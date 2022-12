Program Guide 03-31-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

00:14:00 00:23:30 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

00:40:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

01:22:00 00:33:08 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

01:57:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

02:41:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

03:25:00 00:20:36 Joaquín Rodrigo Concierto de estío

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Agustín León Ara, violin EMI 67435

03:48:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

04:38:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:02:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

05:45:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

06:15:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:20:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

06:25:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

06:40:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:51:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March "The Invincible Eagle"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:48 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

07:10:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

07:20:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:23:00 00:02:38 Juan Tizol Caravan

Center City Brass Quintet Chandos 4554

07:27:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

07:40:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

07:51:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:55:00 00:01:47 John Rutter A Gaelic Blessing

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

07:57:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:07:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:15:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 9 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

08:20:00 00:03:47 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

08:25:00 00:10:22 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in C major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

08:40:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture

Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

08:51:00 00:02:15 Johann Friedrich Fasch Bourrée from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

08:55:00 00:04:18 Howard Shore Hugo: The Thief

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:05:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

09:27:00 00:05:46 Richard Rodgers Selections from "Spring is Here"

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

09:35:00 00:04:22 Ottorino Respighi The Birds: The Dove

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

09:55:00 00:03:19 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Arm, arm ye brave

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

10:02:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

10:04:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

10:15:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:23:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:30:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

10:43:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

10:50:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

11:18:00 00:06:15 Bohuslav Martinu Serenade No. 2

Kenneth Sillito, violin; Malcolm Latchem, violin; Robert Smissen, viola Chandos 8771

11:28:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

11:38:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

11:46:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:18:00 00:07:43 Pablo de Sarasate Gypsy Airs Op 20

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

12:27:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:37:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:42:00 00:13:22 Aaron Copland Finale from Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

12:46:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

12:56:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:36:58 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Ann Monoyios, soprano; Svetlana Serdar, alto; Wolfgang Bünten, tenor; Harry van der Kamp, bass; Tölz Boys Choir

Sony 62823

13:41:00 00:19:24 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 1 in C

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

14:03:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

14:08:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Telarc 80225

14:23:00 00:16:28 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

14:57:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

15:09:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

15:27:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

15:47:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

16:06:00 00:03:51 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

16:12:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

16:30:00 00:09:55 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 68 in D minor Op 103

Takács Quartet Decca 430199

16:42:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

16:52:00 00:03:26 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Gloria "Lord Nelson"

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

16:57:00 00:02:24 Franz Joseph Haydn All Through the Night

Angelika Kirchschlager, mezzo; Jonathan Rees, violin; Dave Daniels, cello; Roger Vignoles, piano Sony 64498

17:05:00 00:04:46 Scott Joplin Elite Syncopations

William Appling, piano Albany 1163

17:25:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:41:00 00:04:15 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Orage

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

17:45:00 00:04:50 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

17:53:00 00:02:09 John Blitheman Gloria tibi Trinitas

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

17:56:00 00:03:12 Léo Delibes Les filles de Cadiz

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

18:29:00 00:06:09 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 23 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

18:38:00 00:06:15 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major

András Schiff, piano Teldec 17141

18:47:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

18:55:00 00:03:38 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:09 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

19:28:00 00:28:04 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D major Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

19:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

20:19:00 00:33:19 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 241

20:53:00 00:06:33 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 63

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor

21:04:00 00:11:45 Carl Nielsen Helios Overture Op 17

21:18:00 00:32:50 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

21:54:00 00:36:25 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

22:32:00 00:25:43 Bonus: Manuel Ponce: Concierto del sur (1941)--Sharon Isbin, guitar; New York Philharmonic/José Serebrier (Warner 60296 CD)

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:10:00 00:09:50 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

23:22:00 00:06:58 Franz Joseph Haydn Adagio from Piano Sonata No. 62

Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

23:28:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:38:00 00:08:29 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:46:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

23:55:00 00:02:46 Claude Debussy Preludes Book 2: Bruyères

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

23:56:00 00:03:38 Robert Schumann Schlummerlied Op 124

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139