Program Guide 07-25-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

00:24:00 00:28:00 Antonio Vivaldi Gloria in D Bethlehem Bach Festival Orch

Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Rosa Lamoreaux, soprano; Daniel Taylor, countertenor; Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

00:54:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

01:36:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

02:18:00 00:34:27 Alberto Ginastera Cello Concerto No. 2 Op 50

Bamberg Symphony Lothar Zagrosek Mark Kosower, cello Naxos 572372

02:54:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

03:11:00 00:42:18 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Karl Lo, piano Brioso 152

03:55:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

04:32:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

05:16:00 00:20:13 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major

Netherlands Chamber Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186094

05:38:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:06:33 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 63

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

06:15:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

06:27:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

06:33:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

06:44:00 00:06:05 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

06:51:00 00:03:04 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

06:58:00 00:02:39 Joseph J. Richards March "Shield of Liberty"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

07:13:00 00:02:48 Herbert Howells A Spotless Rose

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

07:15:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

07:25:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

07:32:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:40:00 00:08:30 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:54:00 00:03:26 Felix Arndt Nola "A Silhouette"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:58:00 00:01:02 Francis Poulenc Improvisation No. 11 in G minor

Paul Crossley, piano CBS 44921

08:08:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

08:19:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

08:28:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

08:35:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

08:40:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

08:51:00 00:02:53 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: La ra, la ra...

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

08:52:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:08:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:26:00 00:08:33 Dimitri Tiomkin Gunfight at the O.K. Corral: Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Frankie Laine, vocalist; Ron McCroby, whistler; May Festival Chorus Telarc 80141

09:39:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

09:47:00 00:03:45 Lou Harrison Three Waltzes

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

09:52:00 00:04:27 Christopher Palmer Round Up: Anthology of TV Western Themes

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Frankie Laine, vocalist Telarc 80141

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:03:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

10:09:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

10:15:00 00:09:46 Frederick Delius La Quadroöne & Scherzo

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

10:27:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk The Banjo Op 15

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:31:00 00:04:21 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 2 in A major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:40:00 00:14:48 Johann Christian Bach Piano Quintet in D major Op 22

Aulos Ensemble Centaur 3068

10:59:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

11:35:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

11:47:00 00:09:45 Georg Philipp Telemann Concerto for 3 Oboes in B flat major

Combattimento Consort Olympia 342

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:17:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:22:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:30:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:52:00 00:04:56 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

12:56:00 00:02:43 Leroy Anderson Clarinet Candy Cleveland Pops Orchestra

Carl Topilow Carl Topilow, clarinet; Louis Gangale, clarinet Azica 72216

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

13:41:00 00:15:18 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10 BBC Philharmonic

Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:52 Ottorino Respighi The Birds: The Nightingale

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

14:03:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

14:11:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

14:23:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

14:43:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to "Les Francs Juges" Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

14:57:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

15:00 JULY CHOICE CD HOUR

15:03:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

15:13:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

15:25:00 00:04:06 Giacomo Puccini La bohème: O soave fanciulla

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

15:29:00 00:05:50 Charles Gounod Faust: O nuit d'amour

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

15:37:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

15:47:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

15:55:00 00:03:36 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Brodsky Quartet Chandos 10801

15:56:00 00:01:40 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:06:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

16:10:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

16:22:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

16:28:00 00:05:03 Bernard Herrmann The Ghost and Mrs. Muir: Themes

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:40:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7

Concerto Cologne Teldec 98435

16:44:00 00:03:54 Robert Wright & George Forrest Kismet: And This is My Beloved

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

16:51:00 00:02:17 Peter Tchaikovsky Mazurque pour danser in B flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

16:54:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

17:06:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

17:26:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

17:33:00 00:02:08 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

17:42:00 00:07:40 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

17:52:00 00:02:15 Chico Novarro La Pareja

Burning River Brass BurnRiver 2013

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:12:13 Hector Berlioz The Brigands' Orgies from "Harold in Italy"

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

18:20:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

18:25:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe

Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 13993

18:28:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

18:51:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

19:22:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

20:00 COOPER INTERNATIONAL PIANO COMPETITION: Concerto Finals live from Severance Hall, with WCLV’s Robert Conrad

Beethoven's Concerto No. 5 in E-flat Major, Op. 73. Sae Yoon Chon (age 18) of Seoul, South Korea.

Prokofiev's Concerto No. 3 in C Major, Op. 26. Zitong Wang (age 15) of Inner Mongolia, China.

Tchaikovsky's Concerto No. 1 in B-flat Minor, Op. 23. Tony Yike Yang (age 15) of Toronto, Canada.

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech.

"Creating an Ohio economy that works." Amy Hanauer, Executive Director of PolicyMatters Ohio.

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:17 Claude Debussy Waltz "La plus que lente"

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit James Barnes, cimbalom Decca 444386

23:07:00 00:11:21 Charles Gounod Hymne à Sainte Cécile

Leslie Howard, piano Hyperion 66683

23:21:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Orchestra Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:35:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:42:00 00:11:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

23:56:00 00:02:59 César Franck Danse lente

Paul Crossley, piano Sony 58914