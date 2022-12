Program Guide 06-23-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:35:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

01:03:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

01:39:00 00:32:47 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Guarneri Quartet Philips 426286

02:13:00 01:10:04 Johannes Brahms A German Requiem Op 45 Boston Symphony Orchestra James Levine Christine Schäfer, soprano; Michael Volle, baritone; Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

03:25:00 00:25:27 Maurice Ravel Piano Trio in A minor Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

03:52:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

04:22:00 00:31:08 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

04:55:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

05:21:00 00:17:19 Manuel Infante Andalusian Dances Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

05:40:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante in E major Op 81 Pacifica Quartet Cedille 82

05:51:00 00:07:10 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Roberto Plano, piano Azica 71222

05:58:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

06:07:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby" John O'Conor, piano Telarc 80391

06:12:00 00:01:50 Leos Janácek Lachian Dances: Celadná Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

06:15:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

06:27:00 00:05:51 Felix Draeseke Scherzo from Symphony No. 1 Op 12 Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

06:33:00 00:04:36 George Butterworth English Idyll No. 2 John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:40:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

06:51:00 00:03:59 Johannes Brahms Capriccio in G minor Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

06:55:00 00:02:12 Henry Fillmore March "Men of Ohio" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

07:10:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

07:21:00 00:01:44 Pieter Hellendaal March Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:27:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:32:00 00:01:44 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Gavotte Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

07:40:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

07:51:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka "Bahn frei" Op 45 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

07:55:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2 Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

07:58:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:07:00 00:05:54 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 2 Op 64 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

08:15:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

08:23:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

08:23:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

08:34:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:39:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

08:45:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35 John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:51:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's "La Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

08:55:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:05:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

09:27:00 00:05:31 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

09:35:00 00:05:36 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

09:55:00 00:02:32 Heitor Villa-Lobos Ciranda No. 1 "Terezinha de Jesús" Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

09:58:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins Les Délices Délices 2013

10:00:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Promenade sur l'eau Op 74 Ronald Smith, piano Arabesque 6523

10:02:00 00:01:44 Jules Massenet Impromptu "Eau courante" Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

10:07:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

10:14:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

10:23:00 00:06:30 Michael Torke Run Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Ecstatic 92203

10:30:00 00:12:23 John Adams The Chairman Dances David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

10:44:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:50:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

11:21:00 00:07:23 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

11:31:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

11:39:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

11:49:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Chandos 8464

12:10:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:15:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag William Appling, piano Albany 1163

12:26:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47 Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:36:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:45:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:57:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Canadian Brass Steinway 30008

13:00:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21 Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

13:35:00 00:20:21 Edward MacDowell Suite No. 1 for Orchestra Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

14:00:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:03:00 00:02:33 Charles L. Johnson Dill Pickles Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

14:10:00 00:09:44 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

14:15:00 00:14:25 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

14:21:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major Keith Jarrett, piano ECM 1530

15:00:00 00:16:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 26 in D minor Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

15:16:00 00:16:56 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 12 in B flat major Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

15:32:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

15:50:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:55:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

15:58:00 00:04:01 Johannes Brahms Intermezzo in E minor Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

16:06:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:12:00 00:11:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41 James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

16:28:00 00:05:03 Alan Silvestri Who Framed Roger Rabbit?: Eddie's Theme Jazz Orchestra Silva 1398

16:35:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

16:41:00 00:08:21 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

16:52:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

17:05:00 00:04:45 Arturo Márquez Conga del Fuego Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

17:22:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

17:33:00 00:01:45 Francisco Tárrega Adelita Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

17:40:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

17:46:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

17:52:00 00:02:32 Charles L. Cooke Blame It on the Blues Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:55:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

18:09:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

18:30:00 00:03:29 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:36:00 00:02:37 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:41:00 00:12:29 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral James Levine Metropolitan Opera Orchestra DeutGram 447764

18:54:00 00:04:39 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

19:02:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's "Manfred" Op 115 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

19:15:00 00:39:18 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

19:57:00 00:02:40 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56 Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

20:00 CHAMBERFEST CLEVELAND: concert recorded Friday, June 20 at Harkness Chapel “Mélange à Trois”

20:05:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G Amy Schwartz Moretti, violin; Gabriel Cabezas, cello; Orion Weiss, piano

20:24:00 00:20:00 Zoltán Kodály Serenade for 2 Violins & Viola Op 12 Diana Cohen, 1st violin; David Bowlin, 2nd violin; Yura Lee, viola

20:48:00 00:16:00 Jan Dismas Zelenka Trio Sonata No. 5 in F major Alex Klein, 1st oboe; Xiomara Mass, 2nd oboe; Fernando Traba, bassoon; Julie Albers, cello; Carolyn Warner, harpsichord

21:08:00 00:18:00 Paul Schoenfield Trio for Clarinet, Violin & Piano Diana Cohen, violin; Franklin Cohen, clarinet; Roman Rabinovich, piano

21:33:00 00:26:20 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 26 in G minor Op 20 Daedalus Quartet Bridge 932620:00

Alan Gilbert, conductor

Emanuel Ax, piano

Liang Wang, oboe

Mark Nuccio, clarinet

Philip Myers, horn

Judith LeLair, bassoon

22:02:00 00:33:12 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

22:35:00 00:26:18 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

23:01:00 00:29:26 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

23:30:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

23:54:00 00:06:47 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture