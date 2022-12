Program Guide 04-03-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:21:06 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A major Op 101

Igor Levit, piano Sony 370387

00:25:00 00:35:28 Sir Arnold Bax Symphony No. 6

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

01:02:00 00:33:26 George Gershwin Piano Concerto in F major

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Garrick Ohlsson, piano RCA 68931

01:37:00 00:34:30 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

02:14:00 00:28:52 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 2 in C major Op 160

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

02:45:00 00:41:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

03:29:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

04:04:00 00:27:21 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

04:33:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

04:52:00 00:47:07 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

05:41:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

05:51:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433 704

05:57:00 00:02:03 Borodin Serenade from Petite Suite

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

06:07:00 00:05:28 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 4 Op 48

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

06:15:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:20:00 00:09:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80282

06:33:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:45:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

06:51:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:10:00 00:10:13 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

07:23:00 00:02:08 Hildegard von Bingen Caritas habundat in omnia

Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

07:27:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

07:31:00 00:05:38 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:40:00 00:04:11 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

07:45:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

07:54:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

08:07:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:15:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

08:28:00 00:13:06 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Garrick Ohlsson, piano RCA 68931

08:43:00 00:05:59 Franz Lehár The Count of Luxemburg: Waltzes

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:51:00 00:04:18 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101

Igor Levit, piano Sony 370387

08:55:00 00:05:17 Sir William Walton Two Pieces for Strings from "Henry V"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

09:08:00 00:18:48 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Sonata in D major Op 77

Julian Bream, guitar EMI 55362

09:33:00 00:05:14 Jules Massenet Thaïs: Méditation

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

09:41:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

09:55:00 00:03:11 Isaac Albéniz Tango from "España" Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

10:03:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:06:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:10:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

10:19:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

10:27:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

10:31:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

10:50:00 00:27:22 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Igor Levit, piano Sony 370387

11:20:00 00:06:26 Bohuslav Martinu Overture

Jirí Belohlávek Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 72509

11:23:00 00:06:19 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Werner Feder MDR Symphony Orchestra MarcoPolo 220310

11:37:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:47:00 00:10:11 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto pastoral

Philharmonia Orchestra Ion Marin Patrick Gallois, flute DeutGram 435767

12:10:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:20:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:28:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz "Danube Waves"

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

12:37:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:47:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:56:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

13:00:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

13:33:00 00:23:32 Aaron Copland The Red Pony: Suite

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

14:00:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

14:02:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

14:10:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

14:18:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

14:39:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

14:54:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

15:00:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

15:09:00 00:15:18 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

15:27:00 00:19:24 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 31 in A flat major Op 110

Igor Levit, piano Sony 370387

15:48:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

15:58:00 00:06:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Paraphrase on "Largo al factotum"

Sol Gabetta, cello; Mihaela Ursuleasa, piano RCA 735962

16:08:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora Staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:13:00 00:13:22 Edvard Grieg Allegro from Piano Concerto Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

16:31:00 00:05:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

16:42:00 00:06:32 Peter Boyer Celebration Overture

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

16:52:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

16:56:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:05:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

17:25:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

17:39:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:44:00 00:04:10 Carl Maria von Weber Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

17:52:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

17:57:00 00:01:52 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Neapolitan Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:09:00 00:19:11 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

18:31:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

18:38:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from "Bugler's Dream" & Olympic

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

18:45:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

18:54:00 00:04:27 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Ernst Senff Choir DeutGram 431655

18:57:00 00:01:21 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Fairies'

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

19:02:00 00:14:15 Frédéric Chopin Concert Rondo "Krakowiak" Op 14 Warsaw Philharmonic

Kazimierz Kord Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6702

19:18:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

19:57:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

19:57:00 00:01:03 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C major

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

20:04:00 00:34:55 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51

Takacs Quartet Garrick Ohlsson, piano

20:42:00 00:22:07 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 63 in B flat Op 76

Takacs Quartet

21:08:00 00:42:58 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34 Tokyo String Quartet

Takacs Quartet Garrick Ohlsson, piano

21:47:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

22:04:00 00:50:47 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Alan Gilbert New York Philharmonic Rudolf Buchbiner, piano

22:55:00 00:02:57 Ludwig van Beethoven Für Elise

Rudolf Buchbinder, piano

23:01:00 00:45:18 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Alan Gilbert New York Philharmonic Rudolf Buchbinder, piano

23:48:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture

Zubin Mehta New York Philharmonic Teldec 46318