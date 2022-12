Program Guide 06-30-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:38 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 62 in E flat major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

00:21:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

00:38:00 00:48:23 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

01:28:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

02:00:00 00:36:10 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

02:38:00 01:16:48 Ludwig van Beethoven Missa Solemnis Op 123

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Rosa Mannion, soprano; Birgit Remmert, alto; James Taylor, tenor; Cornelius Hauptmann, bass; La Chapelle Royale Harm Mundi 2908304

03:57:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

04:13:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

04:45:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

05:22:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

05:38:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

05:53:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

05:58:00 00:01:15 John Farmer Fair Phyllis I saw sitting all alone

King's Singers EMI 63052

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:06:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

06:15:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

06:20:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz "On the Beautiful Blue Danube" Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:30:00 00:07:42 Sir Malcolm Arnold Four Irish Dances Op 126

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

06:31:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76

Takács Quartet Decca 421360

06:40:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's "Rigoletto"

Yundi, piano DeutGram 851

06:52:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major

Paul Crossley, piano CBS 44921

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

07:10:00 00:08:55 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

07:20:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511

07:25:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

07:28:00 00:06:47 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

07:40:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

07:47:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:50:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

07:55:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:07:00 00:05:40 Georges Bizet The Miracle Doctor: Overture

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

08:15:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

08:28:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

08:35:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

08:40:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

08:45:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

08:51:00 00:01:43 Paul Bowles In the Woods

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:55:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:16:54 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 9 in D major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

09:25:00 00:04:51 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

09:35:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:36:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

09:40:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

09:50:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:02:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:07:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:15:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

10:22:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

10:26:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 7031

10:41:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

10:50:00 00:32:01 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

11:24:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

11:33:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's "The

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

11:42:00 00:09:34 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to Battle

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

11:54:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

12:22:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:30:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:44:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

12:50:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

13:36:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

14:06:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

14:09:00 00:09:05 Manuel Ponce Sonatina meridional

Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

14:22:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture

Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

14:38:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:48:00 00:09:53 Sergei Rachmaninoff Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:14:58 Rodolphe Kreutzer Grand Quintet for Oboe & Strings in C major

Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

15:18:00 00:07:25 Johann Nepomuk Hummel Fantasy on Mozart's "Il mio tesoro"

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

15:22:00 00:19:27 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

15:50:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

16:07:00 00:02:23 Bernard Herrmann On Dangerous Ground: The Death Hunt

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

16:12:00 00:11:27 Jirí Antonín Benda Sinfonia No. 12 in A

Christian Benda Prague Chamber Orchestra Naxos 553409

16:27:00 00:04:40 John Barry Midnight Cowboy: Theme

Tolga Kashif Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:34:00 00:05:30 George Frideric Handel Andante from Organ Concerto No. 9 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:41:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

16:52:00 00:02:41 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte

David Russell, guitar Telarc 80584

17:05:00 00:06:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

17:14:00 00:08:43 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

17:25:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

17:40:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

17:46:00 00:02:38 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:52:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very Model of a Modern Major-General

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

17:56:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:17 Ludwig van Beethoven Funeral March from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

18:26:00 00:05:26 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

18:34:00 00:05:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

18:42:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

18:56:00 00:01:45 Frédéric Chopin Mazurka No. 28 in B major Op 41

Richard Goode, piano Nonesuch 79452

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:13 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 4 in G major

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

19:22:00 00:32:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

19:56:00 00:03:17 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

20:00 CHAMBERFEST CLEVELAND: recorded Friday, June 27 at Fairmount Presbyterian Church “Three Bouncing Czechs”

20:04:00 00:17:43 Leos Janácek: Violin Sonata in A-Flat (1904)–Noah Bendix-Balgley (violin), Orion Weiss (piano)

20:26:00 00:25:00 Erwin Schulhoff: String Sextet (1924–Yehonatan Berick (1st violin), Amy Schwartz Moretti (2nd violin), Dimitri Murrath (1st viola), Yura Lee (2nd viola), Julie Albers (1st cello), Robert deMaine (2nd cello)

21:13:00 00:36:30 Antonín Dvorák: Piano Quartet No. 2 in E-Flat Op 87 (1889)–Roman Rabinovich (piano), Noah Bendix-Balgley (violin), Dimitri Murrath (viola), Julie Albers (cello)

21:31:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

22:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Christoph von Dohnányi, conductor;

Paul Lewis, piano

22:04:00 00:50:05 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 in d Op 15 (1859)

22:57:00 00:37:56 Robert Schumann: Symphony No. 2 in C Op 61 (1846)

23:38:00 00:17:19 Bonus: Richard Strauss: Don Juan Op 20 (1888)--Alan Gilbert, conductor

23:57:00 00:02:06 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Nana

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139