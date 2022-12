Program Guide 07-18-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

00:39:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

01:17:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

01:53:00 00:54:05 Franz Schubert String Quintet in C major

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

02:49:00 00:37:30 Max Bruch Serenade for Violin & Orchestra Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

03:28:00 00:35:12 Osvaldo Golijov The Dreams and Prayers of Isaac the

Franklin Cohen, clarinet; Diana Cohen, violin; Isabel Trautwein, violin; Kirsten Docter, viola; Tanya Ell, cello F&D Cohen 2010

04:05:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

04:32:00 00:20:10 Richard Strauss Four Last Songs

Atlanta Symphony Orchestra Donald Runnicles Christine Brewer, soprano Teldec 80661

04:54:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

05:21:00 00:18:21 Max Reger Flute Serenade in D major Op 77

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

05:41:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

05:57:00 00:02:43 Leroy Anderson Clarinet Candy

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet; Louis Gangale, clarinet Azica 72216

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

06:15:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture "Name Day" Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

06:25:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from "Mathis der

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

06:35:00 00:03:01 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

06:40:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

06:50:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

06:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7

Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

07:10:00 00:06:13 Max Bruch Scherzo from Symphony No. 3 Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

07:20:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:25:00 00:01:01 Pierre Passereau Il est bel et bon

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

07:28:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:40:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

07:55:00 00:02:31 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano St Cecilia Academy Chorus EMI 98936

07:58:00 00:01:11 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

08:07:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

08:15:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

08:26:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

08:30:00 00:06:11 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Karl Lo, piano Brioso 152

08:40:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

08:51:00 00:02:34 Federico Mompou Canción y Danza No. 7

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

08:55:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

09:05:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:29:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz "Voices of Spring" Op 410

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

09:39:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

09:50:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

10:03:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

10:09:00 00:07:35 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 1 Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

10:17:00 00:04:52 Arthur Foote Melody Op 44

Suzanne Ornstein, violin; Thomas Schmidt, piano Naxos 559039

10:25:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

10:31:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

10:50:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

11:21:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

11:33:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

11:40:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

11:48:00 00:07:13 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

11:58:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:15:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

12:29:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:38:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

12:47:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:55:00 00:03:08 Scott Joplin The Easy Winners

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

13:34:00 00:22:52 Bohuslav Martinu Symphony No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers

Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

14:05:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

14:09:00 00:10:42 Franz Schubert Scherzo from String Quintet

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

14:23:00 00:13:24 Albert Roussel Suite in F Op 33

Charles Dutoit Orchestra of Paris Erato 45278

14:39:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

14:51:00 00:06:12 Carl Maria von Weber Rondo brillante Op 52

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

JULY CHOICE CDs

15:00:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

15:14:00 00:11:06 Charles Ives Allegro from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

15:28:00 00:19:51 Franz Schubert Allegro from String Quintet in C major

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

15:58:00 00:04:24 Mel Brooks The Producers: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

16:13:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

16:27:00 00:04:57 Rachel Portman Oliver Twist: Fagin in Prison/End Titles

Tolga Kashif Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:35:00 00:04:32 Brian Dykstra Greater Liberation Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:41:00 00:07:47 Earl Wild Reminiscences of "Snow White"

Earl Wild, piano Sony 62036

16:52:00 00:03:52 George Frideric Handel Rinaldo: Or la tromba

Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

16:58:00 00:01:34 George Gershwin Gershwin Song-book: Do It Again

Peter Donohoe, piano EMI 54280

17:05:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:25:00 00:03:49 John Morris Young Frankenstein: A Transylvanian

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

17:30:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

17:40:00 00:04:35 Julius Fucik The Old Bear with a Sore Head Op 210

Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Alan Pendlebury, bassoon VirginClas 59285

17:46:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

17:52:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:56:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

18:33:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:41:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song "Die Forelle"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:45:00 00:09:27 Franz Schubert Finale from String Quintet

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

18:55:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:22:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

19:57:00 00:02:07 Charles-Valentin Alkan Prelude No. 13 "Cantique des cantiques" Op 31

Ronald Smith, piano Arabesque 6523

19:58:00 00:01:03 Thomas Morley Galliard "Can She Excuse"

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

WCLV ESSENTIAL CLASSICS: Lorin Maazel Conducts

20:02:00 00:17:26 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

20:21:00 00:33:42 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80054

20:56:00 00:03:20 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES: Lorin Maazel Conducts

21:02:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

21:09:00 00:47:00 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80067

21:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:49 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 450021

23:06:00 00:09:20 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

23:18:00 00:13:44 Franz Schubert Adagio from String Quintet

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

23:31:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:42:00 00:06:06 Vilém Blodek In the Well: Intermezzo

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

23:48:00 00:06:30 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

23:56:00 00:03:03 John Dowland Time stands still La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650