for Brass

Bay Brass Harm Mundi 807556

23:24:00 00:06:42 Stephen Feigenbaum Serenade for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80745

23:30:00 00:05:32 Peter Boyer Three Olympians: Aphrodite

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

23:38:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

23:47:00 00:06:15 Antonín Dvorák Romanza from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

23:55:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

23:56:00 00:03:39 Frédéric Chopin Waltz No.12 in F minor Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669