Program Guide 05-15-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen"

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

00:35:00 00:16:44 Aaron Copland Concerto for Clarinet & Strings

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

00:57:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major

Takács Quartet Decca 452854

01:47:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

02:22:00 00:38:51 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after

Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Roxana Constantinescu, mezzo; Nicholas Phan, tenor; Kyle Ketelsen, bass CSO Res 901918

03:03:00 00:21:06 Luigi Boccherini Cello Concerto in B flat major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

03:26:00 00:51:41 Franz Liszt Years of Pilgrimage "Italy"

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

04:20:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

04:52:00 00:29:02 Maurice Ravel String Quartet in F

Daedalus Quartet Bridge 9202

05:23:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

05:43:00 00:05:30 Sergei Rachmaninoff Barcarolle Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

05:50:00 00:05:03 Michio Miyagi Haru no Umi

Anne Akiko Meyers, violin; Akira Eguchi, piano Koch Intl 7762

05:57:37 00:02:29 Aram Khachaturian Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Telarc 80625

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

06:15:00 00:08:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

06:25:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

06:30:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

06:40:00 00:06:23 Robert Ramsey How Are the Mighty Fallen

Stile Antico Harm Mundi 807544

06:51:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "Hands Across the Sea"

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:04:28 Dave Brubeck Fujiyama

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

07:10:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

07:17:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 6: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:24:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

07:30:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

07:40:00 00:08:23 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

07:51:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

07:55:00 00:01:33 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:57:00 00:01:33 Jule Styne Let it Snow

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

08:07:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

08:15:00 00:06:10 Carl Maria von Weber Rondo from Clarinet Concerto No. 1 Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

08:20:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

08:30:00 00:03:31 Adrian Munsey The Distance Between

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

08:35:00 00:03:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

08:40:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

08:47:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

08:51:00 00:01:31 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

08:55:00 00:05:46 Hubert Bath Love Story: Cornish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

09:05:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:27:00 00:09:30 Erich Wolfgang Korngold King's Row: Suite

Lionel Newman Symphony Orchestra DCC 1094

09:39:00 00:04:46 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

09:45:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer

Almeda Trio Albany 1386

09:55:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

10:05:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:11:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

10:19:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:26:00 00:03:03 William Grant Still Blues from "Lenox Avenue"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

10:30:00 00:14:22 Duke Ellington Harlem

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

10:46:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:50:00 00:29:39 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:19:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

11:32:00 00:04:29 Ryuichi Sakamoto Tony Takitani: Solitude La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

11:38:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

11:47:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261



BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:10:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

12:21:00 00:06:36 Richard Rodgers The Sound of Music: Entr'acte

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:30:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:40:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

12:51:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:03:00 01:11:28 Reinhold Glière Symphony No. 3 in B minor Op 42

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 573161

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:16:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

14:19:00 00:03:23 Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

14:25:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

14:35:00 00:22:35 Igor Stravinsky Pulcinella Suite

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

15:00:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Teodor Currentzis Musica Aeterna Sony 370926

15:09:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

15:09:00 00:33:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

15:54:00 00:02:15 Claude Debussy Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick,

Paul Crossley, piano Sony 53111

15:58:00 00:04:28 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Nisi

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:01:58 Igor Stravinsky Valse

Jenny Lin, piano Steinway 30028

16:12:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

16:30:00 00:04:01 Osvaldo Golijov The Man Who Cried: Close Your Eyes

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

16:35:00 00:04:41 Ryuichi Sakamoto Bibo No Aozora La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

16:41:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction &

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:52:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

16:57:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

17:05:00 00:04:57 Claudio Monteverdi Madrigals, Book 5: Stabat Virgo Maria

Joseph Jennings Chanticleer Teldec 81829

17:24:00 00:10:41 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:40:00 00:04:27 Garry Schyman BioShock: The Ocean on his Shoulders

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

17:46:00 00:03:26 Eleanor Farjeon Morning Has Broken

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

17:52:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

17:57:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207



BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

18:28:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G majo

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

18:35:00 00:02:46 Antonio Vivaldi Giustino: La gloria del mio sangue

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

18:40:00 00:14:44 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

18:53:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:19:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:23:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224



ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

20:15:00 00:39:08 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

20:54:00 00:04:51 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

SYMPHONYCAST

21:04:00 00:10:00 Steven Stucky Purcell's "Music for the Funeral of Queen Mary

Bernard Haitink Boston Symphony Orchestra

21:17:00 00:30:37 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Bernard Haitink Boston Symphony Orchestra Murray Perahia, piano

21:49:00 00:40:57 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Bernard Haitink Boston Symphony Orchestra

22:32:00 00:05:02 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Maria João Pires, piano Erato 88067

22:40:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:03 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Romance Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

23:06:00 00:05:45 Wilhelm Stenhammar Interlude from "The Song" Op 44

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

23:11:00 00:04:56 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

23:19:00 00:05:45 Mark O'Connor Appalachia Waltz

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

23:24:00 00:05:01 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

23:29:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:36:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

23:41:00 00:12:52 Ernest Bloch Suite Modale New Zealand Chamber Orch

Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:54:00 00:03:34 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

23:56:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155