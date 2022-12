Program Guide 04-15-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:12 Peter Boyer Three Olympians

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

00:16:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

01:01:00 00:21:36 Orlande de Lassus Lamentations of Jeremiah

Paul Van Nevel Huelgas Ensemble Harm Mundi 2908304

01:25:00 00:51:17 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Krystian Zimerman, piano DeutGram 6203

02:18:00 00:36:12 Alexander Glazunov Symphony No. 7 in F major Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

02:56:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from "Terpsichore"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

03:48:00 00:29:44 Robert Schumann String Quartet No. 3 in A major Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

04:19:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

04:51:00 00:25:42 Felix Mendelssohn Cello Sonata No. 2 in D major Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

05:19:00 00:18:48 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

05:40:00 00:05:03 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7

Michael Lewin, piano Dorian 92103

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:24 Domenico Scarlatti Sonata in A flat

Soyeon Lee, piano Naxos 570010

06:15:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

06:21:00 00:10:08 Johann Friedrich Fasch Sinfonia for Strings in G minor

Tempesta di Mare Chandos 783

06:33:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:40:00 00:08:51 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

06:51:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

06:55:00 00:02:55 John Philip Sousa March "A Century of Progress"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

07:10:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

07:20:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:24:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara

King's Singers EMI 63052

07:28:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

07:40:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

07:51:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

07:58:00 00:01:01 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:07:00 00:04:49 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

08:15:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

08:25:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:40:00 00:06:16 Franz Joseph Haydn Finale from Sinfonia Concertante

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

08:51:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

08:55:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 7031

09:20:00 00:02:37 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

09:28:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

09:32:00 00:04:55 Joaquín Rodrigo Canario from "Fantasía para un Naples Philharmonic

Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

09:40:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

09:46:00 00:10:28 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:04:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:10:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

10:20:00 00:04:46 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

10:26:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 2 from Symphony No. 31

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 48385

10:32:00 00:13:04 Jacques Ibert Suite symphonique "Paris"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

10:47:00 00:02:53 Antonin Dvorak Slavonic Dance #15 in C Op 72 #1

Katia and Marielle Labeque, piano Philips 426 264

10:51:00 00:24:03 Peter Boyer Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

11:17:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

11:28:00 00:07:02 Jerome Moross Sonata Scherzo from Symphony No. 1

London Symphony Orchestra JoAnn Falletta John Alley, piano Albany 1403

11:36:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zurich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

11:46:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aida: Gloria all'Egitto

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra & Chorus Telarc 80152

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:06:15 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:19:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:27:00 00:04:21 Avery Claflin Madrigal "Lament for April 15th"

Randolph Singers CRI 102

12:34:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:43:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz "Wedding Cake" Op 76

Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 73356

12:51:00 Jean-Babptiste Arban (arr. Hunsberger) Variations on "The Carnival of Venice"

Wynton Marsalis, trumpet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:18 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

13:44:00 00:14:25 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:40 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

14:02:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356

14:06:00 00:11:51 Franz Schubert Piano Trio in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

14:22:00 00:12:14 Herbert Howells Pastoral Rhapsody

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9410

14:37:00 00:15:15 George Frederick Handel Concerto grosso in D Op. 5 No. 6

Orpheus Chamber Orchestra DG 447 733

14:54:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Jarvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:06:05 Margaret Brouwer Pulse: a 50th Anniversary Fanfare

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Naxos 559 250

15:10:00 00:02:53 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete

Susan Graham, mezzo Orchestra of the Age of Enlightenment Harry Bicket Erato 85768

15:16:00 00:10:51 Bela Bartok Hungarian Sketches

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DG 445 825

15:30:00 00:10:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G

CityMusic Cleveland CityMusic 2011

15:43:00 00:06:43 Richard Rodgers Entr'acte from The Sound of Music

John Mauceri Hollywood Bowl Symphony Philips 434 932

15:52:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

16:06:00 00:02:52 George Frideric Handel Israel in Egypt: The Lord shall reign

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

16:12:00 00:11:57 Frederick Shepherd Converse Flivver Ten Million

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

16:30:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

16:43:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

16:52:00 00:03:08 Kurt Weill The Threepenny Opera: Ballad of Mack the Knife

RIAS Chamber Ensemble John Mauceri Ute Lemper, soprano Decca 425204

16:56:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:05:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

17:24:00 00:11:11 Gregorio Allegri Miserere

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

17:40:00 00:05:32 Peter Boyer Three Olympians: Aphrodite

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

17:47:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

17:52:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:56:00 00:02:57 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

18:27:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

18:37:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

18:42:00 00:12:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Suite

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

18:54:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:12 Peter Boyer Three Olympians Peter Boyer

London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

19:18:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

20:00 CSU FACULTY RECITAL SERIES: Omni Quartet (Amy Lee, Alicia Koelz, violins; Joanna Patterson Zakany, viola; Tanya Ell, cello) – live from Drinko Hall at Cleveland State University

20:04:00 00:30:35 Felix Mendelssohn String Quartet No. 2 in A minor Op 13

21:14:00 00:45:06 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132

22:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Yo-Yo Ma, cello; Giovanni Sollima, cello

22:04:00 00:23:23 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major

22:31:00 00:25:00 Giovanni Sollima Antidotum Tarantulae XXI

22:59:00 00:34:12 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

23:36:00 00:06:57 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

23:46:00 00:09:56 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music