Program Guide 04-11-2014

WCLV ALL NIGHT with Rob Grier

00:02:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

00:28:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

00:55:00 00:22:44 Johann Sebastian Bach Partita No. 2 in C minor

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

01:20:00 01:40:02 Antonín Dvorák Requiem Op 89

Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Gabriela Benacková, soprano; Brigitte Fassbaender, alto; Thomas Moser, tenor; Jan-Hendrik Rootering, bass; Prague Philharmonic Choir Supraphon

4241

03:02:00 00:24:08 Alberto Ginastera Popol Vuh: The Mayan Creation Op 44

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

03:28:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

03:51:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D major Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

04:27:00 00:29:20 Florence Price Symphony No. 3 in C minor

Apo Hsu Women's Philharmonic Koch Intl 7518

04:58:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

05:23:00 00:15:26 Volkmar Andreae Little Suite Op 27

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

05:40:00 00:05:40 Georges Bizet The Miracle Doctor: Overture

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

05:51:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

05:57:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

06:15:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

06:25:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

06:36:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

06:40:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

06:51:00 00:02:43 Traditional Oh, Shenandoah

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

06:55:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:10:00 00:06:03 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Oboe Concerto

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

07:16:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozar

t Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

07:23:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

07:29:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

07:40:00 00:02:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

07:44:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Michael Schönheit, harpsichord; Sebastian Breuninger, violin; Cornelia Grohmann, flute Decca 139230

07:51:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:55:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2 Tiempo Libre

Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:07:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:15:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from "Der Rosenkavalier"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

08:25:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

08:35:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

08:40:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

Neme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

08:51:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum La Nuova Musica

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

08:55:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:08:00 00:17:54 Ludwig van Beethoven Arietta from Piano Sonata No. 32 Op 111

Igor Levit, piano Sony 370387

09:29:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from "Welsh Rhapsody"

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

09:38:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in G minor Op 9

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 550739

09:50:00 00:07:46 "PDQ Bach" Schleptet in E flat

Peter Schickele I Virtuosi di Hoople Vanguard 72015

09:55:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

WCLV MIDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:02:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

10:07:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

10:18:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54858

10:45:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

10:54:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

11:04:00 00:14:42 Igor Stravinsky L'histoire du soldat: Suite

Shirmer Ensemble Naxos 554367

11:23:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach from

Verdehr Trio Crystal 745

11:30:00 00:05:17 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

11:38:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

11:45:00 00:04:25 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

11:51:00 00:04:52 Frederick Delius Air and Dance for Strings

Northern Sinfonia Richard Hickox Bradley Creswick, violin EMI 65067

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

12:18:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:26:00 00:06:51 Joseph Lanner Styrian Dances Op 165

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:35:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

12:48:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

13:41:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

14:02:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

14:10:00 00:06:43 Don Gillis Paul Bunyan

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

14:32:00 00:07:37 Nicholas Ludford Missa Inclina cor meum: Agnus Dei

Scott Metcalfe, dir. Blue Heron Vocal Ensemble Blue Heron 1004

14:42:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

14:56:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

APRIL CHOICE CDs

15:00:00 00:06:32 Peter Boyer Celebration Overture

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

15:10:00 00:23:31 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 4 in B flat major Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

15:37:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

15:49:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

15:58:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:26 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

16:12:00 00:13:22 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

16:29:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

16:32:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

16:43:00 00:06:25 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Chorus "Wir setzen

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 425498

16:52:00 00:02:40 Ulrich Rühl Gypsy Dance with Insect

NW German Chamber Soloists MD+G 6100914

16:57:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

17:05:00 00:05:17 Claude Debussy Waltz "La plus que lente"

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit James Barnes, cimbalom Decca 444386

17:24:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

17:40:00 00:03:26 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Gloria "Lord Nelson

" Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

17:45:00 00:05:27 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

17:52:00 00:02:25 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

17:57:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Policeman's

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:30:00 00:02:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Sanctus "Lord Nelson"

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

18:35:00 00:05:28 Charles Gounod Sanctus from "St. Cecilia" Mass

Lyon Opera Orchestra Lawrence Foster Jessye Norman, soprano; Lyon Opera Chorus; Radio France Children's Choir; Choeur Régional d'Ile deFrance Philips 432731

18:42:00 00:12:30 Alberto Ginastera Panambí: Suite Op 1

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

18:56:00 00:02:31 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano St Cecilia Academy Chorus EMI 98936

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

19:28:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

20:21:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

20:33:00 00:23:43 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:15:36 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

21:20:00 00:35:29 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Jonathan Jarvis, Director, National Park Service

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:57 Ernö Dohnányi Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1

Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

23:09:00 00:08:28 Richard Strauss Improvisation from Violin Sonata Op 18

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 46742

23:20:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:25:00 00:10:49 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Trio No. 2 in G major Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:38:00 00:06:53 Eugenio Toussaint Largo from Concerto for Improvised Piano

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Alex Brown, piano Sony 75555

23:44:00 00:08:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Michael Tilson Thomas Royal Concertgebouw Orchestra Sony 46440

23:55:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

23:56:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

23:57:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824