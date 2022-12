Program Guide 06-17-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:20:28 Igor Stravinsky The Song of the Nightingale

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

00:24:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

00:53:00 00:48:03 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano Sony 53262

01:43:00 00:38:51 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after Pergolesi

Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Roxana Constantinescu, mezzo; Nicholas Phan, tenor; Kyle Ketelsen, bass CSO Res 901918

02:24:00 00:42:28 Aaron Copland Symphony No. 3

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

03:08:00 00:30:50 Charles Gounod Symphony No. 2 in E flat major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

03:41:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

04:32:00 00:14:04 Don Gillis Symphony No. 5 1/2 "A Symphony for Fun"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

04:48:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

05:22:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

05:39:00 00:06:09 Domenico Scarlatti Sonata in D major

Duo Amaral DuoAmaral 501592

05:51:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

05:57:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12

Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

9:25

06:07:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:15:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

06:30:00 00:08:26 Charles Gounod Finale from Symphony No. 2

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

06:35:00 00:03:29 Sergei Liapunov Etude No. 1 in F sharp major Op 11

Stephen Hough, piano MusicMast 60108

06:40:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:51:00 00:03:36 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Brodsky Quartet Chandos 10801

06:55:00 00:02:25 John Philip Sousa March "U.S. Field Artillery"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 6

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

07:10:00 00:01:29 Igor Stravinsky Pater Noster

King's Singers Naxos 572987

07:13:00 00:06:00 Don Gillis Fourth of July from Star-Spangled Symphony

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 618

07:20:00 00:02:06 Marc-André Hamelin Little Nocturne

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

07:25:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

07:29:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

07:40:00 00:07:25 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107

Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

07:51:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

07:55:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

07:57:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

08:07:00 00:06:23 Felix Mendelssohn St. Paul: Overture Op 36

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 2908304

08:15:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:20:00 00:06:03 Dave Brubeck Regret

Brodsky Quartet Chandos 10801

08:31:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 "Chamber Fantasy after 'Carmen' "

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

08:41:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:51:00 00:04:01 Charles Gounod Meditation after Bach "Ave Maria"

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

08:55:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:14:56 Igor Stravinsky Three Movements from "Pétrouchka"

Alpin Hong, piano MSR 1107

09:23:00 00:01:25 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

09:28:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:35:00 00:07:56 Ludwig van Beethoven Fidelio: Prisoners' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:45:00 00:06:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

09:55:00 00:02:20 Ned Rorem Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

09:55:00 00:04:07 Philippe Gaubert Tarantelle

Fenwick Smith, flute; John Ferrillo, oboe; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

10:02:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Children

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

10:06:00 00:07:19 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

10:13:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

10:18:00 00:19:34 Samuel Barber String Quartet Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

10:48:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

10:50:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

11:17:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

I Musici Philips 438876

11:23:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

11:30:00 00:08:32 Anton Arensky Fantasia on Russian Folksongs Op 48

Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

11:48:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

11:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

12:15:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:21:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz "Evening Stars" Op 180

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:29:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

12:46:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:54:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

13:35:00 00:20:16 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:42 George Frideric Handel Siciliana from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

14:03:00 00:03:45 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

14:10:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

14:21:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo "in modo classico" in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

14:42:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:01:00 00:03:45 Traditional Wayfaring Stranger

Apollo'sFireCountrysidePlayers Jeannette Sorrell Abigail Lennox, soprano Avie 2205

15:05:00 00:03:17 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

15:12:00 00:03:17 Gabriel Faure mvt 1 Piano Quartet #1 in c Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

15:24:00 00:12:23 Ludwig van Beethoven Variations on "See, the conqu'ring hero comes"

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

15:39:00 00:12:54 J. Strauss Jr., et al, arr. Douglas Gamley Bal de Vienne Ballet Suite

Richard Bonynge National Philharmonic London 433 864

15:54:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

16:06:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor

Jenny Lin, piano Steinway 30028

16:13:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

16:29:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

16:34:00 00:04:45 Wilhelm Stenhammar Scherzo from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

16:42:00 00:07:28 Victor Herbert Babes in Toyland: Suite

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559025

16:52:00 00:03:26 Charles Gounod Roméo et Juliette: Waltz Song "Je te veux"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

16:57:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:05:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Princesses

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

17:25:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

17:28:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

17:40:00 00:04:45 Isaac Albéniz Iberia: Eritaña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

17:46:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

17:52:00 00:02:57 Gabriel Fauré Barcarolle No. 12 in E flat Op 106

Charles Owen, piano Avie 2240

17:56:00 00:02:54 John Williams Fanfare for a Special Occasion

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:00 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

18:33:00 00:04:45 Padre Antonio Soler Sonata No. 7 in C major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

18:40:00 00:03:59 Padre Antonio Soler Sonata No. 4 in G major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

18:46:00 00:08:40 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

18:55:00 00:03:17 Padre Antonio Soler Sonata No. 2 in E flat major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

19:30:00 00:26:57 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:46 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

20:27:00 00:29:40 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1945)

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Edo de Waart, conductor

21:04:00 00:13:43 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

21:20:00 00:49:46 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

22:14:00 00:41:57 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Bernard Haitink, cond.

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:11:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings

Guildhall Strings RCA 7846

23:22:00 00:10:49 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Trio No. 2 in G major Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:34:00 00:08:40 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:42:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:54:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277