Program Guide 06-26-2014

00:02:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

00:41:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

01:01:00 00:34:03 Claude Debussy La Boîte à Joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

01:37:00 01:24:31 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 458902

03:03:00 00:23:55 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62404

03:29:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

04:01:00 00:23:01 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 5 in G major Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

04:26:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

04:53:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

05:22:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A

Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

05:40:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:58:00 00:01:14 Johann David Heinichen Allegro from Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 447644

06:07:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

06:13:00 00:02:09 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

06:15:00 00:08:14 Giuseppe Verdi Andantino from String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10761

06:25:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

06:37:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

06:40:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

06:51:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Allegro from Violin Concerto Op 4

Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Antonio De Secondi, violin Naïve 30301

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

07:10:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

07:20:00 00:02:13 Gregorian Chant O lux beata trinitas

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

07:25:00 00:02:18 Jean Langlais Pasticcio

Marie-Louise Langlais, organ Koch Intl 1529

07:28:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

07:40:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

07:51:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

07:55:00 00:02:42 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone Teldec 46318

08:07:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

08:15:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zurich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

08:25:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

08:30:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

08:40:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

08:49:00 00:03:55 Mick Jagger/Keith Richards Paint It Black / Sympathy for the Devil

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:56:00 00:07:17 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex:

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

09:08:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:30:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

09:38:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Concerto for 3 (or 2)

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

09:49:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:55:00 00:03:36 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Brodsky Quartet Chandos 10801

10:00:00 00:02:13 Franz Schubert Die Forelle

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4770832

10:05:00 00:04:27 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Ernst Senff Choir DeutGram 431655

10:11:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite

Les Délices Délices 2012

10:19:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

10:27:00 00:07:38 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

10:36:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

10:50:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

11:21:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

11:28:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

11:36:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

11:47:00 00:09:09 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

12:10:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:22:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

12:31:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:40:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz "Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:51:00 00:09:00 Radiohead Paranoid Android

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

13:00:00 00:35:35 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

13:35:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

14:06:00 00:01:30 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Toccata

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

14:06:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

14:08:00 00:04:36 Girolamo Frescobaldi Toccata Camerata Salzburg

Jian Wang, cello DeutGram 474236

14:14:00 00:12:42 Robert Schumann Konzertstück in D minor Op 134

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

14:55:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

15:02:00 00:10:18 Robert Schumann First movement from Symphony No. 4 Op 120

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

15:14:00 00:08:40 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

15:26:00 00:10:30 Max Richter Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

15:39:00 00:16:10 David Ludwig Seasons Lost

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

15:58:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

16:06:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

16:12:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

16:29:00 00:04:55 Hans Zimmer Mission Impossible II: Injection

unknown Conductor London Music Works Silva 1398

16:38:00 00:01:21 Diego Ortiz Ricercata segunda

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

16:41:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

16:52:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

16:56:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

17:05:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

17:13:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:22:00 00:13:17 Leopold Kozeluch Wind Symphony in D

Consortium Classicum Orfeo 442981

17:40:00 00:04:33 Georges Bizet Carmen: Seguidilla "Près des remparts de

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Roberto Alagna, tenor DeutGram 14777

17:46:00 00:04:34 Georges Bizet Carmen: Habanera "L'amour est un

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

17:52:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

17:57:00 00:03:04 Ola Gjeilo Ubi caritas

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

18:09:00 00:22:17 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in DClaudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

18:33:00 00:03:30 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4770832

18:39:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

18:45:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

18:57:00 00:00:57 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in C major

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

19:02:00 00:15:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 22 in E flat major

Zubin Mehta Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:19:00 00:34:50 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

20:00 CHAMBER FEST CLEVELAND: live from CIM’s Mixon Hall “Love Triangle”

20:09:00 00:10:00 Clara Schumann: Three Romances (1853)Amy Schwartz Moretti (violin), Roman Rabinovich (piano)

20:24:00 00:13:59 Robert Schumann: Märchenerzählungen Op 132 (1853)

Franklin Cohen (clarinet), Yura Lee (viola), Orion Weiss (piano)

21:06:00 00:42:58 Johannes Brahms: Piano Quintet in f Op 34 (1864)

Noah Bendix-Balgley (1st violin), Diana Cohen (2nd violin), Dimitri Murrath (viola), Robert deMaine (cello), Orion Weiss (piano)

22:04:00 00:25:22 Jennifer Higdon On a Wire

Cincinnati Symphony Orchestra Louis Langree eighth blackbird sextet

22:32:00 00:15:05 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Cincinnati Symphony Orchestra Louis Langree Maya Angelou, narrator

22:48:00 00:36:44 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Cincinnati Symphony Orchestra Louis Langree

23:26:00 00:11:12 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Thomas Schippers Cincinnati Symphony Vox 5141

23:38:00 00:20:00 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587