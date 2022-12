Program Guide 03-21-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

00:28:00 00:28:21 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

00:58:00 00:35:50 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

01:36:00 00:25:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 80 "Ein feste Burg is unser

New Bach Collegium Musicum Hans-Joachim Rotzsch Arleen Augér, soprano; Ortrun Wenkel, contralto; Peter Schreier, tenor; Theo Adam, bass; St. Thomas Choir, Leipzig BerlinClas 2176

02:04:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

02:47:00 00:38:44 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67

Cavani String Quartet Azica 71216

03:27:00 00:50:20 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

George Szell Cleveland Orchestra EMI 69364

04:19:00 00:38:51 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after

Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Roxana Constantinescu, mezzo; Nicholas Phan, tenor; Kyle Ketelsen, bass CSO Res 901918

05:00:00 00:18:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:20:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 "Festive Sounds

" Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

05:42:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

05:57:00 00:02:31 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 432145

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

06:15:00 00:09:10 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

06:26:00 00:05:49 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25

Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Louis Lortie, piano Atma 2617

06:34:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

06:40:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

06:51:00 00:02:53 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Los Angeles Philharmonic Michael Tilson Thomas Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

07:13:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

07:27:00 00:05:41 Tomás Luis de Victoria Alma Redemptoris mater

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

07:32:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

07:40:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

07:51:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

07:55:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zapateado Op 23

Nicola Hall, guitar Decca 430839

08:08:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas

Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

08:15:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Paramount Brass Centaur 2355

08:20:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

08:25:00 00:07:14 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Coronation Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:34:00 00:03:29 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

08:40:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:46:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:53:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming

John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

09:05:00 00:18:07 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5 in G major

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

09:27:00 00:03:27 Sir Richard Rodney Bennett Four Weddings and a Funeral: Love

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9867

09:40:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

09:50:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

10:02:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

10:05:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:14:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

10:21:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:29:00 00:14:16 Johann Sebastian Bach French Suite No. 2 in C minor

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:45:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

10:50:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

11:24:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

11:31:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Motet "Lobet den Herrn"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

11:39:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

11:48:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

12:18:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

12:22:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:31:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:41:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 "Picturesque Scenes"

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

12:57:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

13:39:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:04:00 00:01:54 John Philip Sousa March "Transit of Venus"

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

14:08:00 00:07:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

14:20:00 00:21:57 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

14:38:00 00:11:56 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

14:45:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

14:51:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

14:57:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

MARCH CHOICE CDs

15:00:00 00:07:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

15:11:00 00:19:56 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Concerto No. 5 Op 73

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

15:35:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

15:58:00 00:03:41 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf

" José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "To God Alone on High

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

16:11:00 00:14:02 Carl Orff Carmina burana: On the Green

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

16:29:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

16:34:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

16:42:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

16:52:00 00:02:55 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

16:56:00 00:02:04 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby

Les Boréades de Montréal Atma 2218

17:05:00 00:05:06 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

17:12:00 00:09:52 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

17:24:00 00:10:37 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

17:40:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:45:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale

Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

17:51:00 00:03:17 William Hawley Io son la primavera

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

17:56:00 00:03:10 Giuseppe Verdi Falstaff: Act 3 Finale "Tutto nel mondo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:42 Johann Sebastian Bach Oboe d'amore Concerto in A majo

r Orchestra of St Luke's Stephen Taylor, oboe MusicMast 60207

18:26:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

18:33:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus "Vereinigte

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

18:41:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

18:54:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Sarabande

Joshua Smith, flute Delos 3402

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord &

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

19:24:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

19:56:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5

Canadian Brass Steinway 30008

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:19:00 00:14:38 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

20:36:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES: Oliver Knussen

21:02:00 00:22:37 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Mussorgsky's

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

21:26:00 00:28:21 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

21:54:00 00:03:57 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Kerry Kennedy, human rights activist. “Exploring the Stories of Modern Refugees”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:09:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:21:00 00:07:27 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 4 in C sharp minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

23:28:00 00:07:58 Hans Pfitzner Palestrina: Act 3 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:38:00 00:07:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

23:45:00 00:07:23 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Chorus "Ruht wohl,

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Netherlands Bach Society Erato 94675

23:55:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785