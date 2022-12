Program Guide 04-23-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:09 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

00:25:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

01:09:00 00:29:42 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 2 Op 64

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

01:41:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 4 in G minor

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

02:19:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

02:59:00 00:40:15 Sergei Prokofiev

Alexander Nevsky Op 78 Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Irina Arkhipova, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 410164

03:31:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

04:21:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

04:48:00 00:32:26 William Schuman Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic DeutGram 419780

05:22:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor

Petite Suite de Concert Op 77 Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

05:40:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully

Psyché: Suite Les Délices Délices 2013

05:55:00 00:01:15 Sir William Walton

Façade: Polka Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

05:57:00 00:01:33 Erik Satie

Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:15:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

06:28:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

06:35:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:40:00 00:02:42 Sergei Rachmaninoff Lilacs Op 21

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

06:45:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

06:58:00 00:01:54 John Philip Sousa March "Transit of Venus"

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

07:05:00 00:04:18 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101

Igor Levit, piano Sony 370387

07:10:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

07:20:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

07:25:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

07:27:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

07:40:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

07:48:00 00:03:34 Ruggiero Leoncavallo Pagliacci: Vesti la giubba

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

07:55:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

08:07:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:15:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

08:20:00 00:04:52 Sergei Prokofiev Pastoral Sonatina in C major Op 59

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:30:00 00:02:07 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Mercutio

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

08:32:00 00:05:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

08:37:00 00:02:11 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance with Mandolins

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

08:40:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

08:51:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

09:03:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:19:24 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 31 in A flat major Op 110 Igor Levit, piano Sony 370387

09:33:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:39:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:02:31 John Philip Sousa March "Homeward Bound"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:07:00 00:02:53 Earl McCoy March "Lights Out"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

10:12:00 00:07:19 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

10:22:00 00:04:57 Charles Gounod Concertino for Flute & Small Orchestra T

apiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

10:30:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

10:35:00 00:13:47 Johann Christian Bach Symphony in E Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

10:50:00 00:26:33 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

11:20:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

11:29:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

11:40:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

11:49:00 00:07:07 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 666

MERIDIAN

12:10:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

12:18:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

12:27:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:33:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:44:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

12:58:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:46:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra DeutGram 469172

13:48:00 00:11:33 Dmitri Kabalevsky Rhapsody on "School Years" Op 75

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

WCLV MIDDAY

14:02:00 00:03:26 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Corona Guitar Quartet Albany 1084

14:06:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

14:12:00 00:08:35 Robert Schumann Overture to Schiller's "The Bride of

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

14:25:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

14:35:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

14:50:00 00:04:22 Enrique Granados Spanish Dance No. 6 in D Op 5

Sir Angel Romero, guitar; Celedonio Romero, guitar Telarc 80216

14:56:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major

Paul Crossley, piano CBS 44921

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: This week at Severance Hall, The Cleveland Orchestra; Jane Glover, conductor; Imogen Cooper, piano

15:05:00 15:21:00

Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C, Op. 15 - First movement

Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 191 805

15:24:00 15:32:00 Jan Baptist Vanhal: Sinfonia in G minor - Third and Fourth Movements

Munich Philharmonic Chamber Orchestra Michael Helmrath Orfeo 320 941

15:34:00 15:53: Franz Josef Haydn: Symphony No. 103 in Bb “Drum Roll” First and Second movements

Chamber Orchestrra of Europe Claudio Abbado

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:03:47 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Gavotte

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

16:06:00 00:03:27 Ruggiero Leoncavallo Pagliacci: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:12:00 00:10:13 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

16:27:00 00:04:29 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

16:33:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

16:41:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

16:52:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

16:56:00 00:01:52 Sergei Prokofiev Prelude in C Op 12

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

17:04:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

17:25:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz "On the Beautiful Blue Danube" Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:40:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude

Barry Douglas, piano RCA 68127

17:46:00 00:03:05 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

17:52:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

17:56:00 00:02:59 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Ayako Uehara, piano EMI 17852

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:25 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

18:30:00 00:04:18 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

18:37:00 00:02:17 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Wohin?

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

18:42:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

18:55:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

19:14:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

20:00 CLEVELAND CHAMBER MUSIC SOCIETY: Berlin Philharmonic Wind Quintet -

recorded 4/30/13 in Plymouth Church, Shaker Heights

Wolfgang Amadeus Mozart (arr Hasel): Adagio and Allegro ("Fantasia") in f K 594 (1790)

Wolfgang Amadeus Mozart (arr Hasel): Andante for Mechanical Organ in F K 616 (1791)

Jean Françaix: Wind Quintet No. 1 (1948)

Pavel Haas: Wind Quintet Op 10 (1929)

Josef Bohuslav Foerster: Wind Quintet in D Op 95 (1909)

21:20:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by the Tuskegee University Golden Voices Concert Choir

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

23:07:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

23:21:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

23:40:00 00:05:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:45:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Andante for Strings Op 50

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

23:55:00 00:03:20 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano:

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

23:57:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148