Program Guide 05-22-2014

00:02:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

00:36:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

01:13:00 01:24:21 Giuseppe Verdi Requiem Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Susan Dunn, soprano; Diane Curry, mezzo-soprano; Jerry Hadley, tenor; Paul Plishka, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

02:39:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

03:03:00 00:30:34 Joaquín Rodrigo Concierto heroico

Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz Jorge Federico Osorio, piano EMI 67435

03:36:00 00:25:14 Karol Szymanowski Symphony No. 4 Op 60

BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

04:03:00 00:29:20 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

04:34:00 00:22:03 Leo Brouwer Guitar Concerto No. 3 "Elegiaco"

RCA Victor Chamber Orchestra Leo Brouwer Julian Bream, guitar RCA 7718

04:58:00 00:25:16 Felix Mendelssohn String Quartet in E flat major

Pacifica Quartet Cedille 82

05:25:00 00:12:05 Nicolò Paganini Le streghe Op 8

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

05:39:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Les Délices Délices 2013

05:55:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

05:57:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285



06:07:00 00:06:08 Richard Wagner Die Meistersinger: Dance of the

Marek Janowski Orchestre National de France VirginClas 59689

06:15:00 00:07:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 94

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:25:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

06:40:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:44:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

06:51:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March "Nobles of the Mystic Shrine"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

07:10:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

07:20:00 00:03:22 Maurice Ravel Mother Goose: Conversations Between

Corona Guitar Quartet Albany 1084

07:25:00 00:01:23 Leo Arnaud Olympiad

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:30:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

07:40:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea

Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

07:45:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

07:50:00 00:01:23 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Can-Can

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:53:00 00:04:52 Johann Christian Bach Finale from Sinfonia Concertante in C major

Academy of Ancient Music Simon Standage Rachel Brown, flute; Frank de Bruine, oboe; Simon Standage, violin; David Watkin, cello Chandos 540

07:59:00 00:00:35 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands

Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

08:15:00 00:09:48 Robert Schumann Vienna Carnival: Allegro Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

08:25:00 00:05:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 39

Alan Gilbert CIM Orchestra CIM 2003

08:35:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:38:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:40:00 00:06:48 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole"

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

08:51:00 00:02:29 Stephen Sondheim Company: Side by Side by Side

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

08:55:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:05:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

09:27:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:35:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

09:55:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 2: Brouillards

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181



10:00:00 00:01:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

10:03:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

10:06:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus "Treulich

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:12:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

10:21:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

10:29:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:36:00 00:15:16 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

10:55:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

11:26:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

11:35:00 00:05:09 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

11:42:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

11:51:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:11:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: OvertureMichael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

12:17:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:23:00 00:08:53 Johann Strauss Jr Waltz "Danube Maidens" Op 427

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:35:00 00:09:50 Franz Waxman Prince Valiant: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

13:02:00 00:34:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

13:37:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

14:00:00 00:02:35 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

14:05:00 00:02:54 Gabriel Fauré Requiem: Sanctus Op 48

Joe Miller Westminster Choir; Lisa Cowan, violin; Anna Reinersman, harp; Ken Cowan, organ WCC 1009

14:10:00 00:08:52 Domenico Cimarosa Artemisia: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

14:20:00 00:17:21 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

14:41:00 00:07:04 Mark O'Connor Americana Symphony: Splendid Horizons

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

14:50:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

15:03:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

15:16:00 00:08:19 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:26:00 00:09:01 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

15:37:00 00:08:06 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Seattle Symphony Ludovic Morlot Joseph Adam, organ SeattleSM 1002

15:47:00 00:09:08 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

15:58:00 00:04:42 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

16:07:00 00:02:31 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus St Cecilia Academy Orchestra

Antonio Pappano St Cecilia Academy Chorus EMI 98936

16:12:00 00:12:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

16:29:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

16:35:00 00:04:31 Robert Schumann Vienna Carnival: Finale Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

16:41:00 00:06:48 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole"

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

16:52:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major

David Greilsammer, piano Sony 792969

16:55:00 00:03:45 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

17:05:00 00:04:44 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Atlanta Symphony Orchestra Donald Runnicles Christine Brewer, soprano Teldec 80661

17:23:00 00:11:57 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14

HJ Lim, piano EMI 64952

17:40:00 00:03:32 Giuseppe Verdi Requiem: Ingemisco Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti Mario Zeffiri, tenor CSO Res 9011006

17:44:00 00:06:19 Giuseppe Verdi Requiem: Lacrimosa Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti Barbara Frittoli, soprano; Olga Borodina, mezzo-soprano; Mario Zeffiri, tenor; Ildar Abdrazakov, bass; Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

17:52:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

17:56:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:09:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

18:38:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:43:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

18:48:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

18:54:00 00:04:09 Isaac Albéniz Rumores de la Caleta Op 71

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

19:02:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

19:12:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

19:56:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

20:02:00 00:20:22 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

20:24:00 00:32:01 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony

65949

20:57:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 8 in B flat minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

21:04:00 00:40:59 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Ivan Fischer Royal Concertgebouw

21:48:00 00:38:40 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Ivan Fischer Royal Concertgebouw

22:30:00 00:06:12 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Bernard Haitink Royal Concertgebouw

22:39:00 00:14:20 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Bernard Haitink Royal Concertgebouw

23:02:00 00:08:42 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8

Beaux Arts Trio Philips 3140

23:10:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:22:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

23:28:00 00:08:41 Leopold Stokowski Es ist vollbracht! from Bach's "St. John

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:39:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:47:00 00:06:53 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

23:55:00 00:02:35 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564