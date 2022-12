Program Guide 07-01-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:28:11 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

00:32:00 00:33:48 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

01:08:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

01:38:00 01:13:57 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 433318

02:54:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:28:00 00:25:07 William Byrd Mass for 5 voices

Stile Antico Harm Mundi 807572

03:55:00 00:32:18 Aaron Copland Hear Ye! Hear Ye!

Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

04:29:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

04:57:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

05:22:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

05:40:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:45:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

05:55:00 00:03:26 Eleanor Farjeon Morning Has Broken

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

06:07:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

06:15:00 00:08:56 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 90

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

06:25:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:30:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

06:43:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

06:51:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March "The Invincible Eagle"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

07:13:00 00:03:13 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Presto

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:15:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:25:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: A Policeman's Lot

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

07:30:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

07:40:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

07:47:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:51:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:55:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:07:00 00:06:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

08:15:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

08:25:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

08:30:00 00:08:24 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Great Gate

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

08:40:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

08:47:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wir glauben all' an einem Gott"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

08:55:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind: excerpt

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:08:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

09:28:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March "Anchors Aweigh"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:35:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

09:55:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:36 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

10:03:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

10:09:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

10:18:00 00:02:23 Hugo Alfvén Roslag Polka

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

10:23:00 00:06:05 Floro Meliton Ugarte Vidala

Mirian Conti, piano Steinway 30010

10:29:00 00:12:30 Alberto Ginastera Panambí: Suite Op 1

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

10:43:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:50:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

11:24:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:38:00 00:06:33 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

11:46:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

11:55:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra

Gil Shaham, violin DeutGram 449923

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:17:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:25:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

12:36:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:46:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

12:50:00 00:05:01 Robert Jager Esprit de Corps

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

12:55:00 00:03:25 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

13:34:00 00:19:58 Ralph Vaughan Williams Oboe Concerto in A minor

London Symphony Orchestra Bryden Thomson David Theodore, oboe Chandos 9262

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:03:25 Juan Marcolini La dicha en la desgracia: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

14:03:00 00:02:46 José de Nebra Tempestad grande Concerto Cologne

Pablo Heras-Casado Bejun Mehta, countertenor Archiv 4792050

14:11:00 00:09:30 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Tokyo String Quartet Harm Mundi 807427

14:36:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:50:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:02:39 Erwin Schulhoff Five Pieces for String Quartet

Petersen Quartet Capriccio 14862

15:06:00 00:08:28 Richard Strauss Improvisation from Violin Sonata Op 18

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 46742

15:18:00 00:16:15 Gabriel Faure mvts 3 & 4 Piano Quartet #1 in C minor Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

15:37:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

15:58:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25

16:09:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

16:13:00 00:09:44 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

16:27:00 00:07:03 Max Steiner The Big Sleep: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

16:37:00 00:01:53 Antonio Veracini Vivace from Violin Concerto Op 3

Paramount Brass Centaur 2355

16:41:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

16:52:00 00:03:21 Dame Ethel Smyth The March of the Women

Plymouth Festival Orchestra Philip Brunelle Eiddwen Harrhy, soprano; Plymouth Festival Chorus VirginClas 91188

16:58:00 00:01:43 Robert Crawford The U.S. Air Force March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

17:05:00 00:05:19 Tommaso Traetta Armida: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

17:13:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

17:24:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 63905

17:40:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from "Bugler's Dream" & Olympic

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:45:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:52:00 00:03:03 George Gershwin Short Story

London Symphony Orchestra Eric Stern Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

17:56:00 00:02:43 Jay Roberts The Entertainer's Rag

Richard Dowling, piano Klavier 77035

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:50 Randall Davidson The Young Lutheran's Guide to the Orchestra

Minnesota Orchestra Philip Brunelle Garrison Keillor, narrator VirginClas 91109

18:36:00 00:04:46 Scott Joplin Elite Syncopations

William Appling, piano Albany 1163

18:43:00 00:03:06 Scott Joplin Peacherine Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:49:00 00:05:43 Niccolò Jommelli Periodical Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:56:00 00:02:02 Scott Joplin Solace

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Keith Lockhart, piano Telarc 80112

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:16 Michael Haydn Symphony No. 41 in F major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

19:19:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

19:57:00 00:01:11 Anthony Holborne Coranto: Heigh Ho Holiday

Canadian Brass CBS 45792

20:00 CHAMBERFEST CLEVELAND: recorded Saturday, June 28 at CIM’s Kulas Hall

20:00:00 00:03:00 John Cage: Amores: Trio (Seven woodblocks, not Chinese) (1943)

Alexander Cohen (percussion), Luke Rinderknecht (percussion), Scott Christian (percussion)

20:04:00 00:03:00 Alexandre Lunsqui: Shi (2008)

Alexander Cohen (percussion), Luke Rinderknecht (percussion), Scott Christian (percussion)

20:07:00 00:04:00 Nebojsa Jovan Zivovic: Trio per uno (1995)

Alexander Cohen (percussion), Luke Rinderknecht (percussion), Scott Christian (percussion)

20:12:00 00:25:36 Dmitri Shostakovich Piano Trio No. 2 in E minor Op 67

Yehonatan Berick, violin, Robert McMaine, cello, Roman Rabinovich, piano

20:45:00 00:15:39 Morton Gould Interplay

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone -

Harry Bicket, conductor; Charles Pikler & Li-Kuo Chang, violas; Jennifer Koh & Jaime Laredo, violins; Scott Hostetler, oboe d’amore

21:04:00 00:16:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

21:22:00 00:13:28 Anna Clyne Prince of Clouds Curtis 20/21 Ensemble

21:38:00 00:14:36 Igor Stravinsky Concerto in E flat major

21:55:00 00:14:42 Johann Sebastian Bach Oboe d'amore Concerto in A major

22:10:00 00:15:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

22:28:00 00:32:14 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Suite

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings

I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:10:00 00:12:01 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

23:24:00 00:07:16 Charles Tomlinson Griffes Barcarolle Op 6

Carol Rosenberger, piano Delos 3172

23:33:00 00:07:32 Ludwig van Beethoven Elegiac Song Op 118

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

23:40:00 00:14:41 Keith Jarrett Elegy for Violin & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Michelle Makarski, violin ECM 1450

23:57:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:57:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579