Program Guide 07-15-2014

00:00 rWCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

00:19:00 00:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 17 in D major

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

01:04:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

01:44:00 00:15:26 George Frideric Handel Organ Concerto No. 7 in B flat major Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

02:01:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

02:47:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

03:33:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

03:50:00 00:43:49 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A minor Op 47

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

04:35:00 00:44:00 Sir Arnold Bax Symphony No. 7

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

05:21:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

05:40:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

05:54:00 00:04:39 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

06:15:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

06:27:00 00:06:47 Ludwig van Beethoven Andante from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

06:35:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

06:36:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela"

New London Consort Members of l'Oiseau 436131

06:40:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

06:50:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:55:00 00:03:34 Samuel Barber Commando March

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

07:05:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

07:13:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

07:20:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15

John O'Conor, piano Telarc 80391

07:26:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

07:28:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from "Jocelyn"

Eroica Trio EMI 56482

07:40:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:51:00 00:03:19 Stephen Paulus The Road Home

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

07:55:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

08:07:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:15:00 00:05:54 Wolfgang Amadeus Mozart Three German Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

08:28:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

08:40:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

08:51:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

08:54:00 00:02:43 George Gershwin Shall We Dance: They All Laughed

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

08:57:00 00:02:27 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

09:05:00 00:17:19 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

09:26:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

09:35:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:45:00 00:07:15 Claudio Monteverdi Laudate Dominum & Hymn

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:02:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

10:04:00 00:07:43 Gabriel Fauré Valse-Caprice No. 2 in D flat major Op 38

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

10:14:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio in A minor

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

10:20:00 00:03:43 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Russian Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:25:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:41:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

10:50:00 00:27:09 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

11:21:00 00:08:49 Gerard Schwarz Above and Beyond

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

11:32:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:41:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

11:51:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

11:58:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra

Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:20:00 00:05:46 Hubert Bath Love Story: Cornish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:27:00 00:05:46 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn on the Moscow River"

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

12:38:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

12:50:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:45:38 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

13:48:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73

Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:02:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

14:08:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

14:21:00 00:14:32 César Franck Symphonic Variations

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

14:39:00 00:13:17 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

14:54:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

15:00 WCLV ARTS PARTNERS: Kent-Blossom Music Festival, Credo Chamber Music’s “Creation” and Ohio Light Opera

15:03:00 00:08:35 Johannes Brahms mvt 1 Cello Sonata #2 in F Op 99

David Finckel, cello; Wu Han, piano ArtistLed 10501

15:14:00 00:04:09 Johann Strauss Jr. Die Fledermaus: "Laughing Song"

Kathleen Battle, soprano; Margo Garrett, piano DG 435 440

15:22:00 00:29:50 Franz Joseph Haydn The Creation: Part 3

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra and Chorus Telarc 80298

15:53:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

15:58:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipura

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25

16:06:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

16:12:00 00:10:12 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

16:26:00 00:07:46 Max Steiner The Treasure of the Sierra Madre: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:41:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture "The Fair Melusina" Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

16:53:00 00:01:05 Jacques Offenbach Marine's Hymn

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

16:57:00 00:02:35 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

17:05:00 00:05:17 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

17:13:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

17:24:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

17:40:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:45:00 00:03:43 Giacomo Carissimi Jephte: Plorate filii Israel

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

17:52:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

17:56:00 00:02:40 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:01 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

18:33:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

18:40:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

18:47:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

18:54:00 00:04:17 Robert Fuchs Romanze from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:52 Antonio Salieri Symphony in D "Name Day"

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

19:22:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

19:56:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:22 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

20:16:00 00:39:46 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

20:57:00 00:02:47 Nicolò Paganini Caprice No. 20 in D major Op 1

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Ludovic Morlot, conductor; Stewart Goodyear, piano

21:04:00 00:34:00 Olivier Messiaen Trois petits liturgies de la Présence Divine

21:38:00 00:21:03 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain

21:59:00 00:14:56 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

22:13:00 00:12:00 Osvaldo Golijov Mariel

22:29:00 00:10:31 Enrique Soro Tres Aires Chilenos

Miguel Harth-Bedoya, cond.

22:43:00 00:07:17 Baltasar Jamie Martinez y Companon Coleccion de musica virreinal

Miguel Harth-Bedoya, cond.

22:52:00 00:05:21 Daniel Alomia Robles El Condor Pasa

Miguel Harth-Bedoya, cond.

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:22 Ottorino Respighi The Birds: The Dove

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

23:06:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:10:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:22:00 00:02:24 John Alden Carpenter Looking Glass River

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

23:24:00 00:10:16 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Lisa Batiashvili, violin; Hélène Grimaud, piano DeutGram 15203

23:37:00 00:05:33 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

23:42:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:56:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

23:56:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Sergei Babayan, piano Discover 920155