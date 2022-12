Program Guide 04-28-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:31 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

00:41:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

01:32:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

02:08:00 00:44:25 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

02:54:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F major

Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

03:16:00 00:31:48 Jennifer Higdon Violin Concerto Royal Liverpool Philharmonic

Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

03:50:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

04:22:00 00:31:39 Michael Daugherty Mount Rushmore Pacific Symphony

Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

04:56:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

05:22:00 00:17:12 Carl Philipp Emanuel Bach Concerto for Harpsichord & Fortepiano in E flat

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Léon Berben, harpsichord; Robert Hill, fortepiano Archiv 471579

05:41:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:51:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:15:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse Eiji Oue

Minnesota Orchestra Reference 79

06:25:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

06:37:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from "Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

06:43:00 00:07:20 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

06:51:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

06:59:00 00:01:56 Henry Fillmore March "Rolling Thunder"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:05:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

07:10:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

07:20:00 00:04:12 Charles-Marie Widor Romance from Suite for Flute & Piano Op 34

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

07:26:00 00:01:25 Thomas Morley My bonny lass she smileth

Canadian Brass CBS 45792

07:30:00 00:05:12 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

07:40:00 00:07:26 Guillaume Dufay Sanctus from Mass for St. Anthony of Padua

Alexander Blachly Pomerium Archiv 453477

07:51:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

07:55:00 00:03:27 John Lennon/Paul McCartney She's Leaving Home

Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:58:00 00:00:37 George Gershwin Gershwin Song-book: I'll build a stairway to paradise

Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:05:48 Manuel Ponce Finale from Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

08:15:00 00:07:27 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

08:23:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano

Richard Dowling, piano Klavier 77035

08:26:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

08:36:00 00:06:25 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

08:43:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:51:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky Romance Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

08:55:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:05:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

09:22:00 00:03:49 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

09:25:00 00:07:10 Elmer Bernstein My Left Foot: Suite

Royal Philharmonic Pops Orch Elmer Bernstein Cynthia Millar, ondes martenot Denon 75288

09:38:00 00:09:32 Franz Schubert Finale from String Quintet

Tokyo String Quartet David Watkin, cello Harm Mundi 807427

09:49:00 00:10:03 Benjamin Carr Federal Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:01:30 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Toccata

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:04:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo "in modo classico" in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

10:05:00 00:02:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

10:18:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

10:26:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

10:30:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

10:44:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

10:50:00 00:31:16 Robert Schumann Carnaval Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

11:21:00 00:07:39 Michael Daugherty Mount Rushmore: Theodore Roosevelt

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

11:34:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:43:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's "Rigoletto"

Yundi, piano DeutGram 851

11:51:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:19:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz "Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:30:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag

William Appling, piano Albany 1163

12:38:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:44:00 00:04:05 Jacob Gade Tango "Jealousy"

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Stig Nilsson, violin EMI 56576

12:49:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:28:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

13:31:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

14:05:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

14:11:00 00:10:00 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Yundi, piano DeutGram 3887

14:37:00 00:11:25 Francis Poulenc Flute Sonata The Hague Philharmonic Neeme Järvi

Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:50:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:10:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in C major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80273

15:13:00 00:13:17 Leopold Kozeluch Wind Symphony in D

Consortium Classicum Orfeo 442981

15:23:00 00:14:18 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on a Theme by Gluck

András Schiff, piano Decca 421369

15:46:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

16:06:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5 Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

16:12:00 00:12:37 Jean Sibelius Kullervo: Introduction Op 7

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

16:28:00 00:04:45 David Arnold Stargate: Giza 1928 / Going Home

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:36:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:41:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

16:52:00 00:02:48 David Lang light moving

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:56:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

17:05:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Hot Club of San Francisco Azica 72241

17:25:00 00:06:17 Wolfgang Amadeus Mozart Kyrie in D minor

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 2908304

17:31:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Motet "Ave verum corpus"

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

17:40:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

17:44:00 00:05:15 Duke Ellington Solitude

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

17:52:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:55:00 00:03:45 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:51 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 2

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:30:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's "Eugene Onegin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

18:38:00 00:04:19 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

18:45:00 00:09:34 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to Battle

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

18:55:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's "Widmung"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 11 in F major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Mitsuko Uchida, piano Philips 422458

19:28:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

19:57:00 00:01:53 Frédéric Chopin Mazurka No. 41 in C sharp minor Op 63

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:20:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Manfred Honeck, conductor

Claude Vivier: Orion (1979)

Anton Bruckner: Symphony No. 9 in d (1894)

Bonus: Johann Sebastian Bach: Magnificat in D BWV 243 (1723)--Masaaki Suzuki, conductor; Sherezade Panthaki, soprano; Joelle Harvey, soprano; Iestyn Davies,

countertenor; Nicholas Phan, tenor; Tyler Duncan, baritone; Bach Collegium Japan; Yale Schola Cantorum

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:34 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 English Chamber Orchestra

Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

23:07:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra EMI 56564

23:20:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky Romance Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

23:23:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:36:00 00:07:24 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74

Endellion String Quartet VirginClas 61436

23:43:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:56:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:56:00 00:02:48 Matteo Carcassi Etude mélodique in A major Op 60

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002