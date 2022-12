Program Guide 06-06-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:34 Samuel Barber String Quartet Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

00:24:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

01:15:00 00:38:05 Sergei Taneyev Piano Trio in D major Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

01:55:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

02:59:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

03:29:00 00:27:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

03:58:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

04:24:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D majo

r Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

04:48:00 00:17:53 Johann Sebastian Bach Toccata, Adagio & Fugue in C major

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

05:08:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

05:43:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

05:54:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:07:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro &

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:18:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

06:29:00 00:11:16 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Jupiter String Quartet Yolanda Kondonassis, harp; Alexa Still, flute; Richard Hawkins, clarinet OberlinMus 1304

06:40:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

06:51:00 00:02:38 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Philippe Entremont, piano Sony 48260

06:58:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:05:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

07:19:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

07:19:00 00:07:12 Johann Sebastian Bach Motet "Der Geist hilft"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

07:28:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: Somebody Loves Me

Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:29:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:40:00 00:05:32 Franz Liszt Three Concert Etudes: Un sospiro

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:49:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

07:51:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

07:55:00 00:02:14 Traditional El Paño moruno

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:07:00 00:05:06 Richard Rodgers Victory at Sea: The Song of the High

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

08:15:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:30:00 00:06:12 Paul Schoenfield Café Music: Allegro

Almeda Trio Albany 1386

08:37:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the

Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic Orchestra EMI 63412

08:41:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 12

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

08:49:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:55:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:05:00 00:17:40 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 2 in A Op 12

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

09:27:00 00:05:51 David Raksin Laura: Theme

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:39:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

09:51:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

09:55:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

10:00:00 00:03:36 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Brodsky Quartet Chandos 10801

10:06:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

10:12:00 00:07:18 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

10:20:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:26:00 00:05:43 Franz Liszt Ballade from "The Flying Dutchman"

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

10:32:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

10:50:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

11:23:00 00:04:41 Tomaso Albinoni Sonata di Concerto à 7 in D major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green John Wallace, trumpet Nimbus 5017

11:32:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

11:43:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

11:51:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers

Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

12:10:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:18:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:25:00 00:05:03 Miklós Rózsa All the Brothers Were Valiant: Suite

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

12:32:00 00:16:16 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

12:50:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

13:00:00 00:38:44 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

13:42:00 00:17:24 Franz Schubert Fantasy in F minor

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

14:00:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

14:05:00 00:03:00 Rebecca Clarke Lullaby

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

14:11:00 00:09:43 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins & 2 Cellos in D major

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin; Stephen Marvin, violin; Anner Bylsma, cello; Christina Mahler, cello Sony 62719

14:23:00 00:19:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80551

14:45:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

15:00:00 00:06:41 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

15:10:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

15:19:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

15:31:00 00:16:10 David Ludwig Seasons Lost

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

15:49:00 00:06:27 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

15:58:00 00:03:54 Traditional La Virgen de la Macarena

Canadian Brass Ensemble Robert Moody Joe Burgstaller, trumpet OpeningDay 7347

16:06:00 00:03:23 George Frideric Handel Semele: Endless pleasure, endless love

Les Arts Florissants William Christie Danielle de Niese, soprano Decca 10035

16:13:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

16:27:00 00:03:02 Paul Anka The Longest Day: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:32:00 00:07:55 Richard Rodgers Victory at Sea: D-Day

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

16:41:00 00:07:39 John Rutter Finale from "Beatles" Concerto

Royal Philharmonic Orchestra John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

16:52:00 00:03:05 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Yo-Yo Ma, cello; Gaby Casadesus, piano; Philippe Entremont, piano Sony 752307

16:57:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: There is beauty in the

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Felicity Palmer, mezzo-soprano; Richard Suart, baritone Telarc 80284

17:05:00 00:05:16 Herivelto Martins Ave Maria no Morro

Massimo La Rosa, trombone; Teddy Abrams, piano 5/4 Prods 2010

17:24:00 00:10:08 Siegfried Wagner Scherzo

Werner Andreas Albert Hamburg Philharmonic CPO 999366

17:40:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

17:46:00 00:03:36 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Brodsky Quartet Chandos 10801

17:52:00 00:02:33 Leroy Anderson The Penny Whistle Song

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

17:56:00 00:02:51 Francisco Asenjo Barbieri El barberillo de Lavapiés: La Paloma

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

18:09:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

18:27:00 00:02:43 George Gershwin Shall We Dance: They All Laughed

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

18:33:00 00:05:48 Vincent Persichetti Pastoral for Winds Op 21

Philadelphia Woodwind Quintet Boston Rec 1063

18:41:00 00:13:13 Vincent Persichetti A Lincoln Address Op 124

Nashville Symphony Leonard Slatkin Barry Scott, narrator Naxos 559373

18:54:00 00:03:49 George Gershwin The Man I Love

Alan Feinberg, piano Argo 436121

19:02:00 00:16:47 Johann Stamitz Symphony in E flat Op 11

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

19:21:00 00:34:21 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

19:57:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

SPRING FOR MUSIC 2014: Cincinnati Symphony Orchestra/James Conlon; Latonia Moore, soprano; Ronnita Nicole Miller, mezzo-soprano; Rodrick Dixon, tenor; Donnie Ray Albert, baritone;

Cincinnati May Festival Chorus

John Adams: Harmonium

(1981)

R. Nathaniel Dett: The Ordering of Moses (1937)

May Festival Chorus WCLV 1



22:24:00 00:23:55 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

22:45:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

23:57:00 00:02:09 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Heinrich Schiff, cello; Samuel Sanders, piano Decca 2334