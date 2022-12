Program Guide 07-20-2014

00:00 SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone: Herbert Blomstedt, conductor; Agustin Hadelich, violin

00:04:00 00:45:10 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

00:49:00 00:38:46 Carl Nielsen Symphony No. 5 Op 50

01:27:00 00:29:06 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

02:00 CLASSICAL WEEKEND

02:02:00 00:29:07 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

02:33:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

03:00:00 00:55:42 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Ty Alan Emerson: Miranda

Mary Kay Robinson, flute; Jeffrey Irvine, viola; Kent Collier, cello; Javier Gonzales, piano (CCG 12-08-13) 5:59

Jeffrey Mumford: an expanding distance of multiple voices (2005)

Miranda Cuckson, violin (Albany 1473/74) 11:55

Chris Auerbach-Brown: String Quartet (1997)

Marsha Andreini, Mary Beth Ions, violins; Laura Shuster, viola; Heidi Albert, cello (private CD) 16:00

Loris Chobanian: Fantasia for Two Saxophones, Piano & Symphonic Winds

Patrick Meighan, alto sax; John Moore, tenor sax; Krista Wallace-Boaz, piano; Baldwin-Wallace Symphonic Winds/Dwight Oltman, cond. (private CD) 15:36

05:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Food Music

Bohuslav Martinu: La Revue de Cuisine: Prologue

St. Paul Chamber Orchestra/Christopher Hogwood (London 101395 CD) 3:41

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 211 “Coffee Cantata:” Selections

Edith Mathis, soprano; Peter Schreier, tenor; Theo Adam, bass; Chamber Orchestra Berlin/ Peter Schreier (Brilliant Classics 993667 CD) 5:33 & 6:31

Camille Saint-Saëns: Wedding Cake Op. 76

David Owen Norris, piano; I Musici de Montreal/Yuli Turovsky (Chandos 9246 CD) 6:13

Johann Strauss, Jr: Wiener Bonbons waltz

Vienna State Opera Orchestra?Anton Paulik (Vanguard 8080 CD) 9:00

Sir Arthur Sullivan-Sir Charles Mackerras: Pineapple Poll Ballet: Scene 1

Royal Philharmonic Orchestra/ Sir Charles Mackerras (Arabesque 8016 LP) 7:12

Dmitri Shostakovich: Tea for Two (Tahiti Trot)

Royal Concertgebouw Orchestra/Richrd Chailly (London 433702 CD) 3:33

Johann Strauss, Jr: Die Fledermaus: “Champagne chorus”

Peter Anders, tenor; Anny Schlemm, soprano, Rita Streich, soprano; Hans Wocke, tenor; Anneliese Müller, mezzo; RIAS Chorus and Orchestra/Ferenc Fricsay (Membran 223979 CD)

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis

07:00 MUSICA SACRA

07:04:00 00:12:47 John Taverner O splendor gloriae

Stile Antico Harm Mundi 807572

07:19:00 00:17:20 Felix Mendelssohn Three Psalms Op 78

Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

07:38:00 00:18:09 Wolfgang Amadeus Mozart Missa Brevis in B flat major

Chamber Ensemble Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2967

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois

09:00 FROM THE TOP with Christopher O’Riley and America's finest young musicians; recorded January 23, 2014 - From Chattanooga, Tennessee, this week's From the Top features an uproarious performance of the music of Japanese composer/pianist Hiromi Uehara, performed by a 14-year-old girl from nearby Maryville, Tennessee … We'll also hear from a young singer who has raised over $14,000 for arts programs at the local schools … and a local teenage guitar quartet serenades us with a classical arrangement of an Appalachian folk song.

Isabelle Durrenberger, violin, age 15 from Upper Arlington, Ohio

Introduction & Tarantella Op 43 by Pablo de Sarasate (1844–1908), accompanied by Christopher O’Riley, piano

The McCallie Guitar Quartet, from Chattanooga, Tennessee

Black is the Color (of My True Love’s Hair), traditional Appalachian Mountain folk song, arranged by Bryan Johanson (b. 1951)

Ralston Hartness, age 17 from Chattanooga, Tennessee

Matthew Norris, age 17 from Signal Mountain, Tennessee

Drew Shikoh, age 16 from Signal Mountain, Tennessee

Griff Jayne, age 16 from Chattanooga, Tennessee

Adam Sadberry, flute, age 17 from Montgomery, Texas (Jack Kent Cooke Young Artist)

Ballade for Flute & Piano by Frank Martin (1890–1974), accompanied by Christopher O’Riley, piano

Mayuki Miyashita, piano, age 14 from Maryville, Tennessee

"The Tom and Jerry Show” by Hiromi Uehara (b. 1979)

Matthew Geise, viola, age 18 from Plano, Texas

First movement from Suite for Viola & Piano by Ernest Bloch (1880–1959), accompanied by Christopher O’Riley, piano

Bellaserelle String Quartet

Allegro violento ed agitato from String Quartet No. 1, Op. 20, by Alberto Ginastera (1916–1983)

Isabelle Durrenberger, violin I, age 15 from Upper Arlington, Ohio

Charles Gleason, violin II, age 17 from Gahanna, Ohio

Serena Hsu, viola, age 16 from Dublin, Ohio

Isobel Alsup, cello, age 16 from Delaware, Ohio (Jack Kent Cooke Young Artist)

10:00 MILWAUKEE SYMPHONY with Suzanne Nance: Edo de Waart, conductor

10:00 00:14:00 Nicholas Ippolito: Nocturne, for Orchestra

10:15:00 00:32:09 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

10:47:00 00:47:18 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

11:35:00 00:12:00 Bonus: Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 (selections)--Edo de Waart, conductor

11:47:00 00:10:03 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

12:00 BBC NEWS; CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

12:10:00 00:16:45 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutiona et Romantique Archiv 457591

12:29:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

12:44:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

12:54:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, guest Martin Flowerman, former Cleveland Orchestra bassist, joins Dennis to talk about working with the late Lorin Maazel and other Orchestra Music Directors.

Mussorgsky Pictures at an Exhibition (1874)

Cleveland Orchestra/Lorin Maazel (Telarc B00003CSH CD)

Berlioz Symphonie Fantastique Op 14 (1830)

Cleveland Orchestra/Lorin Maazel (CBS Masterworks 76652 CD)

Rimsky Korsakov Capriccio espagnol Op. 34 (1887)

Berlin Philharmonic Orchestra/Lorin Maazel (DeutGram 413250 CD)

Respighi: The Pines of Rome (1924)

Cleveland Orchestra/Lorin Maazel (London/Decca 466993 CD)

Respighi Roman Festivals (1929)

Cleveland Orchestra/Lorin Maazel (London/Decca 466993 CD)

Gershwin An American in Paris (1928)

Cleveland Orchestra/Lorin Maazel (London CS 6949 CD)

15:00 WCLV CLASSICAL WEEKEND

15:04:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

15:31:00 00:14:23 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

15:48:00 00:05:40 William Arms Fischer Goin' Home

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

15:55:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; Christine Brewer, soprano; Alan Held, bass - Blossom Festival Concert

16:04:00 00:15:29 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

16:22:00 00:14:32 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music

16:39:00 00:13:13 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

16:55:00 00:12:03 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Death and Funeral Music

17:10:00 00:19:27 Richard Wagner Götterdämmerung: Brünnhilde's Immolation

17:28:00 00:31:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80198

18:00 DINNER CLASSICS

18:02:00 00:18:10 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

18:23:00 00:05:44 Ludwig van Beethoven Sonata for Piano 4 Hands in D major Op 6

Peter Takács, piano; Janice Weber, piano Cambria 1175

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:55:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

20:58:00 00:01:15 Alexander Scriabin Prelude in B minor Op 13

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

22:00 RELEVANT TONES with Seth Boustead: Finding the Bridge: Bridge Records - Founded in 1981 by enterprising guitarist and tireless contemporary music promoter David Starobin, Bridge Records was one of the first-ever contemporary music labels and is still going strong today. Their adventurous spirit and admirable devotion to sonic clarity has garnered no fewer than 20 Grammy nominations over the years.

John Adams: Judah to Ocean from. John’s Book of Alleged Dances (excerpt)

Yousif Sheronick, percussion; Lark Quartet, Bridge 9423 1:12

Ronald Roxbury: “Goodbye My Fancy”

Patrick Mason, baritone; Susan Palma, flute; David Starobin, guitar Bridge 9022 4:33

Shulamit Ran: Mirage

Da Capo Chamber Players Bridge 9052 10:27

Dan Visconti: Ramble and Groove

Markus Weidmann, bassoon Bridge 9386 6:50

Mario Davidovsky: Synchronisms No. 10

David Starobin, guitar Bridge 9042 9:28

Peter Lieberson: “O Ihr Zärtlichen” from. Rilke Songs

Lorraine Hunt Lieberson, mezzo-soprano; Peter Serkin, piano Bridge 9178 3:14

Paul Lansky: Horizons- I (Up Close) & III (Vanishing)

Real Quiet Bridge 9405 11:09

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

23:09:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

23:19:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

23:23:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:28:00 00:05:17 Marc-André Hamelin Meditation on "Laura"

Jenny Lin, piano Steinway 30011

23:36:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:44:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:55:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243