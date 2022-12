Program Guide 06-18-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Orchestra Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

00:43:00 00:19:07 George Gershwin Gershwin Song-book

Peter Donohoe, piano EMI 54280

01:03:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment

City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

01:44:00 00:38:38 Moritz Moszkowski Piano Concerto in E major Op 59

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Markus Pawlik, piano Naxos 553989

02:25:00 00:24:16 Ignaz Pleyel Symphony in G Op 68

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

02:51:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor;

Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

03:33:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne

Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

04:16:00 00:28:37 Eduard Tubin Symphony No. 5 in B minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80585

04:47:00 00:31:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

05:20:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

05:42:00 00:04:37 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

06:15:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

06:25:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

06:33:00 00:05:13 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade

Paul Crossley, piano Sony 53111

06:40:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for

Robert Spano Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 8

06:48:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

06:51:00 00:03:39 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love

Richard Glazier, piano Centaur 3347

06:58:00 00:02:20 John Philip Sousa March "Jack Tar"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:43 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

07:10:00 00:09:29 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

07:24:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine

Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:25:00 00:02:09 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

07:28:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

07:40:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's "Eugene

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

07:45:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

07:51:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:55:00 00:01:47 Burton Lane Royal Wedding: Too Late Now

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:58:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:07:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

08:15:00 00:08:00 John Rutter First movement from "Beatles" Concerto

Royal Philharmonic Orchestra John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

08:25:00 00:03:50 Andrés Segovia Estudio sin luz

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:30:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:40:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

08:51:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

08:55:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:16:25 Ignaz Pleyel Symphony in D major Op 3

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999759

09:31:00 00:07:51 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

09:35:00 00:05:17 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

09:54:00 00:04:15 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano:

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

09:55:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:23 Ned Rorem The Lordly Hudson

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:05:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:11:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

10:19:00 00:06:25 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

10:28:00 00:05:04 Giuseppe Verdi I Lombardi: Gerusalem!

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

10:34:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

10:48:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

10:50:00 00:27:14 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major

Sigiswald Kuijken La Petite Bande DHM 77294

11:20:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

Richard Glazier, piano Centaur 3347

11:30:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture

Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

11:37:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:02:23 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Richard Glazier, piano Centaur 3347

12:16:00 00:10:36 George Gershwin Cuban Overture

Jeff Tyzik Rochester Philharmonic Harm Mundi 807441

12:28:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:40:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:51:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

13:37:00 00:21:57 Ignaz Pleyel Cello Concerto in C major

Academy Ancient Music Berlin Ivan Monighetti, cello Harm Mundi 901599

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:52 William Grant Still Swanee River

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

14:01:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

14:07:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

14:18:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

14:31:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

14:46:00 00:12:23 Richard Wagner Rienzi: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:03:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

15:17:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

15:51:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:48 Pete Anthony The Launch (Conduktor's Theme)

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

16:07:00 00:01:44 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:12:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

16:27:00 00:02:33 Harry Warren An Affair to Remember: Our Love Affair

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:33:00 00:06:43 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 1 Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

16:41:00 00:07:43 Eduard Tubin Festive Prelude

Neeme Järvi Gothenburg Symphony Bis 286

16:52:00 00:03:34 John Lennon/Paul McCartney Penny Lane

Canadian Brass Ensemble Robert Moody Ryan Anthony, piccolo trumpet OpeningDay 7347

16:57:00 00:02:13 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

17:05:00 00:04:37 Georges Bizet Carmen: Gypsy Dance "Les tringles des

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

17:12:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:23:00 00:10:50 William Boyce Symphony No. 8 in D minor Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

17:40:00 00:02:06 Hugh Martin Meet Me in St.Louis: The Boy Next Door

Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:42:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When

Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:46:00 00:03:38 Harold Arlen The Sky's the Limit: One for My Baby

Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:49:00 00:02:41 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus "Was

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Leipzig Radio Chorus Philips 422410

17:56:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:11 Manuel Rosenthal Gaîté parisienne: Suite

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

18:31:00 00:02:38 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Richard Glazier, piano Centaur 3347

18:36:00 00:01:50 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship

Richard Glazier, piano Centaur 3347

18:40:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to "Cyrano de Bergerac" Op 23

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

18:54:00 00:03:46 Bronislaw Kaper Auntie Mame: Drifting

Richard Glazier, piano Centaur 3347

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:32 Ignaz Pleyel Sinfonia Concertante No. 2 in F major

Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths Jakub Dzialak, violin; Riccardo Bovino, piano CPO 999759

19:25:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

19:57:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

20:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: conductor VALERY GERGIEV on facing competition from the past –

“Believe me, many performers, many artists, if they will be honest enough, they will say that only a portion of what we do is really important,

and maybe really successful or really good. I agree that good conductors are critics of themselves. Conductors normally are very egocentric,

so they think of themselves of course, very highly, but at the same time, subconscious always tell them, well, there were big people in the past, and they were so big, can we compete? So at least I always feel that we have shortcomings rather than advantages.”

Tchaikovsky: 3rd mvt from Symphony No. 5 in E Minor, Op. 64 (Vienna Philharmonic, Valery Gergiev, conductor) Philips 28946 29052

Schubert: 3rd mvt from Symphony No. 9 in C, D 944, Great (Berlin Philharmonic Orchestra, Wilhelm Furtwangler, conductor) (September 15, 1953 Live Performance) Music & Arts CD 795

Shostakovich: Excerpt from 4th mvt of Symphony No. 7 in C Major, Op. 60, Leningrad (Kirov Orchestra and Rotterdam Philharmonic, Valery Gergiev, conductor) Philips Classics 289 4780 8452

Rimsky-Korsakov: Excerpt from the Finale of Scheherazade, Op. 35 (Kirov Orchestra, Valery Gergiev, conductor) Philips 289 470 840-2

Tchaikovsky: Trepak from The Nutcracker, Op. 71 (Kirov Orchestra, Valery Gergiev, conductor) Philips 289 462 114-2

Solovyev-Sedoy: Moscow Nights

21:00 MUSIC VALERY GERGIEV’S MAD ABOUT

21:02:00 00:45:54 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Sergei Levitin, violin Philips 470840

21:49:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

21:57:00 00:02:15 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Contrapunctus 9

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by pianist André Watts

22:56:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:58 Joaquín Rodrigo Distant Sarabande

Manuel Barrueco, guitar EMI 56175

23:06:00 00:04:33 Pablo Casals Song of the Birds

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:11:00 00:06:58 Isaac Albéniz Córdoba from "Cantos de España" Op 232

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

23:20:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:26:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:40:00 00:09:29 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

23:49:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:55:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139