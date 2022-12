Program Guide 06-27-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

00:35:00 00:32:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

01:09:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

01:42:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

02:11:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

03:04:00 00:32:56 George Frideric Handel Dixit Dominus in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Kiera Duffy, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Avie 2270

03:42:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

04:21:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A mino

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

04:52:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:22:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

05:42:00 00:05:11 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

05:52:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

05:56:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:20:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

06:31:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Chorus "Gird on Thy Sword"

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

06:37:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

06:44:00 00:07:31 Randall Thompson Allegro from Symphony No. 2

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

06:51:00 00:02:10 Heitor Villa-Lobos Ave Maria

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

06:59:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:08:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Orchestra Naxos 557197

07:16:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:20:00 00:02:38 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:24:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

07:25:00 00:00:55 Ferruccio Busoni Ride of the Cossacks Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

07:30:00 00:05:23 Johannes Brahms Fugue from Handel Variations Op 24

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

07:40:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from "Mascarade"

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

07:55:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads

La Nef Atma 2650

07:58:00 00:00:56 Thomas Morley My Lord of Oxenford's Maske

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

08:07:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

08:18:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

08:29:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

08:36:00 00:03:38 Franz Schubert Marche militaire No. 2 in G major

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

08:42:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

08:54:00 00:01:44 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:55:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:09:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:35:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

09:39:00 00:02:31 George Gershwin Rag "Rialto Ripples"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

09:57:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

10:03:00 00:04:42 Isaac Albéniz Suite Española: Cádiz Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

10:10:00 00:07:24 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

10:19:00 00:03:46 Bronislaw Kaper Auntie Mame: Drifting

Richard Glazier, piano Centaur 3347

10:24:00 00:04:55 Padre Antonio Soler Sonata No. 9 in C major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:33:00 00:13:30 Carlos Baguer Symphony No. 16 in G

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

10:46:00 00:03:16 Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana: Intermezzo

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano 5/4 Prods 2010

10:50:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

11:24:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

11:34:00 00:08:42 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 3 in G minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

11:44:00 00:05:17 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

11:51:00 00:06:12 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:19:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:28:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:36:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:49:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:17 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

13:34:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

14:05:00 00:01:50 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship

Richard Glazier, piano Centaur 3347

14:09:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

14:20:00 00:08:35 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

14:30:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

14:45:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major

András Schiff, piano Decca 440307

JUNE CHOICE CDs

15:00:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:10:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

Richard Glazier, piano Centaur 3347

15:22:00 00:09:53 Aaron Copland Two Pieces for String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10801

15:24:00 00:07:23 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

15:31:00 00:07:25 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

15:52:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

15:58:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:05:00 00:04:00 Richard Heuberger Der Opernball: Im chambre séparée

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Piotr Beczala, tenor DeutGram 12217

16:13:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

16:27:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:36:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

16:41:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

16:48:00 00:03:39 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:56:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

17:05:00 00:04:50 John Williams Pops on the March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

17:12:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

17:23:00 00:10:46 Carl Maria von Weber Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

17:40:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

17:46:00 00:02:23 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:52:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade "Estrellita"

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:56:00 00:03:34 George Frideric Handel Allegro from Concerto No. 2 in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:45 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano; Kelley O'Connor, mezzo-soprano; Frank Lopardo, tenor; René Pape, bass; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 9661

18:33:00 00:04:58 Henryk Wieniawski Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

18:41:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

18:48:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

18:55:00 00:03:38 Harold Arlen The Sky's the Limit: One for My Baby

Richard Glazier, piano Centaur 3347

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

19:22:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

19:58:00 00:01:35 Robert Schumann Carnaval: Chopin Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

20:22:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra TCO 1024

21:09:00 00:19:12 Ludwig van Beethoven Great Fugue in B flat major Op 133

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

21:30:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

21:56:00 00:03:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Thomas F. Farrell II, CEO, Dominion on “The US Outlook for Energy Development.”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:08:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

23:14:00 00:04:58 Jack Gallagher Pavane from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

23:21:00 00:05:16 Jack Gallagher Berceuse

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

23:26:00 00:13:39 Franz Schubert Adagio from String Quintet

Tokyo String Quartet David Watkin, cello Harm Mundi 807427

23:42:00 00:06:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

23:48:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:56:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112